Dünya Çiftçiler Günü için birkaç söz

Bugün, Dünya Çiftçiler Günü.



14 Mayıs 1946 yılında Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) kuruldu. IFAP'ın kuruluş günü olan 14 Mayıs, 1984 yılından beri her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir.



Hükümet, çok görkemli olmasa da görev savma babında Dünya Çiftçiler Günü'nü bu 14 Mayıs'ta da kutlayacaktır.



Ancak uyguladıkları çiftçi aleyhtarı politikalar nedeniyle kutlanacak bir çiftçi günü bırakmadıklaŕının farkında olarak(!)



Yani bugün iktidarlar için geçmişteki gibi nutuk atacakları, politika yapacakları bir gün değil Dünya Çiftçi Günü. Öyle olmaktan çıktı, çıkardılar çünkü.



IFAP uyesi çiftçi örgütü de çiftçilerin haklarını korumada eksik kaldıklarının farkında olarak pek heyecanla (nümayişle) kutlamazlar herhalde.



Diger çiftçi örgütleri, kooperatifler, sendikalar, dernekler kutlayacaklarsa bile çiftçilerin içine düşürüldüğü durumdan dolayı buruk bir kutlama yaparlar. Kısacasi bugün herkes için savuşturulması gereken bir gün sanki.

Çünkü toprağı, hayvanı, insanı aç bir toplulukla ilgili kutlama yapılmaz, mücadele edilir!



Çiftçi Mücadele Günü



17 Nisan 1996’da Brezilya’da MST’li (Topraksız Kır İşçileri) bir bölüm çiftçi, devletin yapmadığı, sürekli ötelediği tarım reformunu fiili olarak gerçekleştirmeye çalışırken, 19'u şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafindan katledildi.



Bu sırada küresel çiftçi örgütü La Via Campesina (Çiftçi Yolu) Meksika’da II. Uluslararası Genel Kurulu’nu gerçekleştirmektedir. Genel Kurul katılımcısı küçük ve orta ölçekli çiftçi örgütleri Brezilyalı Topraksız Kır İşçilerinin katledildiği gün olan 17 Nisan’ı "Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü" olarak heryıl belirlen bir tema ile anılmasını kararlaştırdı.



Türkiye'de Çiftçiler Sendikası buraya üyedir.

17 Nisanların "Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü" olarak anılması çiftçi mücadelesini güçlendirecek, onurlandıracaktır.

(AA/Mİ)