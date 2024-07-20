*Görsel betimleme: Bir kadın, ön planda elinde büyük, mor renkte bir kadın sembolü tutuyor. Diğer elini ise avuç içi dışa dönük şekilde havaya kaldırmış, avuç içinde kadın sembolü işareti var. Kadın, renkli bir giysi giymiş ve yüzünde kocaman bir gülümseme ile poz veriyor. Kadının uzun sarı saçları var.

Nehir Özcan, bu sitede yer alan Suzannah Weiss'in "Flörtünüzün cinsiyetçi olduğunu gösteren 12 işaret" başlıklı yazısını bianet için Türkçeye çevirdi.

Aynı anda hem feminist hem de bekar olan herkes randevulaşmanın zor bir iş olduğunu bilir. Randevulara çıkarken cinsiyetçi kişileri tespit etmek zor.

Sanal randevulaşma bu görevi biraz daha kolaylaştırdı. OKCupid'in “Sizce kadınların bacaklarını traş etme zorunda mı?” gibi soruları kadın düşmanlarını ayıklamak için tasarlandı.

Ancak bazen, profiliniz “Ben ikili cinsiyet sisteminden nefret eden kesişimsel bir queer feministim” diye bağırsa bile, yine de kendinizi eylemleri bu felsefeyi yansıtmayan birisiyle randevuda bulabilirsiniz. (Gelen kutunuzun muhtemelen bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyen ancak umursamayan insanlardan gelen mesajlarla dolacağından bahsetmiyorum bile.)

Erkeklerden daha fazla kadın feminist olduğu için bu sorun erkeklerle çıkan kadınları daha çok etkilese de, kesinlikle tüm cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden insanlar için geçerli.

Her iki durumda da, çoğu cinsiyetçi alnında “Dikkat: kadın düşmanıyım” yazılı tabelalarla dolaşmadığından veya randevularında “kadınların hakları olmamalı!” diye bağırmadığından, onları tanımak için birkaç ince ipucuna dikkat etmek gerekiyot.

Bu işaretlerden herhangi birini bir noktada fark ederseniz, bunları sergileyen kişiyle bir sonraki randevunuzu tekrar düşünmenizi tavsiye ederim.

1. Klişelere uymadığınızda şaşırmış davranırlar

Bir keresinde çıktığım bir adam bana küçükken düğünümü nasıl hayal ettiğimi sordu. Ona masa örtülerini, süslemeleri veya nedime elbiselerini hakkında hiç düşünmediğimi söylediğimde, “Gerçekten mi? Kızların bu tür şeylerin hayalini kurduğunu sanıyordum” dedi.

Kız olmanın ne demek olduğuna dair benden farklı bir fikri olduğunu anladım. Başka bir konuşmamızda, son ilişkisinde partnerinden daha fazla cinsel dürtüleri olduğu için ilişkisinde sorunlar yaşadığını anlattı.

Ben de onun durumunda olduğumu söylediğimde, kendimi yanlış ifade edip etmediğimi ve partnerinin durumunda bulunduğumu mu kastettiğimi tekrar tekrar sordu.

Klişelerin ötesini görememesi aramızda bir iletişim engeli yaratıyordu. Her türlü varsayım, insanların gerçekte kim olduğunuzu öğrenmelerini engeller.

2. Klişelere göre kadınları över veya erkeklere hakaret ederler

Bir erkeğin kadınlara ahlaki üstünlükleri nedeniyle saygı duyduğunu söylemesi hoş görünebilir, ancak Dalai Lama'nın son yorumlarının gösterdiği gibi, "iyi niyetli cinsiyetçilik" (‘kadın biyolojik olarak daha fazla sevgi gösterme potansiyeline sahiptir’ gibi iddiaların arkasındaki tür) daha az iyi niyetli ifadelerle bağlantılı olabilir.

Öte yandan bir erkek, erkeklerin agresif olduğuna veya cinsel dürtülerini kontrol edemediğine inanıyorsa, kendisini bu kategoride görme ve bu davranışı mazur görme ihtimali yüksektir.

3. Sizi diğer kadınlarla karşılaştırarak iltifat ederler

“Sen diğer kızlar gibi değilsin” veya “Sen çok farklısın” gibi iltifatlar aslında iltifat değildir.

Küçük bir ihtimal de olsa, bu sadece sizin farklı bir kişilikte olduğunuz ve sizin gibi biriyle hiç tanışmadıkları anlamına gelebilir. Ancak çoğu kızdan farklı olmayı bir iltifat olarak görüyorlarsa, muhtemelen çoğu kız hakkında pek bir fikirleri yoktur.

4. Kadınları “hak ediyormuş” gibi davranırlar

Bir keresinde OKCupid'de ikinci randevumuzda sitedeki kadınların mesajlarına nasıl cevap vermediği konusunda atıp tutan bir adamla tanıştım.

Bunun "haksızlık" olduğunu söyledi.

Özellikle şok oldum çünkü ben de OKCupid mesajlarıma yanıt alamayınca hayal kırıklığına uğruyorum. Ancak bu hayal kırıklığını kendi özgür iradeleriyle bana mesaj atmamaya karar veren insanlara yansıtmayı hiç düşünmemiştim.

Bu hak etme duygusu - ister mesaj, ister randevu ya da seks olsun - genellikle Nice Guy Sendromu'nun (İyi Adam Sendromu) bir işaretidir, genellikle bir erkeğin sözde nezaketi karşılığında kadınların ona bir şey borçlu olduğuna inanmasıdır.

Kadınların kendisine “hayır” demesinin “haksızlık” olduğunu düşünen biri, istediği bir şeye “hayır” dediğinizde buna saygı duymayabilir.

