Di veguhastin û parastina çanda kurdî de rola sosyolojîk a dengbêjî û çîrokbêjiyê

"Gotinên me dengvedana dîroka me ya jibîrkirî ye; vegotinên me pira pêşeroja me ye."

Civaka Kurd di dîrokê de girîngiyek mezin daye kevneşopiya xwe ya devkî. Ji bo kesên ku nekarîne dewletek ava bikin, arşîvên nivîskî biafirînin, an dîrok û çanda xwe bi rêya saziyên fermî ewle bikin, çanda devkî bi rastî jî amûrek ji bo jiyanê ye. Di vê çarçoveyê de, dengbêjî û çîrokbêjî wekî du formên bingehîn ên îfadeya devkî derdikevin pêş ku bîra dîrokî, nirxên civakî û nasnameya gelê Kurd ji nifşekî bo nifşekî din vediguhezînin. Divê ev formên îfadeyê ne tenê ji bo aliyên xwe yên hunerî, lê di heman demê de ji bo fonksiyonên xwe yên sosyolojîk jî werin hesibandin.

Dengbêj di civaka Kurdî de ne tenê "stranbêj" an "şînvan" in; ew di heman demê de dîroknas, arşîvvan, parêzvanên bîranînê û çîrokbêjên gelêrî ne. Ev kesan, ku şer, koçberî, têkiliyên eşîrî, têkiliyên evînî, trajediyan, şoreşan, zilm û qehremaniyê bi devkî ji nifşekî bo nifşekî din veguhezandine, di serdemên ku Kurd ji dîroka nivîskî bêpar bûn de wekî cihekî bîra kolektîf xizmet kirine.

Têgeha "bîra kolektîf" a civaknas Maurice Halbwachs amûrek teorîk a sereke pêşkêş dike ji bo têgihîştina kevneşopiya dengbêjiyê. Li gorî Halbwachs, bîra kolektîf şekildana bîranînên takekesî ji hêla civakê ve ye. Dengbêj, di encamê de, kesayet in ku bi rêya bîranînên xwe yên takekesî bîra kolektîf hildigirin û ji nû ve çêdikin.

Di vî warî de, dengbêj yek ji mekanîzmayên berdewamiya çandî ye ku berdewamiya dîrokî ya civaka Kurd misoger dike. Bi taybetî di serdemên zordariya dewletê ya tund de, zimanê qedexekirî, nasnameya ku hatiye paşguhkirin û dîroka înkarkirî di zimanê dengbêjiyê de berdewam kiriye.

Ji hêla din ve, çîrok bi giranî ji bo zarok û ciwanan hatine çêkirin, û çîrok in ku hînkirinên exlaqî, rolên civakî, normên zayendî, têkiliya di navbera xweza û mirovahiyê de, tirs û hêviyan dihewînin. Çîrokbêjî kevneşopiyeke ku bi gelemperî ji aliyê jinan ve di çanda Kurdî de tê kirin e, û pir caran li malê, di şevên zivistanê de, li kêleka sobeyê, an li zozanan tê vegotin.

Bi rêya çîrokan, nirxên civakî fêrî zarokan dibin; ji wan re tê gotin ka çi rast û çi xelet e, kîjan reftar têne xelatkirin û kîjan têne cezakirin. Di vî warî de, çîrokbêjî dihêle ku zarok di qonaxek zû ya civakîbûnê de li ser çanda ku tê de ji dayik dibin fêr bibin.

Çîrok rexneyên li ser pêkhateya civakî jî dihewînin. Bo nimûne, mijarên wekî parastina heqiyê, serkutkirina bihêzan û têkçûna serdestên zalim hemî çanda berxwedanê di nav gelên bindest de nîşan didin.

Dengbêjî û çîrokbêjî jî di avakirin û parastina nasnameya Kurdî de roleke sereke lîstine. Bi taybetî li Tirkiye, Îran, Iraq û Sûriyeyê, di demên ku nasnameya Kurdî dihat tepeserkirin, ziman dihat qedexekirin, û îfadeyên çandî dihatin paşguhkirin de, ev vegotinên devkî bûn celebek berxwedanê.

Nasname ne tenê meseleyek takekesî ye, lê pêvajoyek bi awayekî kolektîf hatiye avakirin. Li gorî nêzîkatiya etno-sembolîst a Anthony D. Smith, vegotineke dîrokî ya hevpar, sembolên çandî û vegotin ji bo parastina nasnameya komeke etnîkî pêwîst in. Dengbêjî û çîrokbêjî bi berfirehî ji bo gelê Kurd ev fonksiyon pêk aniye. Her stran û her çîrok beşdarî xurtkirina vê hesta nasnameyê dibe.

Her çend dengbêjî di kevneşopiya devkî ya Kurdan de wekî domainek bi piranî mêr xuya dike jî, dengbêjên jin jî cihekî dîrokî yê girîng digirin. Dengbêjên jin ên wekî Eyşe Şan û Meryemxan ne tenê vegotina devkî lê di heman demê de perspektîfek jinan jî di vê kevneşopiyê de bi kar anîne. Ev ji bo temsîlkirina jinan di bîra civakî de pencereyek girîng vedike.

Ji aliyekî din ve, jin di çîrokbêjiyê de roleke pir navendîtir dilîzin. Ji ber ku çîrokbêjî bi piranî pratîkek navmalî ye, rola jinan di vê qadê de bi aliyê pedagojîk ê dayiktiyê di veguhestina çandî de ve girêdayî ye.

Îro, ev her du şêweyên çanda devkî ji ber faktorên wekî dîjîtalîzekirin, bajarvanîkirin, çanda televîzyonê û bilindbûna takekesiyê di bin gefê de ne. Zarok êdî çîrokan ji mezinên xwe fêr nabin, lê ji Xêzefîlman fêr dibin, di heman demê de stran bi awayê dîjîtal li ser înternetê têne şopandin. Ev yek girêdana civakî ya ku veguhestina devkî bi rêya performansa zindî pêş dixe qels dike.

Lêbelê, hewl tê dayîn ku ev kevneşopî vejîne. Çanda devkî bi rêya malên dengbej û çalakiyên çîrokbêjiyê nirxek nû bi dest dixe.

Dengbêjî û çîrokbêjî mîna damarên girîng in ku ne tenê rabirdûya civaka Kurd, lê di heman demê de nasnameya wê ya niha jî şekil dikin. Ev kevneşopî formên çandî ne ku berdewamiya dîrokî, nasname û berxwedana gelê Kurd hildigirin. Fêmkirina wan tê wateya fêhmkirina civaka Kurd. Parastina wan ne tenê parastina mîrateyek çandî ye, lê di heman demê de tê wateya beşdarbûna têkoşîna hebûna gel jî.

