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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2025 00:00
2 dk Okuma

Çocuklar İçin Kürt Tarihi*

Nivis Yayınları arasında yeni çıkan “Çocuklar İçin Kürt Tarihi”, Türkçe olarak kendi alanında bir “ilk” olma savını taşıyor.

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
Çocuklar İçin Kürt Tarihi*
Fotoğraf: Medya Kitabevi / Instagram

Çocuklar için kitap yazmak kolay değil! Öykü, belki daha rahat yazılabilecek bir tür. Ama işin içine uzun yıllar boyunca resmi politika ve ideoloji gereği yok sayılan bir tebaanın (Kürtler) tarihsel geçmişi üzerinden birçok detayına inilerek 9-15 yaş aralığındaki çocuklar için kitap yazmak sahiden emek isteyen bir iş.

Nivis Yayınları arasında yeni çıkan “Çocuklar İçin Kürt Tarihi”, Türkçe olarak kendi alanında bir “ilk” olma savını taşıyor.

Kitabın tanıtım metninde; “Kürt çocuklarının Kürdi bir hafızaya sahip olmalarını, kimliklerini tanımalarını ve kültürel aidiyet duygularını güçlendirmelerini sağlamak.” ifadesi yer alıyor.

Kitap tümüyle renkli 74 sayfadan oluşuyor, 9-15 yaş aralığına hitap ediyor.

Elbette bu tür kitaplar Kürtçe de yazılabilir. Hatta yazılıyor da, geçtiğimiz iki yıl (2023-24) peş peşe gerçekleşen TÜYAP Diyarbakır kitap fuarlarında Kürt yayınevlerinin stantlarında da farklı benzerlerini gördüm.

Ama bu farklı! Cumhuriyet tarihi boyunca asimilasyonist politikalarla kimliğinden, dilinden, kültüründen uzak düşmüş / düşmek durumunda kalmış ailelerin çocuklarına muktedir dilin olanaklarını kullanmak üzerinden bir tarih ve kimlik bilinci çabası olarak değerlendirmek gerek.

Her bir Kürd’ün tarihi sorumluluğuna işaret ederek: “Bir nesli, kendi hakikatine uyandırmak.” sloganını kitap üzerinden işaret ediyor yayınevi…

Ehmedê Xanê, Melayê Cizîrî, Feqîyê Teyran gibi Kürt edebiyatının pirlerinin yanında; Şeddadiler, Revvadiler, Merwanîler, Eyyubiler gibi önemli yönetsel Kürdi yapılar ve Newroz Bayramı ile birlikte Dengbêjlik kültürü ve Şakiro gibi ünü akıp gelmiş sanatçılar ve dahi en eski tarihe gönderme yaparak Gutiler, Lulular, Hurriler, Mittaniler de kitapta hak ettiği yerlerini almış.

Kürt çocuklarına Kürt tarihini öğretmenin, başkalarının unutturmamasını hedefleme amacıyla bu ilk Kürt tarihi Türkçe çocuk kitabını yayınladıklarını dile getiren Nivis Yayınları ebeveynlerden ilgi bekliyor…

Ayrıca yalnız Kürt çocukları için değil, mevzuyu merak eden Türk çocukları için de bir temel bilgi kaynağı olmaya aday.

Yazarı Yusuf Azad ve Nivis Yayınevini böyle anlamlı bir kitap nedeniyle kutluyorum.

*Yusuf Azad, Çocuklar İçin Kürt Tarihi, Nivis Yayınları, 2025, Adana

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Çocuklar İçin Kürt Tarihi Yusuf Azad
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
[email protected] tüm yazıları
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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