5. Tavlama sanatına inanırlar

Tavlama sanatı kesinlikle en kötüsü. Öncelikle, tavlama sanatçıları kadınların özsaygıları ve refahları pahasına onları kendileriyle yatmaları veya çıkmaları için manipüle etmeye çalışırlar.

İkinci olarak, genellikle erkeklerin cinsel açıdan "yırtıcı" olduğu ve kadınların "yakalanması gereken avlar" olduğu şeklindeki klişeleri benimserler.

Üçüncüsü, gerçek bağlantılar kurmaya çalışmazlar; genellikle yatak direklerine çentikler ekleyerek kendileri hakkında daha iyi hissetmeye çalışırlar.

Tavlama cümleleri arkadaşınız değildir - flörtünüz ne kadar saçma oldukları konusunda şaka yapmadığı sürece.

6. Cinsiyetçilikle ilgili ifadelerinizi erkekler için de zorlayıcı olduğuna dair çürütmelerle baltalıyorlar

Erkeklerin de bazı açılardan işleri zor, ancak bu durum kadınların toplumumuzda sistematik olarak "aşağı" ve “öteki” olarak görüldüğü gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Her cinsiyetin karşılaştığı zorluklar hakkında, bunu bir rekabet haline getirmeden, konuşmak için yer vardır.

Yaşadığınız cinsiyetçilik deneyimlerine şefkat göstermeden yanıt veren herkes, şefkatten yoksundur.

7. Cinsiyetçiliğin varlığını bile reddederler

Her üç ila beş kadından birinin üniversitede cinsel saldırıya uğradığı ve tam zamanlı çalışan kadınların erkeklerin kazandığının yüzde 77'sini kazandığı gibi kanıtlanmış gerçeklerle tartışmayı seven pek çok insan var.

Eğer birisi kadınların cinsiyetçiliğe maruz kaldığını inkar ediyorsa ya da cinsiyetçilik hakkındaki konuşmaları “şeytanın avukatlığını” yapma fırsatı sunan entelektüel mücadeleler olarak görüyorsa, muhtemelen empati kurma yeteneği (ya da Dalai Lama'nın dediği gibi “şefkat gösterme potansiyeli”) pek yoktur.

8. Politik doğruculuktan şikayet ederler

Politik doğruculuktan şikayet etmek, birinin duygularını incitme hakkınızı onun duygularından üstün tutmaktır.

Politik doğruculuğu ifade özgürlüğüne bir hakaret olarak gören biri, muhtemelen tecavüz şakaları yapabilmeyi sizin rahatınızdan daha çok önemsiyordur ve rahatsız olduğunuzda sizi yüksek ihtimalle dinlemez.

9. Irkçı, homofobik veya bağnaz bir şey söylerler

Son dakika: Belirli türden insanlara saygı duymayan insanlar, diğer türden insanlara da saygı duymaz!

Ayrıcalıklarını incelemek ve kendininkinden farklı bakış açılarına karşı nasıl daha duyarlı olabileceklerini bulmakla ilgilenmeyen birinin kadın hakları savunucusu olması pek olası değildir.

10. Fiziksel olarak baskıcılardır

Sadece size cinsel saldırıda bulunmaya çalışan birinden bahsetmiyorum (gerçi bu da kesinlikle arkanıza bakmadan kaçmanız için bir işarettir!).

Mesafenizi korumak için ayağınızı geri çektikten sonra masanın karşısından ayağınızla dokunmak, buna hazır olmadığınızı söylediğinizde sizi öpmeye çalışmak veya onun kadar ileri gitmek istemediğiniz için sizi kızdırmak gibi ince işaretler de vardır.

Bu tür şeyleri yapan insanlar sınırlarınıza saygı duymazlar ve rıza konusunda iyi bir anlayışa sahip değildirler, bu da onları daha sonra daha kötü bir şey yapabilecek hale getirebilir.

11. Kadınların dış görünüşleri hakkında konuşurlar

Bir keresinde bir flörtüm, internette tanıştığı bazı kızların profil fotoğraflarındaki hallerine benzemediğinden şikayet etmişti.

Birisi tanıdığı kadınlar ya da ünlüler hakkında cinsel içerikli bir şekilde konuşuyorsa, bu da aynı madalyonun başka bir yüzüdür.

Başkalarının dış görünüşleri hakkında yorum yapmak uygun değildir (aşık olduğunuz ünlüler gibi bir konuda olmadığı sürece) ve yorum yapma yetkisine sahip olmak, kadınların bedenleri üzerinde sahiplik hissini yansıtır.

12. Sözünüzü keserler

Kadınların daha sık sözünün kesildiği ve bunun kadınların ilk etapta konuşma olasılığını azaltabileceği yaygın olarak biliniyor.

Düşünceli bir kişi bir kadınla konuşurken bunu aklından çıkarmaz ve sorular sorarak ve konuşmaya başlamak için sözünün bitmesini bekleyerek buna karşı koymaya çalışır.

Söyleyecekleriniz, flörtünüzün söyledikleri kadar önemliymiş gibi hissetmelisiniz.

Öte yandan, flörtünüzün feminist olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, kadın sorunlarıyla ilgili güncel olaylardan bahsetmeyi deneyin (Donald Trump'ı sevmemek iyi bir işarettir) veya kendi feminizminizi anlatın ve nasıl tepki verdiklerini görün.

Bazen feminist bir prens bulmadan önce birkaç cinsiyetçi kurbağayı öpmeniz gerekir, ama onlar oradadır.

(NÖ/EMK)