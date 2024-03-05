ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 13:39
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 13:45
2 dk Okuma

Duygudan düşünceye zıplayan Yastık Adam

Çocuklara, hayal gücümüzle neler başarabileceğimizi anlatabileceğimiz harika bir kitap “Yastık Adam.” Hele ki bu çocuklar bir yatağa, odaya, eve ya da hastaneye bağlı kalmak zorundaysa.

Elif Çelebi
Elif Çelebi

Elif Çelebi
Görseli Büyüt
Duygudan düşünceye zıplayan Yastık Adam

Bazı kitapları okurken içime bir duygu girer, size de olur mu bilmiyorum. Öyle bir duygu ki kitabın adını duyduğumda bile aynı hislere bürünürüm. “Yastık Adam”da da aynısı oldu ancak bu kez duygularım zihnimde netleşen düşüncelere de dönüştü. Bu yazının konusu tam da bu düşünceler üzerine kurulu.

Kitabın başkahramanı Yastık Adam, adından da anlaşılacağı gibi pofuduk bir yastık. Haliyle sürekli yatağın bir köşesinde sevimli sevimli duruyor. Bu sırada ise sadece pencereden görebildiği dağları merak ediyor. Bir süre sonra oradaki havayı solumak, nasıl olduklarını yakından görmek için can atıyor. Doğayla kurduğu derin bağ öyle kuvvetleniyor ki oraya ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek uyanıyor. Macera da işte burada başlıyor.

Merak, korku, dayanışma, azim ve hayallerine ulaşmak gibi pek çok duygu ve davranış, kahramanımızın çevresinde dolanıyor. Çocuklara, hayal gücümüzle neler başarabileceğimizi anlatabileceğimiz harika bir kitap “Yastık Adam.” Hele ki bu çocuklar bir yatağa, odaya, eve ya da hastaneye bağlı kalmak zorundaysa.

‘Çocuk, çocuk olunca iyileşir’

Yastık, yatak, tek bir pencere… Evet, tüm bu kavramlar “Yastık Adam” kitabıyla ilgili düşüncelerimin, uzun süre hastanede kalmak zorunda olan çocuklarla örtüşmesine neden oldu. Özellikle Yastık Adam’ın bulunduğu mekândan hareket edememesine rağmen koşullar ne olursa olsun hayallerine tutunması ve sonunda da buna kendince bir çözüm üretmesi tam da iflah olmaz bir çocuk coşkusu ve umudu değil mi?

Yazar Emek Yalın Orhon’un masalsı anlatımı ve çizer Hülya Erdil Yaşaroğlu’nun rengârenk desenleriyle kitabın çocukların kalbinde yer edeceğine, onları iyi hissettireceğine neredeyse eminim.

Kitapta müzik de var

Durun daha bitmedi! Bu kitapta müzik de var. Koro Şefi Orhun Orhon bazı sahneleri öyle bestelemiş ki Yastık Adam’ı görmeden bile hangi duyguyu yaşadığını dinleyerek tahmin edebilirsiniz. Bunun için sayfalarda yer alan kare kodları okutmanız yeterli.

Yazar Emek Yalın Orhon aynı zamanda bir keman virtüözü. Çocuklarla buluştuğunda Yastık Adam’ın hikâyesini enstrümanını çalarak kendisi anlatıyor. Bunu kelimelere dökerken bile iyi hissettiğimi söylemeliyim.

İşte bu noktada hem çocuklara hem de edebiyat ve sanatın eşsiz gücüne bir kez daha inandım. Buna inanan bir tek ben değilim elbette. Hayata Renk Ver Derneği de “Çocukluk umuttur, hayat umutla devam eder...” diyor ve devam ediyor, “Tüm dünya genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuk, hastalığı ne olursa olsun, tedavi sürecinde çocuk olabildiğinde iyileşir.”

Umarım bu yazı, “Yastık Adam”ın ister yayınevi ister dernek aracılığıyla hastanedeki çocuklarla derin bağlar kurmasını sağlayabilir. Buraya kadar okuduysanız belki de bu bağı siz kurarsınız, kim bilir? Kitabın İngilizce versiyonu da Kovan Agency’den yeni çıktı.

Kitap: Yastık Adam 
Yazar: Emek Yalın Orhon 
Resimleyen: Hülya Erdil Çakıroğlu 
Besteleyen: Orhun Orhon 
Yayınevi: Nobel Çocuk 
Okuma Yaş Grubu: 4 yaş üzeri 

(EÇ/SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı
Elif Çelebi
Elif Çelebi
tüm yazıları
Aktif olarak mimarlık mesleğini sürdürüyor. Gelecekteki gıda erişimine yön verebilecek; terkedilmiş binaların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik ve ekoloji içerikli akademik çalışması ile 2019'da uzmanlığını aldı. Mesleğinin...

Aktif olarak mimarlık mesleğini sürdürüyor. Gelecekteki gıda erişimine yön verebilecek; terkedilmiş binaların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik ve ekoloji içerikli akademik çalışması ile 2019'da uzmanlığını aldı. Mesleğinin yanı sıra gönüllü olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, okuma sevgisi, kent ve çevre bilinci konularında çalışmalar yürüten sosyal platformlara destek oluyor. 0-18 yaş arası çocukların zihinsel becerilerinin, edindikleri kelime hazinesine bağlı olduğu gerçeğiyle kendi çocuklarımızın geleceğinin, başka çocukların geleceğinden ayrı düşünülemeyeceği olgusuyla hareket ediyor. 2020'de İstanbul Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Programı ve Nevzat Süer Sezgin Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi’ni tamamladı. 2021 Mart ayı itibariyle dijital olarak yayımlanan Kıpırtı Çocuk Dergisi yayın kurulu ve editör grubunda yer aldı. Bir öyküsü “Çevrim İçi Gülmece Uzaktan Eğitim Öyküleri” derlemesine seçildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı “Mor Masallar” ile çocuk ve kent temalı “Kentini Arayan Çocuklar” adlı derleme projeleri yayımlandı. Kıpırtı Çocuk Dergisi’nde “Kentin Renkleri” köşesini hazırlıyor.

Devamını Göster
diğer yazıları
Kent hafızası yok oluyor
19 Şubat 2024
Kent hafızası yok oluyor
Parmak uçlarınla görebilir misin?
30 Ocak 2024
Parmak uçlarınla görebilir misin?
Sayfa Başına Git