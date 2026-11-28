“Ganita’nın Üstünden Bir Martı Geçti”, Tamer Küçük’ün kişisel anılarını ve eski dostluklarını sahneye taşıyan bir oyun. Trabzon’da kaldığım gecelerden birinde, Türk bir arkadaşım bu oyunun biletini bana hediye etti. Gösterinin ertesi günü, Karadeniz kıyısındaki Ganita’da oyunun yönetmeni ve yaratıcısı Tamer Küçük ile bir araya geldim. Bir mahallenin anılarından ve birkaç kuşağın yaşamından doğan bu oyun üzerine konuştuk.

“Ganita’nın Üstünden Bir Martı Geçti” adlı oyunu yaratmanızın ardındaki ilk ilham neydi?

Bu proje, yıllar boyunca defterlerde biriken şiirlerin ve kısa anlatıların sahneye taşınması fikrinin, yakın dostların ısrarı ve teşvikiyle hayat buldu.

Tamer Küçük’ün 32 yıllık birikiminden doğan oyun; çocukluğun masumiyetini, kaybedilen aşkları, mahalle dostluklarını ve bir şehrin ortak hafızasını izleyiciyle buluşturuyor.

Oyunun en özel yanlarından biri, sahnede yer alan isimlerin yalnızca sanatçı değil; aynı zamanda Ganita’da aynı denize bakmış, aynı çay bardaklarından içmiş, aynı anıları paylaşmış dostlar olmasıdır.

Bu oyun ne ölçüde gerçek deneyimlere ve gerçek hikâyelere dayanıyor?

Oyunun büyük bir bölümü gerçek hayattan besleniyor. Benim yaşadıklarımın, çevremde gördüklerimin, dostlukların, kayıpların, aşkların ve insanların hayatlarından süzülen duyguların bir toplamı. Birebir bir hayat hikâyesi anlatmaktan çok, yaşanmışlıklardan aldığım duyguları şiir ve müzikle yeniden şekillendirdim.

Bu yüzden oyuna “gerçek hayattan derlenmiş bir duygu yumağı” desem yanlış olmaz. Kendi hayatımdan yola çıkıyor ama aslında hepimizin hayatına dokunabilecek duyguları anlatıyor.

Neden Ganita’yı bu oyunun ana mekânı olarak seçtiniz? Ganita’nın sizin kişisel deneyiminizde nasıl bir yeri ve anlamı var?

Ganita’yı seçmem aslında bir tercih değil, hayatımın doğal bir sonucu. Dedem 1925 yılında Ganita’ya yerleşmiş, babam o mahallede büyümüş ve evlenmiş. Ben de 1966 yılında Ganita’nın hemen yanındaki Çömlekçi’de doğdum. Çocukluğumdan itibaren Ganita’nın havasını soludum, denizinin kokusunu içime çektim; yıllar boyunca en güzel anılarımı, dostluklarımı ve hayatımın birçok önemli duygusunu burada biriktirdim.

Çocukluğum, gençliğim ve şimdi hayatımın sonbaharı… Hepsinin bir yerinde Ganita var. Bu yüzden Ganita benim için sadece bir mekân değil; ailem, çocukluğum, dostluklarım, aşkım, hüznüm ve hafızamdır.

Kısacası, Ganita benim hayatımın bir parçası değil; hayatımın kendisi.

Şiir ve müziği sahnede nasıl bir araya getirdiniz? Bu birlikteliğin seyircide nasıl bir duygu yaratmasını istediniz?

Şiirleri, müziğin duygusuyla buluşturmak istedim. Çünkü bazı duygular kelimeyle, bazıları ise ezgiyle anlatılır. İkisini yan yana getirerek seyircinin kendi geçmişinden bir kapıyı aralamasını, bir anısını, bir özlemini ya da kaybettiği birini hatırlamasını istedim. Kısacası, sahneden salona bir duygu geçsin istedim.

Bu oyunda eski dostluklar sadece hikâyenin bir parçası değil; sanki karakterlerin hafızalarını ve geçmişlerini de sahneye taşıyor. Sizin için dostluk, insanların hafızasının ve kimliğinin oluşmasında nasıl bir rol oynuyor?

Bence dostluk, insanın hafızasında kalan en güçlü izlerden biri. Çünkü birlikte yaşadığınız yıllar, aynı sokaklar, aynı masalar, aynı denize bakmak; zamanla sizin kimliğinizin bir parçasına dönüşüyor.

