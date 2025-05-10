ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 00:00
2 dk Okuma

Dara Hêvîyê’ye dair*

Laleş Çeliker’in “Dara Hêvîyê” Kürtçe romanı, bize sözcüklerin kokusunun geçmişten şimdiye, insanın işçel evreninde özgürce koşuşturmasının iyi örneklerinden biri.

Mîran Janbar

Şeyhmus Diken
Mîran Janbar

Mîran Janbar
Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken
Görseli Büyüt
Dara Hêvîyê’ye dair*
Görsel: Canva

İnsan, doğduğu yerin kokusunu taşırmış ruhunda. En çok da toprağın, rüzgârın, taşların ve bilcümle nebatların üzerine işlenmiş sözcüklerin kokusunu. Nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun bu kokuyu beraberinde taşır, girdiği her mekanı bu ruhla bezer, kendi evrenini var eder. 

Doğduğumuz yer bize kucak açan ve koruyan ilk mekan ise, sonradan gittiğimiz veya içinde olmak zorunda olduğumuz mekan ise kendi evrenimizin genişleyip duran sınırlarını oluşturur. 

Peki düşsel varlığının olduğu mekânı içinde fiziki olarak bulunduğu mekâna ne kadar sığdırabilir ki insan? 

Cevap olarak Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda’sına ne kadar sığmış ise o kadar diyebilir miyiz? 

Yıllarca, onyıllarca dört duvar arasında kalıp, köklerini, sevincini, hüznünü ve dahi konuşmayı unuturak sözcüklerini koruyabilir misin? 

Günlerce, aylarca, yıllarca ruhunda gerçekliğini tekrar tekrar düşlemek, unutmanın çatlaklarını arayıp durmak beynin dehlizlerinde…

Laleş Çeliker’in “Dara Hêvîyê” Kürtçe romanı, bize sözcüklerin kokusunun geçmişten şimdiye, insanın işçel evreninde özgürce koşuşturmasının iyi örneklerinden biri. 

Köklerinin neredeyse coğrafyanın her tarafına uzanacağı,insanları koruyup kollayacak dalları ve göğü delercesine dimdik duruşuyla ulu kutsal bir ağacı, bu ağaca dost kutsal suyu ve envai çeşit güzelliği içerisinde barındıran bir bahçeyi merkezine alarak kelamını söyler roman. 

Mekanı ve mekana ait karakterlerini ustaca oluşturmuş, yalın bir anlatım ile sözcükleri adeta insanın ruhuna nakşeder.

Bir dönemi ve o dönemin izlerini ruhunda derin hisseden bireylerin travmalarını ustalıkla anlatmış Laleş Çeliker. Sözcükler, çocukların masumluğundan yetişkinlerin sert sessizliğine akıp duran nehir gibi. 

Kitabı okuyanlar fark eder ki aslında ruhta taşınırmış tüm hayaller ve mekân neresi olursa olsun umudu tükenmedikçe ölmezmiş insan. 

Bu nedenle Dara Hêvîyê (Umut Ağacı) bir umut romanı aslında. Özgürce yaşayıp mücadelelerinin hikayesini yazmak isteyen kahramanların umuduna dair olanı işte…

Zaman içinde büyüyüp gelişen bir küçük kızın yaşayıp gördüğü ve maruz kaldığı devasa kötülüklerin sorumlularına karşı mücadelenin romanı. Akla gelebilecek her tür “kötücül işler”le varlıklarını, korku salarak sürdürenler ve onların karşısında olanlar…

Tabii bütün bu zulüm girdabının içinde iyi ve güzel şeyler de var. Büyük ve kutsal bir ağacın dibinde, gölgesinde, çevresinde hayata, kültüre, insana dair derin sohbetler. Köyün şifa dağıtan pınarı. Bir irem-cennet bahçesi kıvamında huzur duyulan yerleşim yeri…

Ve böylesine bir güzelliğin karşısında olan kötülerin dünyası…

Kadının toplumsal yaşam içindeki kültürel formu ve mücadeleci azmi…

Dara Hêvîyê (Umut Ağacı) anadili Kürtçede yazılmış iyi bir roman…

* Bu yazı ikiz imzalı bir yazıdır. Kürtçe yazan ve okuyan bir arkadaşımla, okuduğu Kürtçe romandan anladıklarını metne döken bencileyin bir adamın ortak yazısı…

(MJ/ŞD/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Dara Hêvîyê Laleş Çeliker kitap
Mîran Janbar
Mîran Janbar
tüm yazıları
Yazar, senarist ve yapımcı. 1974 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Emrûd köyünde dünyaya geldi. 1997 yılında Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite...

Yazar, senarist ve yapımcı.

1974 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Emrûd köyünde dünyaya geldi. 1997 yılında Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında tiyatro çalışmalarında bulundu. Şiirleri ve öyküleri, 1990’lı yılların sonlarına doğru Jiyana Rewşen, Pelîn ve Kulîna Kulîlkan gibi dergilerde yayımlandı. Bilim kurgu ve fantastik eserleriyle bilinen yazarın öyküleri, 2000 yılından sonra W adlı edebiyat dergisinde yayımlandı. Janbar, Lîs Yayınevi’nin kurucularından olup Diyarbakır’da yaşamaktadır.

Romanları: Ardûda (Ardûda), Lîs Yayınevi, 2004; Qolyeya Cécileê (Cécile’in Kolyesi), Lîs Yayınevi, 2012

Öykü:Kaptanê Mirinê (Ölüm Kaptanı), Lîs Yayınevi, 2019

Çocuk öyküleri: Azad (Azad), Lîs Yayınevi, 2006

Devamını Göster
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
[email protected] tüm yazıları
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Ezidî ritüelleri izinde
3 Mayıs 2025
Ezidî ritüelleri izinde
Sokağın "Jamal"i
26 Nisan 2025
Sokağın "Jamal"i
İki nisan bir gûlanın kültürel bereketi
19 Nisan 2025
İki nisan bir gûlanın kültürel bereketi
Şehirden çıkıp, şehre dönmek!
12 Nisan 2025
Şehirden çıkıp, şehre dönmek!
Mıgırdiç Margosyan üstadı unutmamak
5 Nisan 2025
Mıgırdiç Margosyan üstadı unutmamak
Sayfa Başına Git