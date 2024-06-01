Dini eğitim ile bilimsellik arasındaki denge

*Görsel betimleme: Fotoğrafta, bir sınıfta sıralara oturmuş öğrenciler arkadan görülüyor. Öğrenciler, tahtaya veya projeksiyonla yansıtılan bir görüntüye doğru bakıyor. Sıralar düzenli bir şekilde yerleştirilmiş ve her sırada birkaç öğrenci oturuyor. Öğrenciler, çeşitli kıyafetler giymiş ve genellikle koyu renkler tercih etmişler. Sınıfın aydınlatması yeterli ve duvarlar açık renkli. Sıraların üzerinde bazı defterler ve eşyalar bulunuyor.

"Eğitim, aklın ve kalbin uyumuyla geleceği inşa eden bir sanattır. Dengeyi dini bilinç ve bilimsel aydınlanma arasında kurmak, bu sanatın anahtarıdır."

Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni müfredatı jet hızıyla onayladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi!

MEB'in hazırladığı yeni müfredat, “Ders programı değil, parti programı” yorumlarına yol açmıştı. Müfredat, derslerde dini referansların yapılması, “Atatürk ve Cumhuriyetin" seyreltilmesi ve “Cihat, kamil insan” ifadelerinin ders kitaplarına girmesiyle eleştirilmişti. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Türkiye'de eğitim sisteminde yapılan değişiklikler her zaman geniş çaplı tartışmalara yol açmıştır. Son olarak kabul edilen yeni müfredat, birçok itiraz ve tartışmaya rağmen yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerin özellikle dini eğitimin öne çıkması ve bilimselliğin geri plana itildiği yönündeki eleştirilerle birlikte geldiği görülüyor.

Yeni müfredatta dini eğitimin yeri

Yeni müfredatın en dikkat çeken özelliklerinden biri, dini eğitimin içeriğinde yapılan genişletmelerdir. Dini konuların ve değerlerin daha fazla yer aldığı bu yeni yapı, ahlaki ve kültürel değerlerin öğrencilere daha güçlü bir şekilde aktarılmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, toplumsal değerlerin korunması ve gençlerin manevi yönden desteklenmesi açısından değerlendirilse de, birçok eğitimci tarafından eleştirilmekte ve endişeyle karşılanmaktadır.

Yeni müfredatta dini eğitimin yeri karmaşık bir konudur ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Dini eğitimin artırılmasının sağlayacağı faydaların yanı sıra, potansiyel riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda yapılacak tartışmalar, dini inanç ve laik değerler arasında dengeyi sağlayacak ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim sistemi oluşturulmasına yardımcı olmalıdır.

Bilimsellik ve eleştirel düşünme

Yeni müfredatta dini eğitime verilen ağırlığın artması, eğitimciler tarafından bilimsel eğitimin geri plana itildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bilimsel düşüncenin, eleştirel analiz yeteneğinin ve yenilikçi yaklaşımların eğitim sisteminde azalan bir öneme sahip olacağı kaygısı, bu eleştirilerin temelini oluşturmaktadır.

Bilim ve teknoloji alanında rekabet edebilir bireyler yetiştirmek için güçlü bir bilimsel eğitim şarttır ve bu denge sağlanmadığında, gelecekte öğrencilerin küresel ölçekte geri kalabileceği endişesi doğmaktadır.

Bilimsellik ve eleştirel düşünme becerileri, Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Yeni müfredatta bu becerilere gereken önemin verilmesi ve eğitimde dengeyi kurmak için gerekli adımların atılması elzemdir. Bu sayede, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabetçi bir konumda kalması ve gelecek nesillerin daha iyi bir yaşam sürmesi sağlanabilir.

Eğitimde kalite ve eşitlik

Dini eğitimin öne çıkması ve bilimselliğin geri plana itilmesi tartışmaları, eğitimde kalite ve eşitlik konularını da gündeme getirmektedir. Eğitimdeki bu değişiklikler, bölgeler arası ve okullar arası eşitsizlikleri artıracaktır. Bilimsel eğitime yeterince önem verilmeyen okullarda, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer fırsatları sınırlı kalabilir. Bu nedenle, yeni müfredatın uygulanmasında, bilimsel eğitimin kalitesinin korunması ve tüm öğrencilere eşit eğitim fırsatlarının sunulması büyük önem taşımaktadır.

Eğitimde kalite ve eşitlik, tüm ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Yeni müfredatın uygulanmasında bu iki ilke göz önünde bulundurularak, tüm öğrencilere bilimsel ve nitelikli bir eğitim sunulması ve bölgeler arası ve okullar arası eşitsizlikler giderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu sayede, Türkiye'nin eğitim sisteminin daha da gelişmesi ve tüm öğrencilerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmesi sağlanabilir.

Öğretmenlerin rolü

Öğretmenler, yeni müfredatın sahada nasıl uygulanacağı konusunda belirleyici bir role sahiptir. Ancak öğretmenlerin görüşleri ciddiye alınmadan müfredatın kabul görmesi uygulamada sorunlar doğuracaktır ve bu durum eğitimin kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Gelecek beklentileri

Yeni müfredatın eğitimin geleceği üzerindeki etkilerini tam olarak değerlendirebilmek için zaman gerekecektir. Ancak, eğitimde dini ve bilimsel eğitimin dengeli bir şekilde sunulması, öğrencilerin hem manevi hem de entelektüel olarak dengeli bir şekilde gelişmelerini sağlayabilir. Bu dengenin sağlanamaması durumunda ise, eğitimde ciddi sorunlar yaşanabilir ve Türkiye’nin eğitimde uluslararası alanda zaten zayıf olan rekabet gücünü daha da zayıflatacaktır.

Yeni müfredatın kabulü, eğitim sistemi için önemli bir dönüm noktasıdır. Dini eğitimin öne çıkması ve bilimselliğin geri plana itilmesi yönündeki eleştiriler, bu değişikliklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimde kalitenin ve eşitliğin korunması, bilimsel eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin yeni müfredata uyum sağlaması, eğitimin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Bu denge sağlandığı takdirde, Türkiye’nin daha güçlü ve rekabetçi bir eğitim sistemine sahip olması mümkün olacak.

(AÖ/EMK)