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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 00:00 2 Kasım 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 00:00 2 Kasım 2026 00:00
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Gazeteciler ve 2 Kasım

Gazeteciler ve gazetecilik hedefteydi… Bir dirhem haber suçtu, yazan gazeteci suçluydu... Dünyada gazeteciler baskılarla yaşamaya çalışıyorlardı! Hâlâ savaşların ateşi altındalar…

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Görseli Büyüt
Gazeteciler ve 2 Kasım
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Mesleği nedeniyle öldürülmek…

Mesleğini yaparken cinayete kurban gitmek…

Gazeteci olduğundan yazdıkları yüzünden C-4 patlayıcılarıyla yaşamından olmak…

Ölünce kıymeti bilinenler ile kaybedilenlerle birlikte yitirilen değerler…

Gazetecinin haberleri nedeniyle baskılanması, tehdit edilmesi…

İnsanlık tarihinin en acımasız cinayetleri yüzünden öldürülen gazetecilerini kaybeden toplumun bilgisiz ve gerçeklerden mahrum kalarak acılarla yaşadığı yaslar…

Tarih 2 Kasım 2013… İki Fransız gazeteci Mali’de öldürüldü.

Mali’nin Kidal kentinde yerel bir siyasetçinin evinin önünden silahlı dört kişi tarafından kaçırılan RFI radyosu muhabirleri Claude Verlon ve Ghislaine Dupont öldürüldü.

Reuters ajansına göre Fransız gazeteciler, ayrılıkçı Tuareg grubu MNLA’nın yerel yetkililerinden Ambeiry Ag Rhissa ile röportaj yapıyordu. Ambeiry Ag Rhissa, “Gittiler ve az sonra dışarıda garip bir ses duydum. Hemen dışarı koştum. Başı örtülü silahlı bir adam silahını doğrulttu ve bana içeri girmemi söyledi” demiş…

Cinayetten yıllar sonra 2 Kasım 2022 günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres;

“Üye Devletleri ve uluslararası toplumu, bugün ve her gün dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerle dayanışma içinde olmaya ve gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlenen suçları yasaların tüm gücüyle soruşturmak ve kovuşturmak için gereken siyasi iradeyi göstermeye çağırıyorum” demişti.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, 2 Kasım 2023 tarihli mesajında durumun ne kadar kötü olduğunu açıklamıştı. 2023 yılı 2 Kasım tarihinin Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olarak ilan edilmesinin 10. yıldönümü olduğunu, hedeften hâlâ çok uzakta olduğumuzu, UNESCO’nun 2022 yılında 87 gazeteci cinayeti kaydettiğini, 2013 yılından bu yana ise 800’den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bu cinayetlerin yaklaşık yüzde 86’sının cezasız kaldığını ifade etmişti.

Demişti…

“Gazeteciler işlerini güvenli, özgürce ve herhangi bir kısıtlama ya da baskı olmaksızın yapamadıkları sürece, hepimiz demokratik yaşamın temeli olan ifade ve bilgi edinme özgürlüklerinden mahrum kalacağız.”

Sözleri…

Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü’nde, gazetecilerin görevlerini yerine getirmek için güven, bağımsızlık ve koruma içinde çalışmaya ne kadar ihtiyaç duyduklarını hatırlayalım. Onlara saldıranlardan da sistematik olarak hesap sorulmalı ve adalete teslim edilmelidirler. Bu zorunluluklar sadece gazetecilerin güvenliğini değil, aynı zamanda toplumlarımızda barış ve ilerlemenin ön koşulu olan halkın güvenilir, aydınlanmış bilgiye erişimini de tehlikeye atmaktadır.”

BM Genel Sekreteri “Gerçeği ve gerçeği söyleyenleri hedef almayı bırakın. Gazeteciler gerçeğin yanında durdukça, dünya da onların yanında yer alıyor” demişti.

Kimse dinlemedi. Gazeteciler ve gazetecilik hedefteydi…

Bir dirhem haber suçtu, yazan gazeteci suçluydu…

Dünyada gazeteciler baskılarla yaşamaya çalışıyorlardı! Hâlâ savaşların ateşi altındalar…

2024 ve 2025 yıllarında 189 gazeteci saldırılarda öldürüldü.

Bunların yüzde 67’si çatışma bölgelerinde meydana gelmişti. Bu gazetecilerden ellisi, yalnızca altı savaş bölgesinde insansız hava araçları (İHA) veya dronlar tarafından öldürüldü.

