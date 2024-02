Dünya dönüyor sen ne dersen de…

Bu hafta yine gündemler yoğun. Bilenler olabilir, genelde tek konuyu gündeme alıp detaylandırıp yazmayı tercih ederken, bu hafta bir nevi hızlandırılmış haber turu yapacağız.

Çünkü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, o kadar çok konu başlığı birikmiş ki hangi konuyu yazayım diye bir liste yaptığımda, hepsinin anlatılmaya değer olduğunu gördüm.

Birine değinmez isem diğer konu daha önemsizmiş, anlatılmaya değer değilmiş gibi olacaktı.

HRW’den LGBTİ+’lar için kampanya

O zaman haber bültenimiz başlasın.

*İnsan Haklarını İzleme Örgütü (HRW) MENA Bölgesindeki LGBTİ+’ların sosyal medyada ve date uygulamalarında maruz kaldıkları dijital şiddete dair bir rapor hazırladı. Raporun adı: “’All This Terror Because of a Photo’: Digital Targeting and Its Offline Consequences for LGBT People in the Middle East and North Africa”:

Şubat 2023’te yayınlanan bu rapor kapsamında HRW araştırmacıları, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Tunus’a toplam 120 kişiyle görüşmeler yaptı.

Görüşme yapılan 120 kişiden 90’ı sosyal medya platformlarında ve date uygulamalarında tehdit, şantaj veya doğrudan devletin güvenlik güçleri tarafından takip gibi olumsuz deneyimler yaşayan LGBT’lerdi.

Suç grupları açığa çıktı

Rapor kapsamında elde edilen bulgularda, devletlerin güvenlik güçlerini sosyal medya kanallarında LGBT’leri takip ettiği, zaman zaman kendilerini başka biri olarak tanıtarak güven elde ettikten sonra edindiği bilgileri LGBT’lere karşı soruşturma başlatılması, LGBT’lerin tutuklanması için delil olarak kullandığı vakaların yanı sıra, fotoğraf veya edinilen çeşitli bilgilerin şantaj amaçlı kullanan suç gruplarının varlığı da ortaya çıktı.

Ayrıca HRW, HRW Social Media Exchange, INSM Foundation for Digital Rights, Helem, ve Damj Association ekipleri ile birlikte #SecureOurSocials kampanyası başlattı.

Bu kampanya da Facebook ve Instagram’a LGBT’lerin sosyal medya platformlarında hedef haline getirilmesine karşı ve sosyal medya kanallarının LGBT’ler için güvenli kanallar olması için gerekli adımların atılması konusunda bir çağrı yer alıyor.

Kampanya kapsamında Lübnanlı drag Anya Kneez ile işbirliği yapılarak "Air Anya" adlı bir farkındalık videosu yayınlandı.

Mülteci LGBTİ+’ların sesini duymak ve duyurmak

*10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, X hesabından yayımladığı açıklama ile geri gönderme merkezinde tutulan Anour Abbas’a dikkat çekti. Komitenin bir çağrısı da gazetecilere:

“Arkadaşımız Anour Abbal, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde tutuluyor. Dün yayınlanan haberlerde gazeteciler tarafından Anour’un HIV statüsünden kimlik bilgilerine kadar pek çok kişisel bilgisi ifşa edildi.”

"Buradan gazetecilere tık odaklı değil hak odaklı haber yapmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. LGBTİ+’lar olarak devletin yürüttüğü ayrımcı politikalar nedeniyle Geri Gönderme Merkezleri’nde devlet eliyle şiddete ve katmanlı ayrımcılığa maruz bırakılıyoruz. Arkadaşımızın durumun takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz ve bu hukuksuz sınır dışı kararını kabul etmiyoruz!”

Anastasia Yemelyanova davası

*Şimdi de başka bir mültecinin davasına odaklanalım. Ukrayna-Rusya savaşına karşı çıkan ve Mayıs 2022'de Erzurum'a yerleşen feminist aktivist Anastasia Yemelyanova’yı öldürmekten yargılanan Nizar A.’nın davası 15 Şubat Perşembe günü Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Begüm Osma’nın bianet’e verdiği bilgiye göre tıpkı Karabük’te öldürülen Gabonlu üniversite öğrencisi Dina’nın davasındaki gibi bu davada da iddianame eksik hazırlandı.

Sanık Nizar A. davanın ilk duruşmasında da yine savcılık ve emniyetteki ifadelerini değiştirdi. Avukat Osma, bianet’e yaptığı açıklamada sanığın bu çelişki beyanlarına dikkat çekmişti.

