Gazeteci Doğan Pürsün Frankfurt’ta toprağa verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Basın Şeref Kartı taşıyan gazeteci Pürsün, 14 Kasım 2025 Cuma günü yaşamını yitirdi. Pürsün, bugün (22 Kasım) Frankfurt’ta toprağa verildi.

Heiligenstock Park Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine Pürsün’ün eşi Ülkü Pürsün, oğulları Yarış, Yaman ve Yankı Pürsün (Hessen Eyalet Milletvekili), Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Kültür ve Tanıtım Ataşesi Ferruh Parmaksız, Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel ile Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı ile dostları, meslektaşlarından oluşan kalabalık bir katılım oldu.

"Başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Yarış, Yaman ve Yankı Pürsün’ün 86 yaşında vefat eden babalarının Kapadokya’ya kadar uzanan yaşam öyküsünün aynı zamanda bir "cumhuriyet öyküsü" olduğunun vurguladıkları mesajın bir kısmı şöyle:

"Biz oğulları olarak anne ve babamızı her zaman arkamızda bildik. Bizi daima desteklediler ve bizlerden hiç bir zaman sevgi esirgemediler. Babamıza her şey için çok minnettarız ve başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Bugün Dogan Pürsün’e, sevgi dolu bir eş, baba ve dedeye, Türk ve Avrupa topluluğuna gazeteciliğiyle iz bırakmış başarılı gazeteciye veda ediyoruz. Biz ailesi olarak onu her zaman kalbimizde yaşatacağız ve o her zaman yazdığı makaleler ve kitaplarda yasayacak."

