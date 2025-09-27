Düşünce kuruluşları süreci nasıl görüyor? - II

Tüm sunumlarda şu ortak vurguya denk geliyoruz: Kalıcı bir barış için hukuki, siyasi ve demokratik adımlar/reformlar olmadan bir başarı söz konusu olmayacaktır. İstediğiniz hak-hukuk çerçevesini ortaya koyun, eski hal sürdürülebilir değildir. Yeni söylemler ve cesur adımlara ihtiyaç var.