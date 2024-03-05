Duygudan düşünceye zıplayan Yastık Adam

Bazı kitapları okurken içime bir duygu girer, size de olur mu bilmiyorum. Öyle bir duygu ki kitabın adını duyduğumda bile aynı hislere bürünürüm. “Yastık Adam”da da aynısı oldu ancak bu kez duygularım zihnimde netleşen düşüncelere de dönüştü. Bu yazının konusu tam da bu düşünceler üzerine kurulu.

Kitabın başkahramanı Yastık Adam, adından da anlaşılacağı gibi pofuduk bir yastık. Haliyle sürekli yatağın bir köşesinde sevimli sevimli duruyor. Bu sırada ise sadece pencereden görebildiği dağları merak ediyor. Bir süre sonra oradaki havayı solumak, nasıl olduklarını yakından görmek için can atıyor. Doğayla kurduğu derin bağ öyle kuvvetleniyor ki oraya ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek uyanıyor. Macera da işte burada başlıyor.

Merak, korku, dayanışma, azim ve hayallerine ulaşmak gibi pek çok duygu ve davranış, kahramanımızın çevresinde dolanıyor. Çocuklara, hayal gücümüzle neler başarabileceğimizi anlatabileceğimiz harika bir kitap “Yastık Adam.” Hele ki bu çocuklar bir yatağa, odaya, eve ya da hastaneye bağlı kalmak zorundaysa.

‘Çocuk, çocuk olunca iyileşir’

Yastık, yatak, tek bir pencere… Evet, tüm bu kavramlar “Yastık Adam” kitabıyla ilgili düşüncelerimin, uzun süre hastanede kalmak zorunda olan çocuklarla örtüşmesine neden oldu. Özellikle Yastık Adam’ın bulunduğu mekândan hareket edememesine rağmen koşullar ne olursa olsun hayallerine tutunması ve sonunda da buna kendince bir çözüm üretmesi tam da iflah olmaz bir çocuk coşkusu ve umudu değil mi?

Yazar Emek Yalın Orhon’un masalsı anlatımı ve çizer Hülya Erdil Yaşaroğlu’nun rengârenk desenleriyle kitabın çocukların kalbinde yer edeceğine, onları iyi hissettireceğine neredeyse eminim.

Kitapta müzik de var

Durun daha bitmedi! Bu kitapta müzik de var. Koro Şefi Orhun Orhon bazı sahneleri öyle bestelemiş ki Yastık Adam’ı görmeden bile hangi duyguyu yaşadığını dinleyerek tahmin edebilirsiniz. Bunun için sayfalarda yer alan kare kodları okutmanız yeterli.

Yazar Emek Yalın Orhon aynı zamanda bir keman virtüözü. Çocuklarla buluştuğunda Yastık Adam’ın hikâyesini enstrümanını çalarak kendisi anlatıyor. Bunu kelimelere dökerken bile iyi hissettiğimi söylemeliyim.

İşte bu noktada hem çocuklara hem de edebiyat ve sanatın eşsiz gücüne bir kez daha inandım. Buna inanan bir tek ben değilim elbette. Hayata Renk Ver Derneği de “Çocukluk umuttur, hayat umutla devam eder...” diyor ve devam ediyor, “Tüm dünya genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuk, hastalığı ne olursa olsun, tedavi sürecinde çocuk olabildiğinde iyileşir.”

Umarım bu yazı, “Yastık Adam”ın ister yayınevi ister dernek aracılığıyla hastanedeki çocuklarla derin bağlar kurmasını sağlayabilir. Buraya kadar okuduysanız belki de bu bağı siz kurarsınız, kim bilir? Kitabın İngilizce versiyonu da Kovan Agency’den yeni çıktı.

Kitap: Yastık Adam

Yazar: Emek Yalın Orhon

Resimleyen: Hülya Erdil Çakıroğlu

Besteleyen: Orhun Orhon

Yayınevi: Nobel Çocuk

Okuma Yaş Grubu: 4 yaş üzeri

(EÇ/SYZ/AÖ)