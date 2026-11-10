COP31’den manzaralar: Trafik, fahiş fiyatlar ve organizasyonel sorunlar

Birleşmiş Milletler’in (BM) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya’da başladı. İki gündür yerinden takip ettiğimiz COP31’de, konferans alanına ulaşım şimdilik katılımcıların en çok konuştuğu başlıklardan biri.

Eşzamanlı gerçekleştirilen ve iklim krizine karşı atılması gereken adımların konuşulduğu müzakere odalarına ulaşmak, yoğunluk ve ulaşım sorunları nedeniyle zaman zaman oldukça güçleşiyor.

COP31 Antalya'da başladı

Tramvay, aktarma ve güvenlik kontrolleri

Sabah otelden çıkıyoruz. Şanslıysak zaten oldukça dolu olan tramvaya binebiliyoruz.

Yaklaşık bir saat süren tramvay yolculuğunda birçok durakta boş tramvay bekleyen COP31 katılımcılarını görüyoruz.

İlk gün Aksu durağından sonra aktarma yapılacağını öğreniyoruz. Tramvaydan iniyoruz, polis güvenlik kontrolü yapacağını duyuruyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, Türkçe yapılan anonsu anlamaya çalışıyor. Anlamayanlar da çevrelerindekileri takip ederek çantalarını polise gösteriyor.

Kontrolün ardından kalabalıkla birlikte hareket ediyoruz. Aksu’dan COP31 alanına götüren bir duraklık aktarma tramvayına biniyoruz.

Nihayet konferans alanına ulaşmak için yürünecek noktaya geliyoruz. Buradan yaklaşık 1,5 kilometre yürümek gerekiyor.

Alana girmeden önce bir kez daha polis kontrolü var. Çantalarımıza yeniden bakılıyor.

Yürüyüş yolunda veganlıkla ilgili pankart açan yabancı bir aktivistin fotoğrafını çekmeye yöneliyoruz. Bir polis, pankartın önünü kapatmaya çalışıyor. Aktivist “Please” (Lütfen) diyor ancak polis yerinden çekilmiyor.

Trafiği aşıp alana ulaşanların bir sonraki sorunu kayıt sırası oluyor. Ana girişteki uzun kayıt kuyrukları da gün boyunca konuşuluyor. Alanda karşılaştığımız katılımcılar birbirlerine “Sen nasıl varabildin?” ve “Kaydın ne kadar sürdü?” diye soruyor.

Bazı katılımcılar deneyimlerini önceki COP’larla kıyaslıyor:

“Azerbaycan böyle değildi.”

“İlk defa böyle bir COP deneyimliyorum.”

“Türkiye organizasyonu başaramamış.”

Otobüsler de trafiğe takılıyor

COP31 için çevre şehirlerden otobüs ve şoför getirildiğini, otobüste tanıştığımız Antalyalılardan öğreniyoruz.

Elektrikli otobüsler gibi bazı şoförler de Antalya’ya yabancı. Ellerindeki haritalardan güzergâhı takip ederek ilerlediklerini görüyoruz.

Bakanlık ise Antalya’da 650 elektrikli otobüs olduğunu duyuruyor.

Ancak saatlerce trafikte kalan otobüsler, katılımcı sayısına yetişmekte zorlanıyor. Bazı yolculuklar 3-4 saate kadar uzuyor.

Özel araçlarıyla veya taksilerle alana gelen bazı katılımcılar da yoğun trafikten şikâyetçi.

Fotoğraf: Songül Karadeniz

Yemek fiyatları da konuşuluyor

COP31 alanına girdiğimizde meyve, çikolata ve bisküvi ikramlarını görüyoruz.

Ancak her gün yaklaşık 200-250 eşzamanlı etkinlik, panel, müzakere ve açıklamanın yapıldığı mavi alanda yemek fiyatları da katılımcıların gündeminde.

