“David, senin sayende sonsuza dek değiştim”

ABD’li yönetmen, senarist, yapımcı ve sanatçı David Lynch (78), 16 Ocak 2025’te hayata gözlerini yumdu.

20. yüzyılın sonlarından itibaren, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı özgün katkılarla tanınan Lynch, özellikle "garip", "absürt" ve "büyülü gerçekçilik" öğelerini harmanladığı filmleriyle ün kazandı. Lynch, geleneksel anlatı yapılarına meydan okuyarak, izleyiciyi rahatsız edici, soyut ve karmaşık bir sinematografiye yönlendiren bir tarz geliştirdi.

Vefatının ardından yakın dostu ve özellikle Twin Peaks ve Blue Velvet gibi yapımların başrol oyunculuğunu üstlenen Kyle Maclachlan, Instagram hesabından bir not yayımladı.

Maclachlan’ın notunu Nazım Hikmet Richard Dikbaş, bianet için çevirdi.

Beklenmedik olanın getirdiği neşe

42 yıl önce, benim kavrayışımı aşan sebeplerle, David Lynch, beni bilinmezlikten alıp ilk ve son büyük bütçeli filminde başrol oynamak üzere davet etti. Belli ki bende, benim bile fark etmediğim bir şey görmüştü. Tüm kariyerimi ve işin doğrusu, hayatımı, onun tasavvuruna borçluyum.

Benim onda gördüğüm ise içinde yaratıcı bir okyanus yükselen gizemli ve sezgileri güçlü bir insandı. Biz diğerlerinin ancak ulaşmayı arzulayabildiği bir dünyayla temas halindeydi.

Dostluğumuz Blue Velvet (Mavi Kadife) ve daha sonra Twin Peaks’i (İkiz Tepeler) çekerken gelişti ve hep hayatımda tanıştığım en hakiki insan olduğunu düşündüm.

David evrenle ve kendi hayalgücüyle, bu insan olmanın en iyi hali olsa gerek dedirten bir uyum içerisindeydi. Cevaplarla ilgilenmiyordu çünkü bizi biz yapan sürükleyici gücün sorular olduğunu anlamıştı. Sorular bizim nefes alıp verişimizdi.

Dünya fevkalade bir sanatçı yitirdi, ben ise benim için bir gelecek hayal eden ve tek başıma asla tasarlayamayacağım dünyalara seyahat etmeme imkân tanıyan sevgili bir dostumu kaybettim.

Şu anda onu karşımda görebiliyorum, evinin arka bahçesinde, beni karşılamak üzere ayağa kalkıyor, yüzünde sıcak bir gülümseme, Büyük Düzlükler yöresinden gelenlere özgü o keskin sesiyle kocaman sarılıyor bana. Kahveden, beklenmedik olanın getirdiği neşeden, dünyanın güzelliğinden bahsediyor, gülüyoruz.

Benim ona ve onun bana olan sevgimiz, birbirlerinde birbirinin en iyi özelliklerini gören iki insanın kozmik kaderinden kaynaklanıyordu.

Dilimin sınırlarının ifade edebileceğinden, kalbimin kaldırabileceğinden çok özleyeceğim onu. Onu tanıdığım için dünyam öylesine daha dolu, şimdi o gittiği için dünyam öyle boş ki.

David, senin sayende sonsuza dek değiştim ve sonsuza dek senin Kale’in* kalacağım. Her şey için teşekkür ederim.

Kyle MacLachlan