Bu oyunun en özel yanı da burada. Sahnedeki herkes sadece bir sanatçı değil; aynı zamanda Ganita’da aynı denize bakmış, aynı çayları içmiş, aynı anıları paylaşmış dostlar. Fuat Çoruhlu’yla 45 yılı, Hüseyin Sabri Kurtuldu’yla 40 yılı aşan dostluklarımız var. Hikmet Akbulut, Gülsüme Küçük ve diğer arkadaşlarımızla da Ganita’nın ve Trabzon’un ortak hafızasından gelen bağlarımız var.

Bu yüzden sahnede aslında sadece bir oyun oynamıyoruz; kendi geçmişimizi de sahneye taşıyoruz. Çünkü insan bazen bir şehri değil, bir kıyıyı özler. Bizim hayatımızdan bir parça hâlâ Ganita’da kaldı. Belki de bu oyun, o parçayı yeniden bulma çabası.

Kırk yıl önce sabahları Ganita’ya gelirdim. Arkadaşlarım her zaman kendi paylarından daha fazla para bırakırlardı. Ben de akşamları hesap yapar, hesabı öderdim. Örneğin hesap bin liraysa, kül tablasının altında 1200 ya da 1300 lira birikmiş olurdu.

Ben hesabı öder geri kalanını ertesi gün küllüğün altıa brakırdım ve döngü devam ederdi.

Eskiden dostluklar daha saf ve samimiydi. Ganita oyunu da işte bu deneyimleri anlatıyor: karşılıksız kalan aşklar, ayrılıklar, özlem ve insanların birbirlerinin duygularını paylaşması.

Ganita, geçmişten günümüze bir sahil mekânının ötesinde, Trabzon’un kültürel hafızasının da bir parçası olmuştur. Bu mekânın tarihçesinden, onu kuşaklar boyunca yaşatmada rol oynayan aileden ve buraya gelip giden sanatçılardan söz eder misiniz?

Ganita’nın kurucusu Ali Özbilen’di. Ondan sonra oğlu Mehmet Salih Özbilen burayı yönetti. Onun vefatının ardından oğulları Osman ve Adnan bu mirası sürdürdüler. Bu aile, 1900’lü yılların başından itibaren üç kuşak boyunca Ganita’nın oluşumunda ve korunmasında rol oynadı.

Bu sahil bölgesi, Kale Parkı ve Ganita ile birlikte geçmişten beri Trabzon’da sanatçıların ve sanatseverlerin buluşma noktası olmuştur.

Trabzon, tarihi boyunca Karadeniz ticareti ve İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu nedeniyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış veya bu medeniyetlerin ticaret kolonisi olmuştur. Miletoslular (İyonlar), Persler, Makedonya İmparatorluğu (Büyük İskender) Pontus Krallığı, Bizans İmparatorluğu, Komnenos Hanedanı (Trabzon İmparatorluğu) Cenevizliler ve Romalıların yanı sıra en son Osmanlı İmparatorluğu... İşte Trabzonun zenginliği buradan gelir.

Ksenofon (Xenophon): MÖ 401 yılında Perslere karşı savaşan 10.000 Yunan askerinin dönüşünü anlattığı ünlü eseri Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) kitabında Trabzon'a (Trapezus) geniş yer verir. Askerlerin Zigana Dağları'ndan denizi görüp "Thalatta! Thalatta!" (Deniz! Deniz!) diye bağırdıkları yer ve dinlendikleri ilk durak Trabzon'dur.

Strabon: Amasyalı ünlü antik coğrafyacı, Geographika (Coğrafya) adlı eserinde Trabzon'un kuruluşundan, coğrafi yapısından ve bölge halklarından bahseder.

Marco Polo: 13. yüzyılın sonunda Çin'den (Kubilay Han'ın sarayından) İtalya'ya dönerken Trabzon'a uğramış ve ünlü seyahatnamesinde şehrin ticari zenginliğinden övgüyle söz etmiştir.

Ruy Gonzáles de Clavijo: İspanya Kralı'nın elçisi olarak Timur'un sarayına giderken 1404 yılında Trabzon'dan geçmiştir. Seyahatnamesinde şehrin surlarını, saraylarını ve Komnenos hanedanının yaşamını detaylıca anlatır.

Bessarion: Trabzon doğumlu ünlü Bizanslı bilgin ve kardinaldir. 15. yüzyılda kaleme aldığı "Trabzon'a Övgü" adlı eserinde şehrin mimarisini, iklimini ve kültürel yapısını benzersiz bir dille tasvir eder.

