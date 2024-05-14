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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 12:46
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Dünya Çiftçiler Günü için birkaç söz

Uluslararası Tarım  Üreticileri Federasyonu'nun kuruluşunun üzerinden 78 yıl geçti. 14 Mayıs, 1984 yılından beri her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak anılıyor. Ancak iktidarların tarım politikaları nedeniyle 14 Mayıs kutlamalardan uzakta.

Abdullah Aysu
Abdullah Aysu

Abdullah Aysu
Görseli Büyüt
Dünya Çiftçiler Günü için birkaç söz

Bugün, Dünya Çiftçiler Günü.

14 Mayıs 1946 yılında Uluslararası Tarım  Üreticileri Federasyonu (IFAP) kuruldu. IFAP'ın kuruluş günü olan 14 Mayıs, 1984 yılından beri her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir.

Hükümet, çok görkemli olmasa da görev savma babında Dünya Çiftçiler Günü'nü bu 14 Mayıs'ta da kutlayacaktır.

Ancak uyguladıkları çiftçi aleyhtarı politikalar nedeniyle kutlanacak bir çiftçi günü bırakmadıklaŕının farkında olarak(!)

Yani bugün iktidarlar için geçmişteki gibi nutuk atacakları, politika yapacakları bir gün değil Dünya Çiftçi Günü. Öyle olmaktan çıktı, çıkardılar çünkü.

IFAP uyesi çiftçi örgütü de çiftçilerin haklarını korumada eksik kaldıklarının farkında olarak pek heyecanla (nümayişle) kutlamazlar herhalde.

Diger çiftçi örgütleri, kooperatifler, sendikalar, dernekler kutlayacaklarsa bile çiftçilerin içine düşürüldüğü durumdan dolayı buruk bir kutlama yaparlar. Kısacasi bugün herkes için savuşturulması gereken bir gün sanki. 

Çünkü toprağı, hayvanı, insanı aç bir toplulukla ilgili kutlama yapılmaz, mücadele edilir!

Çiftçi Mücadele Günü

17 Nisan 1996’da Brezilya’da MST’li (Topraksız Kır İşçileri) bir bölüm çiftçi, devletin yapmadığı, sürekli ötelediği tarım reformunu fiili olarak gerçekleştirmeye çalışırken, 19'u şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafindan katledildi.

Bu sırada küresel çiftçi örgütü La Via Campesina (Çiftçi Yolu) Meksika’da II. Uluslararası Genel Kurulu’nu gerçekleştirmektedir. Genel Kurul katılımcısı küçük ve orta ölçekli çiftçi örgütleri Brezilyalı Topraksız Kır İşçilerinin katledildiği gün olan 17 Nisan’ı "Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü" olarak heryıl belirlen bir tema ile anılmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de Çiftçiler Sendikası buraya üyedir.

17 Nisanların "Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü" olarak anılması çiftçi mücadelesini güçlendirecek, onurlandıracaktır.

(AA/Mİ)

Abdullah Aysu
Abdullah Aysu
[email protected] tüm yazıları
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN) Kurucu Genel Başkanı, Hububat Üreticileri Sendikası (HUBUBAT-SEN) Genel Başkanı. 37 yıldır tarımla uğraşıyor. Türkiye’de Tarım Politikaları (2001), Tarladan Sofraya Tarım (2002), Avrupa...

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇİFTÇİ-SEN) Kurucu Genel Başkanı, Hububat Üreticileri Sendikası (HUBUBAT-SEN) Genel Başkanı. 37 yıldır tarımla uğraşıyor. Türkiye’de Tarım Politikaları (2001), Tarladan Sofraya Tarım (2002), Avrupa Birliği ve Tarım (2006), Küreselleşme ve Tarım (2008), Topraksızlar 25 Yaşında (2010) kitaplarının yazarı. Birgün gazetesi ve bianet’te yazıları yayımlanıyor. Özgür Gündem ve karasaban.net’te tarım, gıda ve ekoloji üzerine yazıyor. 

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