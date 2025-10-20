Çima Demirtaş divê azad bibe?

Di Tirkiyeyê de, bi taybetî piştî serhildana Geziyê, rejîma siyasî bi hêvî ve hêdî hêdî guheriye — wekî ku Steven Levitsky û Lucan A. Way tê gotin, ji “otorîtarîzma rekabetî” ve hatiye guhertin bo “otorîtarîzma çil û nepenî.”
Têgihiştina Levitsky û Way ya “otorîtarîzma rekabetî” ji bo van rejîman e ku ne tam otorîter in, lê bi rastî jî demokratîk nayên gotin. Di van rejîman de hilbijartin, partiyên opozîsyon û medyayên azad hene, lê hêzê hukûmetê bi rêya rewşên nehevgirtî, bi karanîna partîzanî ya çavkaniyên dewletî û bi kontrola dad û birokrasiye, hemû tişt ji bo xwe dixebitîne.
Ji ber vê yekê, “guherîna ji otorîtarîzma rekabetî bo otorîtarîzma çil û nepenî” wateya vê ye ku her tiştî, hatta van sembolên formî yên rekabetê jî winda bûn — hilbijartin, opozîsyon û dad tenê di nivîs û sembol de hene, û hemû di destê hêzê yekemîn de ne.
Yek ji xûrê xwedîbûna vê guhertinê, hilbijartinên 7 Hezîran 2015 bû. Di wê demê de, Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) bi hevserê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ serkeftina dîrokî dest bi dest xist. Wê rojê, rêzika siyasî ya ku HDP wî standî, yekem car di dîroka Cumhuriyetê de civakên ku ji hev cuda bûn, li ser xeyalka yekem a demokratîk hev kir. Ev hewldan dinamîkeke civakî afirand ku bi rastî stratejiya siyasî ya hêzê fermî ya dewletê tehdit kir.
Hêza hukûmetê dixwest bi zêdeyî navenda xwe hêsir û otorîter bike — hatta hilbijartin bi “oyunên” xwe bêqedr bike — lê serkeftina HDP’ê di bin hevseriyê Demirtaş û Yüksekdağ de atmosferê siyasî ya Tirkiyeyê bi tevahî guherand.
Ji destpêka Cumhuriyetê heta wê rojê, civakên ku di kompartîmanên cuda de hatibûn veqetandin dest pê kirin bi hev re axaftin. Wê gavê îmkanek pêk hat ku gelê Tirkiyeyê bi hev re got: “Em dikarin pirsgirêkên me bi axaftinên xwe çareser bikin.” Lê şevê wê rojekê, gavê ku îmkanek yekbûna civakî nêzîk bû, minîstrê yek ji hukûmetê got: “Hûn ji vê pê ve tenê dikin filma aşîtîê.” Wekî ku dewlet bi rastî şer li dijî hevduyîtiya civakî dest pê kir.
Siyaseta Demirtaşê siyasetek bû ku berxwedana cih û cudaîtîyê bi hev re di bin pênasekê ya hevkarî de digerand; di bin bingehên hevpar de bi her kesê axaftin dikaribû, û bi tabassûmekê dilsoz di siyaseta xwe de digel hemû civakê re têkilî dida. Ev siyasîyê nîşan dida şadî, huzûr û hevbûna cudaî. Lê tenê bi Demirtaşê vê yekê şirove kirin ne tê girtin; çimkî ev hêvî û vekirîna dilê giştî bi tevahî di siyaseta HDP’ê û di hemû kesên ku bi rûmet û hêzê xwe di vê hewlê de beşdar bûn, heye.
19 Nîsan 2016
Di welatekê de ku hewldana her hêzê politikî tenê bo mayîn di destê xwe de e, xweşbûn û şadîya gelê xwe bûye tehlûke. Erê, şadî nexşandinê ye. Gava ku ev şadî di nav hemû civakên cuda de hevgirt, rejîmek ku di ser cuda kirin, têkiliyên nefret û siyaseta tirsê xwe ava kiribû, bi astengê mezin re rûberû bû. Dibe ku ji ber vê yekê, şevê 7 Hezîranê, gava ku “jiyanek din” bi şadî û hevrûmetî de xuya bû, hemû civak hate nîşanxistin. Temayûl û qanûnên demokratîk hatin avêtin di “firîzêrê” de.
Dîsa bi temamî 10 sal berê, di 19 Nîsan 2016 de, Erdoğan got: “Em pêvajoya aşîtîyê manandîname; niha demê operasyonan e.” Wek got: “Rewşa me zelal e. Em gelek ziyan dîtin. Li ser 35 salên borî de 40 hezar meriv ji terorê qurban bûn. Me got pêşveçûna demokratîk, yekbûna neteweyî û hevaltî, lê ne çû. Em jî niha pêvajoya aşîtîyê manandîname. Niha demê operasyonan e. Vê carê dê qediya vê be.” Bi vê axaftinê, Tirkiyeyê carekê din hate veşartin di tarîkekê qelew de.
Gava ku çeteyên şerkar dîsa têne çêkirin, Demirtaş li derveyê welatê bû. Di nav dema ku “dê vegere an na?” gotûbêj dibû, Demirtaş ji hevalek nêzîk re got: “Ez ê vegerim — heta 10 sal jî li bendê bim, qebûl e.” Çend meh piştî vê, ew hate girtin, û di 4 Tebax 2016 de hate girtin û hate avêtin li Girtîgeha Edirneyê.