Evliya Çelebi: 17. yüzyılda (1640) Trabzon'a gelmiş ve ünlü Seyahatname'sinde şehrin mahallelerini, kalelerini, camilerini, el sanatlarını (özellikle kuyumculuğunu) ve halkın yaşam tarzını en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır.

Cerventes: Don Kişot'unun adını taşıyan kahramanını "kolunun cesareti için kendini en azından Trabzon İmparatoru olarak görmeyi hayal etmiştir.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz.

Günümüzde bu mekânla ilişkisi olan sanatçılar arasında Oktay Rıfat, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu sayabiliriz. Zülfü Livaneli de Trabzon’a gelir ve bu parkta insanlarla buluşurdu. Şair ve yazar Peyami Safa da burayı başkalarıyla görüşmek için kullanırdı. Ressam Muzaffer Akyol da bu mekânla adı anılan sanatçılardan biridir. Aysel Gürel da çocukluğunu bu parkta geçirmiştir.

Tanju Gürsu, Hüseyin Avni Danyal, bu mahallenin çocuklarıdır. Volkan Konak ve Nihat Genç... İnanın saymakla bitmez

Nerede doğdunuz ve eğitiminizi hangi alanda aldınız?

Trabzon’un Maçka ilçesindenim. Üniversitede dört yıl İşletme Fakültesi’nde okudum ama bu mesleği hiç yapmadım.

Sarı basın kartlı emekli bir gazeteciyim. Aynı zamanda profesyonel bir karikatürcüyüm ve bugüne kadar 16’ya yakın ödül aldım. Kendime yıllar önce bir slogan bulmuştum: “Yerel olmadan evrensel olunmaz.”

Önce kendi mahalleni, sokağını, şehrini anlamalı ve orayı anlatmalısın; sonra dünyaya bakmalısın. Çünkü mahallemde yaşanan bir duygu, bir hikâye ya da bir insanlık hâli, dünyanın başka bir yerinde de karşılık bulabilir.

Trabzon benim için sadece doğduğum, yaşadığım ve çalıştığım bir şehir değil; kimliğimin ve sanatımın oluştuğu yer. Bu şehrin havasını, suyunu, denizini ve hikâyelerini alan insanın Trabzon’la zamanla mistik bir bağ kurduğuna inanıyorum.

Trabzon bir imparatorluk şehri. Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğup çocukluğunu geçirdiği bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de burada vasiyetini yazdığı bir şehirden söz ediyoruz.

Ama Trabzon’u sadece tarihiyle anlatmak da mümkün değil. Dağıyla, deniziyle, yağmuruyla, insanıyla, türküsüyle, öfkesiyle, mizahıyla ve hüznüyle yaşayan bir şehir burası. Ben bütün bunların içinde büyüdüm ve sanatım da ister istemez buradan beslendi.

Trabzon anlatılmaz, yaşanır. Ben de bu şehrin bana yaşattıklarını sanatımla anlatmaya çalışıyorum.

Sizce Trabzon’un kültürel ve sanatsal hayatını canlı ve dinamik tutabilmesi için bugün nelere ihtiyacı var?

Öncelikle iş insanlarının, yerel yöneticilerin ve son olarak halkın bakışını biraz daha sanata çevirmemiz gerekiyor. Çünkü Trabzon, 1950’lerden bu yana kültür ve sanat hayatı güçlü olan bir şehir. Matbaanın Anadolu’da erken geliştiği, basında ve sanatta öncü olmuş, ülkeye ve dünyaya çok sayıda sanatçı kazandırmış bir kent.

Ancak son yıllarda bu alanda ciddi bir kan kaybı yaşandı. Alanında değerli sanatçılarımızın bir kısmı şehri terk etmek zorunda kaldı. Bence Trabzon’un yeniden bir kültür-sanat şehri olabilmesi için sanatçıya sadece alkış değil, üretme imkânı ve yaşama alanı da sunmak gerekiyor. Sanatçısını şehirde tutabilen Trabzon, kültürel gücünü de yeniden kazanacaktır.

Türkiye’de tiyatro, bir sanatçı için tek başına profesyonel bir kariyer ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olabilir mi? Bunun ne kadar mümkün olduğunu düşünüyorsunuz?

Eskiden tiyatro yapanların sayısı bugüne göre daha azdı ama özellikle İstanbul’da, büyükşehir tiyatroları ve düzenli sahnesi olanlar açısından şartlar biraz daha elverişliydi. Turneler de tiyatrocular için önemli bir gelir ve ayakta kalma imkânıydı. Elbette o dönemin de kendi zorlukları vardı.

