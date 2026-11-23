“Tiştê ku bi lez tê avakirin, mayînde nabe; lê tiştê ku bi aqil, sebr û hişmendiyê tê avakirin, dikare bibe bingeha pêşerojeke mayînde.”
Di jiyana mirovan de her dem xwestekek heye ku em bigihîjin tiştên ku em dixwazin. Mirov dixwaze pêş bikeve, biguherê, bigihîje armancên xwe û di jiyana xwe de encamên mezin bistîne. Ev xwestek di xwezaya mirovan de heye. Lê pir caran di nav vê xwestekê de em rastiyeke girîng ji bîr dikin: Her tişt bi lez nayê bidestxistin û her gava bilez ne gaveke pêşketinê ye.
Em di serdemekê de dijîn ku her tişt dixwaze zû pêk were. Dem, zext, pêşbazî û xwesteka gihîştina encaman, mirovan dikin ku bêyî ku pir li ser encamên tevgerên xwe bifikirin, gav bavêjin. Lê jiyan, bi taybetî jiyana civakî, her tim bi lez û bez nayê rêvebirin. Tiştên ku bingehên wan kûr in, pêdiviya wan bi dem, sebr, aqil û têgihiştinê heye.
Festina lente gotineke Latînî ye ku wateya wê “Hêdî hêdî bileze” an jî “Bilez be, lê bi sebr û hişmendî tevbigere” ye. Ev gotin di xwe de paradoksekê, ango dijberiyeke xuya, dihewîne. Lê dema em kûrtir li wateya wê dinêrin, dibînin ku ev gotin ne tenê şêwazeke tevgerê ye, belkî felsefeyeke jiyanê ye.
Festina lente ji me re dibêje ku mirov divê di armancên xwe de biryardar û bi cesaret be, lê di rêya gihîştina wan de ji aqil, sebr û hişmendiyê dûr nekeve. Bilezbûn divê bi bêaqilî re neyê tevlihevkirin. Lez divê bi rêxistin, hesab, nirxandin û berpirsiyariyê re be. Ji ber ku a girîng ne tenê ew e ku em bigihîjin armancekê, a girîng ew e ku em bi çi awayî digihîjin wê armancê.
Di jiyanê de hin dem hene ku pêdivî bi bilez tevger kirinê heye. Hin dem jî hene ku rawestan, fikirîn û li ser biryarên xwe ji nû ve nihêrîn pêwîst e. Mirovê ku van her du deman baş nas dike, dikare bi awayekî serkeftî jiyana xwe birêve bibe.
Lezkirin carinan mirovan dixe nav biryarên şaş. Mirov bêyî ku şert û mercan baş binirxîne, ji aliyê hestên xwe ve tê birêvebirin. Lê sebra bêarmanc jî dikare bibe sedema rawestan û windakirina derfetên girîng. Ji ber vê yekê pêdivî bi hevsengiyekê heye: Ne bilezbûneke bêhiş û ne jî sebreke bêdawî; lê tevgeriyeke bi armanc, bi aqil û bi berpirsiyarî.
Festina lente hunera dîtina vê hevsengiyê ye. Ew hînî me dike ku kengê divê em gavên xwe bilez bikin û kengê divê em rawestin û ji nû ve bifikirin.
Ev felsefe tenê ji bo jiyana kesane nîne. Di jiyana civakî û di pêvajoyên guherînê de jî xwedî wateyeke kûr e.
Civak bi biryarên yek an çend kesan nayê avakirin. Civak ji mirovan, bîranînên wan, êşên wan, hêviyên wan, çand, ziman, nirx û têkiliyên wan pêk tê. Dema ku civakek derbasî pêvajoyeke nû dibe, divê hem rabirdûya xwe nas bike û hem jî pêşeroja xwe bi awayekî hişmendî ava bike.
Ji nû ve avakirina civakê tenê guhertina saziyên heyî nîne. Ew di heman demê de ji nû ve avakirina têkiliyên mirovan, zêdekirina baweriyê, bihêzkirina hişmendiya hevpar û pêşxistina çandeke nû ya hevjiyanê ye.
