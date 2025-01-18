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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2025 00:00
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“David, senin sayende sonsuza dek değiştim”

Kyle Maclachlan, 40 yıllık dostu David Lynch’in ardından “Biz diğerlerinin ancak ulaşmayı arzulayabildiği bir dünyayla temas halindeydi,” diye yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, iki kişi bir film setinde birlikte poz veriyor. Soldaki kişi güneş gözlüğü takmış ve elinde bir kamera veya film ekipmanı tutuyor, gülümseyerek poz veriyor. Sağdaki kişi ise yönetmen veya bir figüran gibi görünüyor; hafif bir gülümsemeyle kameraya bakıyor. Arka planda, flu bir şekilde başka biri daha görünüyor. Ortam açık hava gibi görünüyor ve genel atmosfer samimi bir çalışma anını yansıtıyor. Bu sahne, bir film prodüksiyonunun arka planında çekilmiş gibi görünüyor.
David Lynch ve Kyle MacLachlan

ABD’li yönetmen, senarist, yapımcı ve sanatçı David Lynch (78), 16 Ocak 2025’te hayata gözlerini yumdu.

20. yüzyılın sonlarından itibaren, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı özgün katkılarla tanınan Lynch, özellikle "garip", "absürt" ve "büyülü gerçekçilik" öğelerini harmanladığı filmleriyle ün kazandı. Lynch, geleneksel anlatı yapılarına meydan okuyarak, izleyiciyi rahatsız edici, soyut ve karmaşık bir sinematografiye yönlendiren bir tarz geliştirdi.

Vefatının ardından yakın dostu ve özellikle Twin Peaks ve Blue Velvet gibi yapımların başrol oyunculuğunu üstlenen Kyle Maclachlan, Instagram hesabından bir not yayımladı.

Maclachlan’ın notunu Nazım Hikmet Richard Dikbaş, bianet için çevirdi.

Beklenmedik olanın getirdiği neşe

42 yıl önce, benim kavrayışımı aşan sebeplerle, David Lynch, beni bilinmezlikten alıp ilk ve son büyük bütçeli filminde başrol oynamak üzere davet etti. Belli ki bende, benim bile fark etmediğim bir şey görmüştü. Tüm kariyerimi ve işin doğrusu, hayatımı, onun tasavvuruna borçluyum.

Benim onda gördüğüm ise içinde yaratıcı bir okyanus yükselen gizemli ve sezgileri güçlü bir insandı. Biz diğerlerinin ancak ulaşmayı arzulayabildiği bir dünyayla temas halindeydi.

Dostluğumuz Blue Velvet (Mavi Kadife) ve daha sonra Twin Peaks’i (İkiz Tepeler) çekerken gelişti ve hep hayatımda tanıştığım en hakiki insan olduğunu düşündüm.

David evrenle ve kendi hayalgücüyle, bu insan olmanın en iyi hali olsa gerek dedirten bir uyum içerisindeydi. Cevaplarla ilgilenmiyordu çünkü bizi biz yapan sürükleyici gücün sorular olduğunu anlamıştı. Sorular bizim nefes alıp verişimizdi.

Dünya fevkalade bir sanatçı yitirdi, ben ise benim için bir gelecek hayal eden ve tek başıma asla tasarlayamayacağım dünyalara seyahat etmeme imkân tanıyan sevgili bir dostumu kaybettim.

Şu anda onu karşımda görebiliyorum, evinin arka bahçesinde, beni karşılamak üzere ayağa kalkıyor, yüzünde sıcak bir gülümseme, Büyük Düzlükler yöresinden gelenlere özgü o keskin sesiyle kocaman sarılıyor bana. Kahveden, beklenmedik olanın getirdiği neşeden, dünyanın güzelliğinden bahsediyor, gülüyoruz.

Benim ona ve onun bana olan sevgimiz, birbirlerinde birbirinin en iyi özelliklerini gören iki insanın kozmik kaderinden kaynaklanıyordu.

Dilimin sınırlarının ifade edebileceğinden, kalbimin kaldırabileceğinden çok özleyeceğim onu. Onu tanıdığım için dünyam öylesine daha dolu, şimdi o gittiği için dünyam öyle boş ki.

David, senin sayende sonsuza dek değiştim ve sonsuza dek senin Kale’in* kalacağım. Her şey için teşekkür ederim.

Kyle MacLachlan

* Yapımcı Dino De Laurentiis, Kyle MacLachlan’ın ismini ‘Kale’ olarak telaffuz edebiliyormuş, bu David Lynch’in hoşuna gidince bu telaffuzu benimsemiş. (NHRD/TY)

Haber Yeri
İstanbul
David Lynch Kyle MacLachlan dostluk Blue Velvet
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