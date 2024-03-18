Ev kadını iken nasıl haberci oldum?

Açık olmak gerekirsek bundan uzun zaman önce bana haberciliği sorsalardı belki de benim için bir anlam ifade etmezdi ya da sıradan gelebilirdi.

Fakat bunun böyle olmadığının farkına gazetecilik ile tanışınca vardım. Bu yazımda size haberciliğin benim için anlamını tanımlarken, aslında yine haberciliğin alt yapısını oluşturan hikayelerden birine kapı aralıyarak bunu yapacağım.

Bir ev kadını ve anne olarak benim habercilik ile tanışma hikayem. Çünkü diğer şekilde habercilik için ne kadar süslü cümlelerde kursam aslında içten olmaz diye düşünüyorum.

Evlendikten sonra bir ev kadını ve anne olarak bulunduğum toplumun ve ailenin baskıları altında sürekli itilip kakıldığım, değersiz gerici, "bir şey bilmiyorsun" zihniyeti ile aşağılandığım o süreçte tanıştım aydınlığa açılan kapı olan habercilik ve gazetecilikle.

Bir ev kadının ona dayatılan sınırları zincirleri kırıp özgürlüğe bir bebeğin ilk adımları gibi adım attığı o anlar.

Tabi bu yüzdendir ki habercilik her şeyden önce benim için özgürlüğü temsil ediyor.

Habercilik kapısından içeri girerken neler mi değişti hayatımda? Kısaca bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durmayı, ürete bilmeyi dünyanın her yerine açılmayı ve sosyal çevreler edinmeyi ve hayatın sadece bize biçilen duvarlar olmadığını öğrendim.

Kendi hikâyemden yola çıkarak daha birçok hikâye ye ulaştım. Çünkü haberi haber yapan onun doğuşu ve gerçek olmasıdır. Biz haberciler de bu hikayeleri yazarak bunun ulaştırıcısı oluyoruz.

Bilgilenmek, mücadele ve kendin olmak

Ben ilk haberciliğe başladığımda başta da belirttiğim gibi bir kadın olarak benim için çok zor bir zamandı ve o daraltılmış mekandan çıkıp ufkumun alabildiğince bilgileneceği yeni bir dünyaya adım atmıştım.

Habercilikte öğrendikçe gelişiyor, üretiyor, yazıyor ama aynı zamanda mücadeleyi de öğreniyordum. Tabi hayatın ve çalışmanın her alanında olduğu gibi aslında habercilik ortamında bile zorluklarla üstten bakmalar, egolar ve kendini beğenmişlikler ile karşılaştım.

Fakat bütün bu dayatmalar tam tersi beni yıldırmadı aksine daha da bilinçlenmeme, araştırmama ve haberciliğin peşinden gitmeme sebep oldu.

En önemlisi de dayatılan karakter değil kendim olmayı öğrendim.

Habercilik hayallerim

Gören araştıran yazmayı çok seven biri olarak, gezgin bir haberci olmayı çok istemişimdir ve hayallerimden biridir.

Bu yolla kadınların hikâyelerine ulaşarak belgesel yapmak hayallerimden biri daha.

En çok isteğim diğer bir habercilik hayalim çocuk atölyesi oluşturarak çocukları habercilik alanında eğitmek.

En çok sevdiğim alanlardan biri olan Podcast’lerde kendime bir kadın podcast platformu oluşturmak.

Diğer bir hayalim ise kitap çevirileridir.

Bunlarda benim hayallerim ama hayal edersen ancak bunları gerçekleştirirsin.

Ben de hayallerimi çizdim ve gerçekleştirmek için elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim.

Bu yazı, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(NK/EMK)