Civakek ku bi salan rastî şer, pevçûn, cudahî, bêbawerî û birîndarî bûye, nikare bi biryarekê hemû birînên xwe bide başkirin. Ji bo vê yekê pêdivî bi dem, guhdarîkirin, naskirina êşên hevdu, vegotina rastiyan û avakirina baweriyê heye.
Bawerî bi gotinan tenê nayê avakirin; bi tevgerên rast, bi edaletê, bi wekheviyê û bi berpirsiyariyê tê avakirin. Ji ber vê yekê pêvajoyên aştiyê divê ne tenê li ser peyman û biryarên siyasî bimînin, lê divê di nav civakê de jî bingehekî xurt bistînin.
Aştî tenê rawestandina şer û bêdengiya çekan nîne. Aştiya rastîn ew e ku mirov bikaribe bê tirs bijî, mafên xwe biparêze, bi nasname û çanda xwe bijî, bi dengê xwe bêje û bi kesên din re di çarçoveya rêzgirtin û wekheviyê de hevjiyanê bike.
Aştî pêvajoyeke civakî, exlaqî û mirovî ye. Ew pêdivî bi guhdarîkirina hevdu, qebûlkirina cudahiyan, edalet, maf û azadiyên bingehîn heye. Di vê pêvajoyê de divê mirov ji hişmendiya dijminatiyê derbasî hişmendiya hevjiyanê bibe.
Lê ev guherîn bi zorê û bi lez pêk nayê. Mirov nikare ji civakekê ku bi salan di nav bêbaweriyê de jiyaye, bixwaze ku di demeke kurt de hemû tiştan ji bîr bike. Divê êş bê guhdarîkirin, birîn bêne nasîn, bêedaletî bêne nirxandin û ji bo siberojeke dadwer bê vekirin.
Li vir jî Festina lente wateya xwe dide: Ji bo avakirina aştiyê lez bike, lê ewqas jî hişmend be ku bingeha wê bi bawerî, edalet û rêzgirtinê were avakirin.
Her guherîneke mayînde berî her tiştî di hişmendiya mirovan de dest pê dike. Mirov divê pêşî xwe biguherîne, paşê dikare têkiliyên xwe û cîhana derdora xwe jî biguherîne.
Hînkirin û perwerdehiya civakî di vê pêvajoyê de xwedî roleke girîng i. Perwerde ne tenê wergirtina agahiyan e; ew pêvajoya fêmkirina jiyanê, naskirina mafan, fêrbûna berpirsiyariyê, pêşxistina hişmendiya rexneyî û avakirina têgihiştina hevpar e.
Civakek ku dixwaze pêşerojeke nû ava bike, divê xwe ji nû ve perwerde bike. Divê mirov fêr bibin ku guhdarî bikin, bi awayekî azad bifikirin, cudahiyan wek dewlemendiyê bibînin û pirsgirêkan bi rêya diyalog û hevfêmkirinê çareser bikin.
Guherîna civakê bêyî beşdariya mirovan nayê pêkanîn. Her kes divê xwe wek beşek ji çareseriyê bibîne, ne tenê wek temaşevanê bûyeran.
Em gelek caran li ser encamên mezin disekinin û girîngiya gavên piçûk ji bîr dikin. Lê dîrok nîşan dide ku gelek guhertinên mezin bi gavên piçûk dest pê dikin.
Dara mezin bi yek rojê mezin nabe. Pêşî tov tê çandin, paşê kokên wê di bin axê de xurt dibin, piştî wê şax û pelên wê derdikevin. Di vê pêvajoyê de dem û sebr pêwîst in. Heke mirov tovê îro biçîne û sibê li benda daran be, dê ji xwezaya jiyanê tiştekî fêm ne kiribe.
Civak wisa ye. Civakeke bihêz li ser perwerde, çalakî, hevkariyê, edalet û berpirsiyariya hevbeş ava dibe. Her gaveke biçûk û hişmend dikare bibe bingeha guhertineke mezin.