Bugün ise özellikle sahne bulmak ve bir oyunu sahnelemenin maliyetini karşılamak çok daha zor. Amatör tiyatrolar bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Profesyoneller açısından büyükşehirlerde sinema, dizi ve farklı sahne projelerine yönelme imkânı biraz daha fazla.

Ama “Ben sadece tiyatro yapacağım, hayatımı bununla sürdüreceğim” diyen bir sanatçının bugün ne kadar zorlandığını düşünmek bile insanı düşündürüyor. Çünkü tiyatro yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda ciddi bir emek ve ekonomik sürdürülebilirlik meselesi. Buna rağmen hâlâ tiyatro yapmaya devam eden insanların en büyük gücü, sanattan vazgeçmemeleri.

Daha önce İran’a gittiniz mi? İran sineması, edebiyatı ve kültürüyle ne ölçüde ilgileniyorsunuz?

İran’a hiç gitmedim ama açıkçası gitmek istediğim ülkelerin başında geliyor. İran sinemasını da son yıllarda daha yakından keşfetmeye başladım. Abbas Kiarostami’nin Yakın Plan filmini izledim, ardından Kirazın Tadı’nı izledim. Sinemalarının sade görünen ama derinlikli anlatımı ilgimi çekiyor.

Ama benim İran’la asıl yakınlığım karikatür üzerinden. İranlı karikatüristlerin son yıllarda çok önemli bir mesafe kat ettiğini düşünüyorum. Güçlü, köklü ve özellikle politik mizah konusunda oldukça cesur bir gelenekleri var.

Mana Neyestani’nin hem çizgisine hem mizah anlayışına hayranım. Karikatürün bazen bir cümleden daha güçlü şeyler söyleyebileceğini gösteren çizerlerden biri.

İran’ı bir gün gidip yerinde görmek, sinemasını, edebiyatını ve kültürünü sadece uzaktan değil, kendi coğrafyasında tanımak isterim.

Daha önce oyunlarınızda İranlı seyirciler oldu mu? Onların oyuna verdikleri tepki sizin için ilginç ya da farklı oldu mu?

Evet, oldu. Sanat Evi günlerinde, el sanatlarıyla uğraşan İranlı bir grup oyunumuzu izlemişti. O dönem fıkra tadında, kısa ve komik öyküleri sahneye taşıyordum. Türkçemizi çok iyi bilmemelerine rağmen mimiklerimizi, hareketlerimizi ve oyunun mizahını beğendiklerini, hatta bazı esprileri anladıklarını söylemişlerdi.

Bu bizim için çok hoş bir deneyimdi. Çünkü o gün şunu bir kez daha gördük: Mizahın ve sahne dilinin bazen tercümana ihtiyacı olmuyor. Kelimeler anlaşılmasa bile duygu, mimik ve kahkaha ortak bir dil olabiliyor.

Trabzon’un zaman içinde değişen yüzü sizi ve sanatsal bakışınızı nasıl etkiledi?

Trabzon’un güzel mimari yapılarının kaybolması, sahil şeridinin yok edilmesi ve hepsinden önemlisi onlarca sanatçının hayatını kaybetmesi, aramızdan ayrılması, biz sanatçıların ruh hâlini etkileyen unsurlar oldu. Bu yaşananlar bize büyük bir hüzün verdi. İşte bu üzüntüler ve özlemler nedeniyle çok sayıda şiir yazdım, Trabzon ve Ganita üzerine pek çok yazı kaleme aldım.

Türkiye’de gazeteciliğin durumu nasıl? Bu meslek son yıllarda ne gibi değişimlerle karşı karşıya kaldı?

On yıl önce gazeteciliğin durumu pek kötü değildi; ancak internetin yaygınlaşması ve baskıların artmasıyla birlikte birçok gazeteci bu mesleği bırakmak ve başka işlere yönelmek zorunda kaldı.

Ben kendim panik atak yaşıyorum. Bazen gece yarısı bu atakları geçirdiğimde şiir yazıyor, notlarımı kaydediyorum. Eskiden çok sayıda ilaç kullanıyordum ama şimdi ilaç kullanımımı yarıya indirdim.

Dünya politikalarının kin, savaş ve benlik duygularını kültüre sanata barışa ve huzura yönlendirdiklerinde insanlık huzura kavuşacaktır, ben buna inanıyorum.

(SAR/FY)