Niha ji wê rojê heta îro deh sal derbas bûn — ji vê girtîyê ku her kesê di berxwedana azadî û demokratîk a Tirkiyeyê de dizanî ku roja yekê jî dikare ber bi serê xwe bibe. Evro, dîtinên Erdoğanê yên 2016, ku got “em pêvajoya aşîtîyê manandîname, niha demê operasyonan e,” çi guherand ku niha di 1 Tişrînê 2024 de dibêje: “Me hemû yek in, di rêya xizmetê gel û welatê de. Me hemû yek in, bi hev in, di rêya Tirkiyêya mezin û hêzdar de.”
Lê çi qediya, gava ku ew got “vê carê dê qediya vê be”? Di heman axaftinê de Erdoğan jî got: “Herwisa ez sipasên xwe pêşniyar dikim bo heyeta Partiya DEM û rêveberiya wê, ku di vê salê de bi stensa ava û çalakiyên xwe hewl dan ku Tirkiyê ji terorê azad bike. Ez bi rûmetê û rahmetê jî têgihiştina xwe pêşniyar dikim bo endamê parlamentoyê Stenbolê, Sırrı Süreyya Önder, ku heta nefesê dawî bi xwîn û terê xwe dixebitî ku dîwara terorê bişkîne û aşîtî û biratî di her parça welatê de bimeşînin.”
Sırrı Süreyya Önder yek ji hevalên nêzîkên Demirtaş bû di berxwedanê de. Em hemû bi vê berxwedanê bawer bûn. Önder di nav xweşiya jiyana xwe de siyasete têket, bi hêvî û îmankirin ku welatê xwe dikare bi nirxên sosiîalistî azad bike. Heke ew di demên dawî yên jiyana xwe de siyaseta partîyê jî neketibû, îro gava em di derbarê wê de diaxivin, ew hê jî di nav me de bû; li festivalên welatê, li ser setên fîlman, destnîşankirina pirtûkan dikir û ji bo zarokan sinemayên vekirî di nav Mezopotamyayê de ava dikir.
1 Tişrîn 2024
Niha pêwîst e em rawestin û binirxînin: ji 19 Nîsan 2016 heta îro çi hate destgirtin û çi hate winda kirin? Rastiya Rojava ye ku li vê herêma jîyanê bi azadî dît, bi rastî feydeyek e ji bo hemû kesên ku ji ber azadî têne hevîtin. Lê ew xeyala rejîmê ku dixwest bi hêzê dewlet û monopola tiştekî siyasî ava bike — ji otorîtarîzma rekabetî bo otorîtarîzma nepenî — ne serkeft.
Berdavîya vê xeletî ji her kesî feyde nayê dayîn. Eger di vê demê de rastî “aqila dewletê” heye ku dibêje em divê bi Kurdên re aşîtî bikin, divê ev jî gavên sembolîk hebin. Tiştekê nîne ku bi şer û têkoşînê tê destgirtin.
Eger em bi vê rastiyê razî ne û qebûl kirine ku em rêya dijwar lê pêdivî ye, ew dem e ku em dixwazin zarokên Anatolî û Mezopotamyayê bi zimanên xwe, bi hêviyan û evînên xwe, bi azadî ve di aven û mezin bibin.
Ev wateya vê ye: aşîtî kirin û bi aşîtî azad bûn. Eger em naxwazin pêşeroja welatekê bi xeyala rejîmê otorîter ve bihêlin, divê yek ji gavên sembolîk yên herî girîng ev be ku Demirtaş dîsa di van kolanan de bi azadî meş bike.
Azadiya Demirtaşê ne lûtfek e û ne mijarê negosîasyonê ye; ew vegeriha mafê ku ji wê re bi zor hat wergirtin e. Azadiya Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Can Atalay û hemû girtîyên siyasî rûmetandin û vegerandina mafek e ku ji wan hate girtin. Ev mijar negosîasyonek nîne — û Tirkiyê bi tenê bi azadiya wan jî demokratîk nabe. Lê ev dê gavê ma’nayî be bo aşîtî.
Gava ev gav hate girtin, em ê bi hêz û dilsozîya nû berdewam bikin di xebata xwe de ji bo avakirina aşîtîya civakî. Carekê din divê bê gotin: Azadiya Demirtaşê ne lûtfek e, lê vegeriha mafê ku ji hêzê dewletê hat girtin e. Heman demê, ew gav û sembol e bo aşîtî û avakirina demokratîk.
Tu nav û kesekê tenê nikare rejîma otorîter bi tenê wenda bike. Lê gava girtîyên siyasî hatin azad kirin, emkânên baweriya civakî, dîyalog û normalbûna siyasî bi hêz dibe.
Eger em bi rastî dixwazin zarokên Anatolî û Mezopotamyayê bi zimanên xwe, bi sevinç û xewnên xwe bi azadî mezin bibin, rêya vê tiştê di derheqê vebûna hêvîyên girtî, dad û adaletê ku hesab dide, û vegeriha siyasî de ye.
Azadiya Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Can Atalay û hemû girtîyên wîjdanî ne tenê bo wan e — lê bo me hemûyan, peyvînek bo serastkirin û destpêkek bo aşîtî ye. Ev civak pêdiviya vê destpêkê heye. (EJA)