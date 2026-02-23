ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 12:26 23 Şubat 2026 12:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 12:38 23 Şubat 2026 12:38
Okuma Okuma:  4 dakika

Diyarbakır notları: Çözüm süreci, bekleme süreci olmasın

Süreç “çözüm süreci” olarak anılsa da güvenlik önlemleri eski alışkanlıklarını tamamen terk etmiş değil. Planlanan güzergâhın tamamına izin verilmiyor, yüzlerce kişi yürürken TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri korteje eşlik ediyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Diyarbakır notları: Çözüm süreci, bekleme süreci olmasın
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Geçen hafta, Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 21 Şubat Dünya Anadili Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler için Diyarbakır’daydım.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin bahçesinde, o muazzam tarihsel dokunun içinde konakladık. Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin taş avlusunda sabahlamak, sadece bir mekânda kalmak değil; hafızanın içinde uyanmak gibi. Bu nedenle Sur’daki değişimi çok yakından görme, adım adım izleme imkânım oldu.

Bazen düşünüyorum: Geçmişten bugüne hem güzel hem acı günlere tanıklık etmiş o taş binaların dili olsa da konuşsa… Kim bilir neler anlatırdı. Sur da o yerlerden biri. 2015’te en ağır çatışmaların yaşandığı, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği; insan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi’nin öldürüldüğü bölgeden söz ediyorum.

Toledo hayali ve Sur’un gerçeği

Kış ortasında beklenmedik bir yaz güneşi var Diyarbakır’da. Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu sokaklarda dolaşıyorum. Hafızam beni yıllar öncesine götürüyor. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Sur’u Türkiye’nin “Toledo”su yapacaklarını söylemişti.

Toledo, tarihi dokusuyla ünlü bir İspanyol kenti. Davutoğlu’nun nasıl bir Sur hayal ettiğini bilmiyorum ama bugün görünenle Toledo arasında bir benzerlik yok. Bölge turizme açılmış olabilir; ancak tarihi dokunun korunduğunu, geçmişin izlerinin yaşatıldığını söylemek zor.

Sur’un hafızası silikleşmiş gibi. Kendine özgü mimarisi, avlulu evleri, yaşam kültürü… Yerine birbirine paralel, tek tip, iki katlı yapılar yükselmiş. Kimileri bu evleri “minyatür cezaevlerine” benzetiyor. Çatışma döneminde yerlerinden edilen hak sahiplerinin büyük kısmı geri dönememiş. Yerlerine daha muhafazakâr kesimlerin, hatta Hizbullah’a yakın çevrelerin yerleştirildiği sıkça dile getiriliyor.

Ne güneş ne de yenilenen cepheler, Amedlilerin içindeki eksikliği gidermiş. Kentte bir şey yerinden oynamış ama yerine tam oturmamış gibi.

“Artık adım görmek istiyoruz”

Diyarbakırlılara son süreci soruyorum. Açık konuşuyorlar: Artık düşünmekten çok somut adım bekliyorlar. Sürece dair en küçük ayrıntı bile dikkatle takip ediliyor; kahvelerde, evlerde, sokakta konuşuluyor.

5 Ağustos 2025’te çalışmalarına başlayan Meclis Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor 18 Şubat’ta Meclis’te kabul edildi. DEM Parti şerh koyarak “evet” oyu verdi; Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi dışındaki partiler destekledi. CHP’li Türkan Elçi ise faili meçhul cinayetlere yeterince vurgu yapılmadığı gerekçesiyle çekimser kaldı.

Rapor, Kürt sorununun çözümüne ilişkin Meclis zemininde hazırlanmış olması bakımından bir ilk. Fakat Diyarbakır’da duyduğum cümle şu: “Rapor tamam, şimdi sıra adımda.”

Ramazan ayının da etkisiyle kent görece daha sakin. Ancak bu sakinlik durağanlık değil. “Rojava’ya yönelik saldırılar olduğunda burası çok daha gergindi” diyor birlikte gezdiğim arkadaşlar. Şimdilerde endişe azalmış gibi ama beklenti büyümüş.

“Beklentiniz ne?” diye sorduğumda çoğu yurttaş anayasal değişiklikleri ve sürece uygun yasal düzenlemeleri işaret ediyor. Kentte Kürtlerin birlik duygusuna da sıkça vurgu yapılıyor. “Rojava’ya yönelik HTŞ saldırılarında tek yürek olduk” diyen birine, bir başkası ekliyor: “Keşke saldırı olmadan da tek yürek olabilsek.”