Divê em ji encamên zû şaş nebin û ji derengmayîna hin pêvajoyan hêvîya xwe winda nekin. Girîng ew e ku em di rêya rast de bin û gavên xwe bêarmanc neavêjin.
Di çanda me ya rojane de, rawestandin pir caran wekî gavek paşveçûnê tê dîtin. Lê ne her rawestandin gavek paşveçûn e. Carinan, rawestandin derfetek nû ye ku meriv bifikire, binirxîne û rêya rast bibîne.
Mirovê ku her tim direve, dibe ku nizanibe ew ber bi ku ve diçe. Lê mirovê ku carinan bisekine, li dora xwe binêre û armanca xwe ji nû ve binirxîne, dikare rêya xwe baştir bibîne.
Di jiyana kesane de jî, di têkiliyên civakî de jî û di pêvajoyên siyasî de jî ev rastî derbasdar e. Bêyî nirxandina xeletiyan, fêrbûna ji rabirdûyê û naskirina kêmasiyan, pêşketineke mayînde pêk nayê.
Ji ber vê yekê, carinan divê em ji xwe bipirsin: Em tenê dixwazin zû bigihîjin encamê, an jî dixwazin encameke rast û mayînde bidest bixin?
Ev pirs dikare rêya me biguherîne.
Pêşeroj ne tiştek e ku tenê em li benda hatina wê bimînin. Pêşeroj tiştek e ku em îro bi tevgerên xwe ava dikin. Her biryar, her gotin, her gav û her têkiliya me dikare bandorê li ser pêşerojê bike.
Heke em dixwazin civakeke azad, demokratîk, adil û bi rêz ji bo hevdu ava bikin, divê îro jî bi heman nirxan bijîn. Divê di navbera gotin û kirinên me de hevgirtin hebe. Divê rêzgirtina ji mirovan, edalet, wekhevî, azadî û berpirsiyarî bibin bingehên tevgerên me.
Em nikarin bi awayekî bêedaletî li benda avakirina civakeke adil bin. Em nikarin bêyî guhdarîkirina hevdu li benda hevfêmkirinê bin. Em nikarin bêyî beşdariya hemû beşên civakê li benda pêşerojeke hevpar bin.
Ji ber vê yekê pêdivî ye ku em hem xwedî cesaret bin û hem jî xwedî sebr; hem xwedî hêvî bin û hem jî xwedî aqil; hem ji bo guherînê bixebitin û hem jî girîngiya avakirina bingeha wê bizanin.
Festina lente di dawiyê de ji me re felsefeyeke sade lê kûr dihêle: Di jiyanê de divê em ne ji armancên xwe dûr bikevin û ne jî ji ber lezê rêya xwe winda bikin.
Bilez bin di biryardayînê de, lê di nirxandinê de sebr bikin. Xwedî cesaret bin di guherînê de, lê di avakirina wê de aqilmend bin. Ji bo pêşerojê bixebitin, lê rabirdûyê jî ji bîr nekin. Hêvî bikin, lê hêviyê bi ked û berpirsiyariyê ve girêbidin.
Ji ber ku jiyana mirovan ne tenê bi bidestxistina armancan e; ew di heman demê de bi wê yekê ve girêdayî ye ku em çawa di wê rêyê de dimeşin. Girîng e ku em mirovahiya xwe biparêzin, wijdanê xwe zindî bihêlin û di rê de nirxên xwe ji bîr nekin.
Bila em ji bo guherînê bilez bin, lê di avakirina wê de sebr bikin. Bila em ji bo aştiyê bixebitin, lê bingehên wê bi edalet û baweriyê ava bikin. Werin em ber bi pêşerojê ve biçin, lê niha bi hestek berpirsiyariyê bijîn.
Ji ber ku armanca me ne tenê gihîştina sibê ye; armanca me afirandina siberojek çêtir ji bo hemû mirovan e.