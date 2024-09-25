ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 15:11
2 dk Okuma

Fitness Çağı: Salona 'akmak', idman 'atmak'

'Beden' nasıl bu kadar görünür hale geldi? Nasıl böyle ön plana çıktı?

Burak Soyer

Burak Soyer

Burak Soyer

Görseli Büyüt
Fitness Çağı: Salona 'akmak', idman 'atmak'
Görsel: İletişim Yayınları

Artık günümüzde her köşe başında bir fitness salonu var. Ve bu spor salonları sadece fitnessı kapsamıyor. Ek olarak, özellikle kadınlar için zumba, pilates, yoga gibi ‘programlar’ yer alırken genel kitleye hitap eden Hiit Cardio, Crossfit gibi daha farklı antrenmanlar da salon dâhilinde. Ayrıca dün yüzüne dönüp bakılmazken artık birer ‘sosyete sporu’ haline gelen kick boks başta olmak üzere çeşitli dövüş sporları da yine bu spor salonlarının olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Bunun iki nedeni var: Birincisi, spor salonlarının artık birer ‘sosyalleşme’ ortamı haline gelmesi. İkincisi ise sistem tarafından insan bedeninin bir meta olarak çok fazla kullanılmaya başlanmış olması. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Açın sosyal medyayı. En fazla üçüncü fotoğrafta karşınıza üçgen vücutlu bir kadın veya bir erkek denk gelecektir.

Peki ‘beden’ nasıl bu kadar görünür hale geldi? Nasıl böyle ön plana çıktı? Ya da yazıya konu olan, Jürgen Martschukat’ın yazdığı, İletişim Yayınları’ndan Erol Özbek çevirisiyle yayımlanan ‘Fitness Çağı’ kitabının alt başlığındaki soruyu yöneltelim: “Beden nasıl başarı ve performansın simgesi haline geldi?”

2006’dan bu yana Erfurt Üniversitesi’nde Kuzey Amerika tarihi üzerine dersler veren, şiddetin tarihi, ailenin tarihi, cinsiyetler tarihi ve tarih teorisi üzerine çalışmalar yapan Martschukat, bu sorular ışığında fitnessın, sporun dışına çıkarak, klişe deyimle “bir yaşam stili”nden ziyade, bir “gösteriş” haline geldiğini bu sporun tarihine kadar uzanan bir yolculukla başlayıp günümüze kadar gelişini yerinde analizlerle anlatıyor.

Kitabına yakın tarihle günümüz arasındaki fitness anlayışının değişimiyle başlayan Jürgen Martschukat, fit olmayı, zinde olmayı, “fiziksel olarak uygun olmayı”, sağlıklı olmayı bir kavram olarak algılayıp, bu kavramı bir konjonktür olarak değerlendirerek 18. yüzyıldan bugüne kadarki vaziyetini masaya yatırıyor. Devamında bunu çalışmakla, daha da ileriye götürüp seks yapmakla ilişkilendiren Martschukat, spor salonlarında, bizi “asla pes etmememiz” konusunda uyaran sloganlarıyla kaplı duvarları arasında bizi kendimizle mücadeleyle baş başa bırakan meseleye sözü getiriyor. Fitnessı diğer yandan bir üretken, muktedir, mücadeleye hazır ‘bireyler’ olarak yetiştirdiğini kaydeden yazar, sosyokültürel anlamda el atılmamış bir konuya değinerek okuru aydınlatıyor.

‘Fitness Çağı’, (her ne kadar uzmanlar fitnessın bir spor olup olmadığı konusunda ikileme düşse de) modern insana ‘yeni’ bir şey, üstelik de kendini gösterme çabasına destek olan ‘yeni’ bir şey sağladığı için bireyler için bu kadar önemli bir konumda duruyor. İlişkiler artık bu salonlarda başlıyor veya bitiyor. Kadınlar ve erkekler, bir gece kulübüne gider gibi spor salonlarına ‘akıyor’, burada idman ‘atıyor’. Bunları toparlayınca da doğal olarak işin sağlık kısmı nerede sorusunu sormaktan başka elimizde bir şey kalmıyor…

Fitness Çağı-Beden Nasıl Başarı ve Performansın Simgesi Haline Geldi?/Jürgen Martschukat/Çev. Erol Özbek/İletişim Yayınları/256 sayfa

(BS/VC)

Haber Yeri
İstanbul
fitness çağı iletişim yayınları Jürgen Martschukat
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Modern barbarlığa eleştirel bir bakış
11 Eylül 2024
Modern barbarlığa eleştirel bir bakış
“Cinayeti ben gördüm”, âşığım gördü!
7 Eylül 2024
“Cinayeti ben gördüm”, âşığım gördü!
Çisil Egeli: Ben tüm zayıflıklarım, eksikliklerim sayesinde benim
4 Eylül 2024
Çisil Egeli: Ben tüm zayıflıklarım, eksikliklerim sayesinde benim
Kültür-sanat takviminizde yer açın: Sezon başlıyor
31 Ağustos 2024
Kültür-sanat takviminizde yer açın: Sezon başlıyor
"Dengi Dengine bize kendi müziğimizdeki dokuları kullanma özgürlüğü sağlıyor"
28 Ağustos 2024
"Dengi Dengine bize kendi müziğimizdeki dokuları kullanma özgürlüğü sağlıyor"
Sayfa Başına Git