Anadili: Eylem Değil, hak

21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Bağlar Belediyesi önünde düzenlenen yürüyüşe katıldım. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti Milletvekili Serhat Eren’in de katıldığı yürüyüşte çok sayıda kadınla konuştum.

Kadınların ortak talebi net: Şiddetin azalması ve yasal güvenceler.

Bir kadın şöyle dedi:
“Anadilimiz Kürtçe için hâlâ eylem yapmak zorunda kalıyoruz. Oysa biz artık bunun anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Hak olan bir şey için mücadele etmek değil, o hakkın tanındığını görmek istiyoruz.”

Bir başkası kayyımlarla işlevsizleşen kurumlara dikkat çekti:
“Biz yeniden inşa sürecindeyiz. Kurumlarımızın içi boşaltıldı. Kimliğimizi yeniden inşa etmek istiyoruz ama anayasal düzenleme olmadan bu çok zor.”

Sohbete 15–16 yaşlarında bir genç katılıyor:
“Biz yıllardır bekledik. Şimdi raporun sonucundaki adımları bekliyoruz.”

Bir kadın sözünü şöyle tamamlıyor:
“Sonu güzel olsun diye sabırla bekleriz. Ama hep bekledik. Artık adım atılsın.”

Yürüyüşe çocuklar da katılıyor. Süreç “çözüm süreci” olarak anılsa da güvenlik önlemleri eski alışkanlıklarını tamamen terk etmiş değil. Planlanan güzergâhın tamamına izin verilmiyor, yüzlerce kişi yürürken TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri korteje eşlik ediyor.

Koşuyolu Parkı’nda konuşan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürtçenin özellikle Kirmançki lehçesinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıyor ve “Dilimiz onurumuzdur, dilimiz varlığımızdır” diyor. Devletin sürecin gerekliliklerini yerine getirerek Kürtçeye statü tanıması ve eğitim dili olarak kabul etmesi gerektiğini vurguluyor.

Pazar gecesi Diyarbakır’dan ayrılırken bir duvar yazısı takılıyor gözüme:

“Narin için adalet, herkes için adalet…”

Sanırım bu cümle, kentin bütün ruh hâlini özetliyor. Bekleyiş var, umut var, yorgunluk var. Fakat en çok da ısrarlı bir adalet talebi var.

“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
20 Şubat 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
DHİBRA çiğdem kılıçgün-uçar meclis komisyonlarına katılan milletvekilleri meclis komisyonları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Çözüm komisyonunun ortak raporunun tamamı
18 Şubat 2026
/haber/cozum-komisyonunun-ortak-raporunun-tamami-316849
Ortak rapor oy çokluğuyla kabul edildi: "Nihayet değil, başlangıç; yeni anayasa ihtiyacı açık"
18 Şubat 2026
/haber/ortak-rapor-oy-cokluguyla-kabul-edildi-nihayet-degil-baslangic-yeni-anayasa-ihtiyaci-acik-316836
Ortak rapor yazım ekibinin toplantısı sona erdi
16 Şubat 2026
/haber/ortak-rapor-yazim-ekibinin-toplantisi-sona-erdi-316768
Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü
13 Şubat 2026
/haber/numan-kurtulmus-ortak-rapor-yazim-ekibi-uyeleriyle-ayri-ayri-gorustu-316674
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çözüm komisyonunun ortak raporunun tamamı
18 Şubat 2026
/haber/cozum-komisyonunun-ortak-raporunun-tamami-316849
Ortak rapor oy çokluğuyla kabul edildi: "Nihayet değil, başlangıç; yeni anayasa ihtiyacı açık"
18 Şubat 2026
/haber/ortak-rapor-oy-cokluguyla-kabul-edildi-nihayet-degil-baslangic-yeni-anayasa-ihtiyaci-acik-316836
Ortak rapor yazım ekibinin toplantısı sona erdi
16 Şubat 2026
/haber/ortak-rapor-yazim-ekibinin-toplantisi-sona-erdi-316768
Numan Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibi üyeleriyle ayrı ayrı görüştü
13 Şubat 2026
/haber/numan-kurtulmus-ortak-rapor-yazim-ekibi-uyeleriyle-ayri-ayri-gorustu-316674
diğer yazıları
Diyarbakır’da Anadili Günü paneli: Tehlike altındaki diller için ortak ses
21 Şubat 2026
Diyarbakır’da Anadili Günü paneli: Tehlike altındaki diller için ortak ses
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
21 Şubat 2026
Diyarbakır’da yüzlerce kişi anadili hakkı için yürüdü: Anayasal adım atılsın
21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ
Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi
21 Şubat 2026
Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
20 Şubat 2026
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
19 Şubat 2026
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
Sayfa Başına Git