Nastya’yı "öldüren" şüpheli erkek ifadesini 4 kez değiştirmiş

ARKADAŞLARINDAN MEKTUP VAR Feminist, savaş karşıtı, vegan: Nastya için adalet

Yaşasın 8 Mart

*8 Mart Kadın Platformu, ‘Hayatlarımız, haklarımız ve özgürlüğümüz için 3 Mart Pazar günü saat 16.00’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’ndeyiz’ diyerek eyleme çağırdı.

Kadınlar ve lubunyalar, 8 Mart’ın geleneksel hale gelmiş feminist gece yürüyüşü için de heyecanlı. Detayları netleşmediği için “şimdilik” paylaşmıyorum.

İnci tanelerinden kadın düşmanlığı dökülüyor

*“İnci Taneleri” dizisiyle yeniden gündeme gelen Ankara pavyonları, aslında tiyatro sahnelerinde de çok uzun zamandır yer buluyor.

Üstelik bu oyunlar, “İnci Taneleri” dizisindeki gibi kadınları metalaştıran sömürü çarkının içine hapseden sistemi öven bir yerden değil aksine oralarda kadınların nasıl hırpalandığını, ne tür hak ihlallerine maruz kaldığını anlatıyor.

Şiddeti normalleştirdiği eril aklıyla romantize etmeye çalıştığı haliyle diziden çok büyük bir beklentimiz yoktu zaten “İnci Tanelerinden döküle döküle kadın düşmanlığı döküldü bunu da ekleyeyim.

Anlayacağınız dizinin aksine, tiyatrolar pavyonların anlatılmayan yani “reklam” “renkli” ve “ışıklı” olmayan kısmını özcesi gerçek yanlarını anlatıyor.

Bir yaşasın da tiyatrolara

Bu oyunlardan biri her zaman ısrarla izlenilmesi gerektiğini anlattığım “Herkes Kocama Benziyor.” Defalarca ödül alan oyunda sahnede Pınar Güntürkün’ü izliyoruz. En son geçen hafta izlediğim oyuna bilet bulmak neredeyse imkansız.

Oyun, kadınların pavyonlarda yaşadıklarını kalbinize bir hançer gibi saplıyor yavaş yavaş çevirmeye başlıyor, güldüğünüz her nokta, sonrasında bir gözyaşı damlası da olabilir.

Benzer konuda diğer bir oyunu da yine oyunu yazan sevgili Elçin Gürler’in sayesinde izleme şansım oldu: “Mavi Müzikol”.

Oyun “Herkes Kocama Benziyor” gibi fakat hançer kalbe bu kez şak diye saplanıyor. Zihniniz de kalbiniz de kanlar içinde oyundan çıkabilirsiniz.

Oyunlardan söz etmişken Yazar Aslı Tohumcu sayesinde haberdar olduğum “Mahallemiz Eşrafından”ı’ da gündeminize almanıza önerebilirim.

Yerel seçim ve kadınlar

*Söyledim ya bu hafta gündem yoğun. Bir gündem de yerel seçimlerden. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken adaylar netleşmeye başladı.

CHP geçen hafta İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Maalesef 39 aday içinde sadece 4 kadın siyasetçi var.

Üsküdar’dan Sinem Dedetaş, Maltepe’den Esin Köymen, Bahçelievler’den Emine Gülizar Emecan ve Bakırköy’den Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, seçmenlerin oylarına talip. Kadın siyasetçilerin yerel seçimlerde de yok sayılması upuzun bir yazının ayrı bir konusu.

Şimdilik Serpil Sancar’ın Metis’ten yayımlanan yeni kitabını önerebilirim: “Siyasetin Cinsiyeti - Cinsiyetçiliğe Karşı Kadın Hakları Siyaseti”

Bugün Ankara'dayız

Bugün Ankara’da Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği söyleşiler kapsamında Fotoğrafçı ve belgeselci Bengin Şahin’le birlikte Lost Penny Büklüm’de olacağız. Saat 15.00’da. Söyleşimiz ücretsiz. Uygun olanları bekleriz.

Bana göre her yazının ve/veya haberin bir melodisi vardır. Kimi melodi yazının içinde saklıdır, kimi okuyanın kafasının içinde kimisi de şu an olduğu gibi bilgisayarından yükseliyordur: “Dünya dönüyor sen ne derse de…”

Eşitlik mücadelesinin tükenmediği, hiçbir haksızlığa tanık olmadığınız yeni bir hafta olsun…

(EMK)