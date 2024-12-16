Engelli kadınlardan feminist harekete çağrı: Eylemlerde bize yer var mı?

Giresun’da zihinsel engelli Havva K.’ye “nitelikli cinsel saldırı”dan yargılanan Mehmet Ç. ve Okan Y.’nin beraatine karar verildi. Havva K.’nin avukatı Selin Nakıpoğlu, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Tarih Ocak 2020 idi. Ancak, yüksek mahkemeden de Havva için adalet çıkmadı.

Havva, aslında Türkiye’de yalnız değil.

bianet erkek şiddeti çetelesine göre, erkeklerin tecavüz ettiği kadınlar ve istismar ettiği çocuklar arasında zihinsel engellilerin sayısı maalesef oldukça yüksek.

Üstelik, şiddet başta olmak üzere engellilere yönelik kapsamlı veriler bulunmuyor. İki milyon engelli kartı için başvuru yapıldığı biliniyor, ancak bu sayı bazılarına göre iki milyon, bazılarına göre altı milyon, bazılarına göre ise on milyon.

Bu durum dahi engelli yurttaşlara yönelik yaklaşımın ne kadar belirsiz olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, genel olarak kadına yönelik erkek şiddeti sorunları arasında, zihinsel engellilere yönelik cinsel saldırı ve istismarlar ayrı olarak ele alınması gerekirken, maalesef bu konu yakıcı gündemler arasında görünür olamıyor.

Çok açık ki, hem hukuksal süreçlerde hem de ekonomik ve sosyal alanlarda, engelli kadınlar katmerlenmiş bir eşitsizliğe hapsediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti Engelli Hakları Komisyonu’nun öncülüğünde Diyarbakır’da iki gün süren bir çalıştaya imza attı.

Çalıştay’da Türkiye’nin birçok ilinden gelen engelli yurttaşlar sorunlarını anlattı, çözüm önerilerini sıraladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise çalıştayın ertesi günü, yeni kurdukları Engelli Dairesi’ne dair detayları paylaştı.

Görsel Betimleme: Bu fotoğrafta bir kitapçık veya broşür yer alıyor. Kapakta büyük, tek başına duran bir ağacın görseli mevcut ve bu ağaç geniş bir düzlükte yer alıyor.

Engelli Hakları Komisyonu’ndan Hatice Betül Çelebi başta olmak üzere, tüm ekibe detaylıca düşünülmüş bu özel çalıştay için teşekkür ederim.

14-15 Aralık'ta iki gün süren çalıştayın, sahada mücadele eden sorun sahiplerine, öznelerine alan açması kadar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Cizre Belediyesi Eş Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahman Durmuş’un da tüm çalışmalara katılması, dikkat çeken bir ayrıntıydı.

İlgili haberi buradan okuyabilirsiniz.

Hatta bu satırların yazıldığı saatlerde toplantı hâlâ devam ediyordu. Bu sırada engelli kadınlarla konuşma fırsatı yakaladım. Hemen hepsi, şiddet, cinsel saldırı gibi kadın olmaktan kaynaklanan mağduriyetlere dair feminist hareketin engelli kadınlarla daha çok dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

Görsel Betimleme: Bu fotoğraf geniş bir toplantı salonunda düzenlenmiş bir etkinliği gösteriyor. Odada uzun, U şeklinde yerleştirilmiş masalar var ve etrafında çok sayıda katılımcı oturuyor.

Daha önce kadın haberciliği alanında yaptığımız bir buluşmada, Körüz Biz Derneği'nin kurucu üyelerinden ve felsefe öğretmeni Meral Sözen, pankartların ve eylemlerin görme engelliler ve tüm engelli kadınlar için daha erişilebilir planlanması gerektiğini söylemişti.

bianet’in haberlerde yaptığı görsel betimlemelere değinen Sözen, “Ancak tüm medya kurumları böyle çalışmalar yaparsa, biz de eylemlerdeki pankartları okuyabilir, sloganları duyabiliriz” dedi. Ve şu soruyu sordu:

“Benzer bir çalışmayı neden feministler de eylemlerinde yapmıyor? Merak ediyorum, eylemlerde bize yer var mı?”

Engelli kadınların ve feministlerin bir araya geleceği ortak bir forum veya çalıştay düzenlemek, mücadelenin ortaklaşması ve güçlenmesi adına çok önemli bir adım olabilir. Kim bilir, belki DEM Parti ve CHP’li belediyeler bunun için inisiyatif alır.

Görsel Betimleme: Tekerlekli sandalyede oturan genç bir kadın var. Sarı, uzun saçlı ve gözlük takıyor. Üzerinde beyaz kısa kollu bir bluz ve gri pantolon bulunuyor.

“Kadınların Gündemi”ni genelde cumartesi günleri yazıyordum. Fakat Çalıştay iki gün devam ettiği için bu akşama sarktı. Yazıyı yetiştirmek için otel lobisinde çalışırken yanıma gazeteci Elif Gamze Bozo geldi. Kendisine hemen çalıştayı nasıl bulduğunu sordum.

Bozo, “Belediye eş başkanlarının ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın da çalıştayda olması, bizi dinlemeleri, programın yoğunluğunu buna göre ayarlamaları ve tüm engelli yurttaşları tek tek dinlemeleri; kibirden uzak, makamdan uzak, halka yakın, insana yakın duruşları ile çok kıymetli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Elbette Bozo’ya, “Feministlere bir mesajın var mı?” diye sormadan geçmedim. Şöyle diyor:

“Engelli kadınların daha fazla görünür ve temsiliyet aldığı bir feminist hareketin ısrarcı olması gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi de hem engelli hem kadın olmaktan kaynaklanan, kesişimsel kimliklerimizin üzerimizde yarattığı toplumsal baskının olmadığı bir gelecek için yan yana durarak mücadele etmek zorundayız. Bizim için alınan kararlarda, bizim için bizsiz asla.”

Görsel betimleme: Bir kadın tekerlekli sandalyede oturuyor. Kadının uzun, açık sarı saçları var ve gözlük kullanıyor. Üzerinde beyaz, uzun kollu bir bluz ve gri bir pantolon bulunuyor. Boynunda kırmızı bir yaka kartı var ve üzerinde "Elif Gamze BOZO" ismi yazılı.

Hukukçu ve gazeteci Elif Gamze Bozo, Meclis’te olsa eminim binlerce kadını ve engelliyi temsil eder. Kendisine bunu da sordum:

“Erkeklerden ve sağlamcılardan fırsat kalırsa neden yol arkadaşlarımı Meclis’te de temsil etmeyeyim?”

Milletvekili Elif Gamze Bozo, neden olmasın?

Özgür ve eşitlikten yana yeni bir hafta gelsin.

(EMK)