Yemek bölümünde menüler 750-850 lira arasında değişiyor. TL kullanan katılımcılar açısından bu fiyatlar günlük harcamayı belirgin biçimde artırıyor.

Çalışanlar görev değişikliğini anlattı

Organizasyonla ilgili dikkat çeken bir başka başlık da COP31 çalışanlarının anlattıkları.

İsmini vermek istemeyen iki çalışandan edindiğimiz bilgiye göre, COP31 alanında çalışmak üzere mayıs-haziran aylarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdular ve onayları yaklaşık bir ay önce geldi.

İki çalışan, BM ve Bakanlık nezdinde bir sorun yaşamadıklarını özellikle vurguluyor.

Zirveden iki gün öncesine kadar mavi alanda çevirmenlik yapacaklarına dair onay aldıklarını ancak daha sonra çalışma alanlarının değiştiğini söylüyorlar.

Çalışanların anlatımına göre, aracı şirketin görev dağılımındaki sorunları nedeniyle yemek bölümünde çalışmaya başladılar.

Yabancı katılımcılar da mavi alanda İngilizce iletişim kuramadıkları çalışanlarla karşılaştıklarını anlatıyor.

COP31’de sivil toplum delegelere sesleniyor

COP31’in ikinci gününe kadar en dikkat çekici görüntülerden bazıları, yüzlerce ülkeden gelen aktivist ve sivil toplum örgütlerinin eylemlerinde ortaya çıkıyor.

Bazı aktivistler ağızlarını bez parçalarıyla kapatarak sessiz eylem yapıyor, bazıları ise yüksek sesle delegelere sesleniyor: “Utanın!”

COP’larda gelenek haline gelen “Günün Fosili” ödülü ilk gün Yeni Zelanda’ya veriliyor. Yeni Zelanda bu ödülü 2025’te de almıştı.

Greenpeace’in 1,5 derece hedefini kömürle doldurulmuş cam bir vitrinle anlattığı eylem de alandaki protestolar arasında yer alıyor.

Filipinler’in Batasan adasından gelen Trixie, bianet’e konuştu:

Özellikle burada Türkiye’de yaşayanlara şunu söylemek istiyorum: Sizin sözünüz önemli. Özellikle iklim krizinden birincil derecede etkilenenler, sizi gerçekten hissettiğimi belirtmek istiyorum. Hadi gelin birlikte mücadele edelim. Konuşmaktan korkmayın çünkü bu konuşacağınız şey doğru, bu sorun gerçek. Konuşmak bizim hakkımız. Korkusuzca istediğimiz çevre için konuşalım. Çünkü hükümet dediğimizi yapmak zorunda, haklıyız.

BAM için eylem

Aktivistler bugün de Belém-Antalya Adil Geçiş Mekanizması (BAM) için COP31’in mavi alanında eylemdeydi.

BAM, Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen COP30’da temelleri atılan ve COP31’de kurumsal işleyişinin, çerçevesinin ve uygulama adımlarının netleştirilmesi beklenen uluslararası iklim ve adil dönüşüm mekanizması.

Hak odaklı iklim örgütlerinin saat 12.00’de düzenlediği eylemde uyum ve iklim finansmanı talepleri öne çıktı.

Aktivistler, COP31 müzakerelerinin yürütüldüğü mavi alanda iklim krizine karşı yeterli finansman ayrılmadığını savunarak delegelere şöyle seslendi:

Daha fazla teknik sorunlara takılmak istemiyoruz, daha fazla sıralanmış gerekçe duymak istemiyoruz, daha fazla gösterişli COP istemiyoruz. Zaman yok. Şimdi adaptasyon uyumu istiyoruz. İklim finansmanı tam da şimdi gerekiyor. Utanın! Daha fazla insan buna maruz kalmamalı, bu adaletsiz! Adalet şimdi sağlansın! Uyum finansmanını şimdi, derhal istiyoruz! Sadece adil geçiş değil, onunla birlikte insan haklarını istiyoruz.

(CA/VC)