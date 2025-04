FilmAmed’le yeniden…

FilmAmed bir senelik aradan sonra tekrar karşımızda. 2011 yılından itibaren, malum sebeplerden dolayı aralıklı olarak, ama her şeye rağmen dirayetle tertip edilmekte olan etkinlik bu sene 9. kez seyirciyle buluşacak.

FilmAmed Belgesel Film Festivali’nin basın duyurusu Nisan ayının başlarında yapıldı; bu sene 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan organizasyona eserleriyle başvurmak isteyenlere seçici kurul kapılarını ayın 15’inden itibaren açmış durumda.

Festivalin bu seneki sloganı aynı zamanda etkinliğin temasını da belirliyor: “Kökler… Ateşin etrafında gerçek söylenceler…”

9.FilmAmed’in 7 Nisan’da düzenlenmiş tanıtım toplantısında okunan basın duyurusu tertip komitesinin argümanlarını layıkıyla yansıttığı gibi, coğrafyadan yükselmekte olan umudun da sözcüsü haline dönüştü denilebilir.

"Tarihin yeniden biçim kazandığı ve önemli gelişmelerin vuku bulduğu bu günlerde, dünyada ve özellikle Ortadoğu’da tarihsel dönüşümlerin yaşandığına şahit olmaktayız. Bütün toplumsal dinamiklerle kalıcı barışı inşa etmeye yakın olduğumuz bir zaman dilimindeyiz.

Elbette bütün inşa etme süreçlerinde olduğu gibi, barışı da kendi köklerimizden alacağımız güçle öreceğiz ve sanatın bağımsız, hür ve çoksesli gücüyle bütün dünyaya haykıracağız. Özgür düşüncenin ve ifadenin dile getirildiği bir mecra olan sanat, ne yazık ki tarih boyunca ve günümüzde totaliter rejimlerin tehlikeli gördüğü, baskı uyguladığı ve kendi hegemonyalarına almaya çalıştığı bir alan olmuştur.

Bu da konserlerin yasaklanması, kitapların toplatılması ve filmlerin sansürlenmesi şeklinde kendini göstermekte; sanatçılar psikolojik şiddetin yanı sıra hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bağımsız eserler için gösterim alanı olması gereken festivaller, sansür mekanizması haline gelmekte, en eski festivaller sanat yapıtlarıyla değil, sansür ve yasaklarla anılmaktadır. Muhalif sanatçıların kabul edilmediği festivallerde eleştiren ve gerçekleri ortaya çıkaran eserlere çeşitli engeller çıkarılmaktadır.

Bugünün tanıkları, hafızalarıyla ve masallarıyla yarının kurucularıdır. Tüm muhalif, özgür vebağımsız seslerin kesilmek istendiği günümüzde, yüksek sesle sözümüzü söyleyeceğiz. Susturulan her ses, her şarkı, yankısını başkalarında bulur; yasaklanan, yakılan her kitap külleri ile yeniden yazılır; karartılan, sansürlenen, her film perdesine yeniden yansır. Hakikati hiçbir duvar, yasak ve baskı engelleyemez, hakikat er ya da geç yolunu bulup gün yüzüne çıkacaktır.

Hakikati işleyen, görünür kılan, yeniden inşa eden sinema da tüm bu baskılarla karşı karşıyadır. Bu şartlar altında FilmAmed Belgesel Film Festivali hakikatin peşinden gidiyor ve sesleri kesilmek istenen sanatçılar, sansürlenen, yasaklanan filmler için bağımsız mecra oluyor. FilmAmed, görülmeyen adaletsizliklerin, hak ihlallerinin, kadınların, emekçilerin ve halkların direnişinin gösterilebildiği özgür bir alana dönüşüyor.

FilmAmed Film Festivali ilk olarak 2011 yılında Kayapınar Belediyesi bünyesinde bulunan Cegerxwîn Sanat Akademisi’nde film günleri olarak başlamış, ardından misyonunu ve vizyonunu geliştirip festival olarak yolculuğuna devam etmiştir. FilmAmed yola çıktığı 2011 yılından bu yana belgesel sinema alanında sansüre karşı dik duran, hakikati haykıran özgün bir mecra olmuştur.

Bilindiği gibi 2016’dan itibaren kayyum politikaları ile halkların iradelerinin gasp edilmesi süreci yaşanmıştır. Bu süreçte FilmAmed Belgesel Film Festivali, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından, Amed’deki demokratik kurum ve kuruluşlar ile dayanışarak yolculuğunu sürdürmüş, en son 2023 yılında izleyicisi ile buluşabilmiştir. Bu yıl FilmAmed, Kayapınar Belediyesi ile birlikte yolculuğunu sürdürmeye devam edecektir. Biz de festivalimizi yolculuğuna başladığı yerde halkla buluşturmanın heyecanı içeresindeyiz. ‘‘Kökler…. Ateşin etrafında gerçek söylenceler…” Tema ve sloganı ile düzenleyeceğimiz 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali, bütün dünyadan belgesel film ve belgesel film projesi başvurularına açılıyor. Festivalin web sayfasından ve ilgili platformlar üzerinden yapılacak olan başvurular, 15 Nisan 2025’de başlayacak olup 1 Haziran 2025 tarihinde son bulacaktır.

Yine aynı tarihlerde herkesin katılımına açık olan belgesel sinemaya yönelik atölye başvuruları alınacak olup, festival tarihinden önce önemli atölyeler gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında belgesel film projeleri değerlendirilerek yapım desteği verilecek; bunun yanı sıra panel ve forumlarla sinema tartışmaları yürütülecektir. Festival; dünyanın dört bir yanından film yönetmeni ve yapımcılarının yanı sıra; sinema, sanat ve edebiyat dünyasından birçok değerli ismi ağırlayarak, festivalin düzenleneceği 26-30 Eylül 2025 tarihlerinde halk ile buluşacaktır.

FilmAmed, sınırları aşan, yasakları delen, duvarları yıkan filmlerin festivalidir. Gelin, hep birlikte umudu ören hakikatin peşinden yürüyelim. Çünkü yarın, bugün hayal eden, cesaret eden ve sözünü kuranların olacaktır.”

Diyarbakır 9.FilmAmed vesilesiyle, hakikatleri sinema diliyle harmanlayan sanatçıları ve belgesel severleri ağırlamaya şimdiden hazırlanıyor; hayırlısıyla…

(MT)