Öldürülenlerin ölümlerine gösterilen tepkilere, tepki gösterenler çoğaldıkça çoğaldı!

UNESCO, 2006’dan 2025’e kadar dünya genelinde 1600’den fazla gazetecinin öldürüldüğünü tespit etti. Bu cinayetlerin çok azı yargılama yoluyla çözüme kavuşturuldu. Cezasızlık, daha fazla gazeteci cinayetini davet etmekteydi. UNESCO, cezasızlığın ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğundan duyduğu endişeyle, cezasızlığa son verme yönündeki çabalara devletlerin ve herkesin katılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 Kasım 2013 tarihinde öldürülen Fransız gazeteciler anısına 18 Aralık 2013 tarihli A/RES/68/163 sayılı kararıyla 2 Kasım gününü “Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü” olarak kabul etti. Böylece üye devletleri gazeteci cinayetlerindeki cezasızlık sorununu çözmek için kesin önlemler almaya çağırdı.

UNESCO’nun 2024 tarihli raporuna göre Arap Devletleri, yüzde 98 ile gazeteci cinayetlerinde cezasızlık oranının en yüksek olduğu bölgeydi. Bölgede 401 gazeteci cinayeti kaydedilirken bunların yalnızca sekizi yargısal olarak çözüme kavuşturuldu.

UNESCO’nun 2026 verilerine göre ise küresel cezasızlık oranı, ölçümlerin başladığı 2012’den bu yana ilk kez bir puan artarak yüzde 86’ya yükseldi ve gazeteci cinayetlerinin yaklaşık 10’da 9’u yargısal olarak çözümsüz kaldı.

Günümüzde gazetecilere yönelik tehditler, baskılar ve saldırılar, korku ortamı yaratmakta ve tüm vatandaşlar için bilgi, görüş ve fikirlerin özgürce dolaşımı engellenmektedir.

Birçok durumda, dünya üzerinde gazetecilere yönelik şiddet tehditleri ve saldırılar gerektiği gibi soruşturulmamakta; aksine cezasızlık, suçluları cesaretlendirmektedir.

BM Gazetecilerin Güvenliğine İlişkin Eylem Planı’nın kabul edilmesinden sonra gazetecilerin güvenliği görünürlük kazanmıştır. Bu durum, bildirge, karar ve diğer normatif metinlerin sayısındaki artışa neden olmuştur. Giderek gazetecilerin korunması, “Sürdürülebilir Kalkınma” için 2030 Gündemi’nin parçası haline gelmiştir.

Bütün bunlara rağmen gazetecilere karşı işlenen suçlarda yüksek oranda cezasızlık devam ediyor. Hatta yeni tehdit biçimleri benzeri görülmemiş şekillerde ortaya çıkıyor. Baskı ve tehdide uğramış ve uğrama riski taşıyan gazetecilerin korunması yerine sürekli artan cezasızlık; buna karşılık gazeteciler için cezalandırılma tehdidi ile yaratılan korkuların çoğaltıldığı baskılar…

Bu nedenle, “Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığa Son Verme Günü” vesilesiyle, BM Gazetecilerin Güvenliğine İlişkin Eylem Planı’nın 10. yıl dönümünde ortaya konulan Yeniden Teyit Etmek, Yeniden Bağlılık Göstermek ve Yeniden Konumlandırmak hedefini 2026 yılında da sürdürmek gerekir.

Gerçek teyide muhtaç hale gelirse, gerçekler izin verilirse gerçekse eğer; gazetecilik yapan gazeteciler için ulaşılacak bilgi ve haber kalmaz. Görüşünüz olmaz, görüşsüz kalırız.

Herkesin görüş edinme hakkına dayalı demokrasinin temeli insan haklarına dayalı hukukun adaletidir. Hakkaniyet hukuk; hukuk insan haklarıdır, adalettir ve eşitliktir.

Dünya üzerinde gazeteci cinayetlerinde cezasızlığın önlenmesini yeniden teyit etmeliyiz.

Basın özgürlüğüne bağlılık göstermeliyiz.

Gazetecilerin her anlamda güvenliği sağlanana kadar her yerde gazeteciliği ve gerçekleri öğrenme hakkını yeniden konumlandırmak zorundayız.

(Fİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
öldürülen gazeteciler gazetecilik 2 kasım gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla mücadele günü Birleşmiş Milletler UNESCO
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

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