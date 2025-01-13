ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 11:13
3 dk Okuma

'Casuslar kenti'nde festival başlıyor

Bu sene 36. kez tertiplenecek Trieste Film Festivali kapsamındaki “Trieste, Casuslar Kenti” adlı sergi mazinin karanlık noktalarını bir nebze aydınlatacak mı?

Murat Türker

Murat Türker

Murat Türker

Görseli Büyüt
'Casuslar kenti'nde festival başlıyor
35. Trieste Film Festivali'nden bir kare, Fotoğraf: Trieste Film Festivali'nin sitesi

İtalya’nın kuzeydoğusundaki hudut şehirlerinden Trieste’de bu sene 16-24 Ocak tarihleri arasında organize edilen film festivali, yarışma ve yarışma dışı birçok film gösteriminin haricinde yan faaliyetleriyle de misafirlerini ihya edecek gibi görünüyor.

Mesela Trieste Sinema Evi’nin (Casa del cinema di Trieste) düzenlediği sergi kirli bir sicili olan kentin casuslar devrini masaya yatırıyor. 2. Cihan Harbi'nden 60’lı yıllara uzanan kasvetli dönemi kapsayan Trieste, Casuslar Kenti (Trieste, città di spie) sergisinin küratörleri Tiziana Ciancetta ile Gianluca Guerra.

Savaş ertesi Trieste’nin sinemadaki yansımalarında, dünyanın süper güçleri arasındaki gerginliğin kentte nasıl vücut bulduğuna şahit olacağız. Kentin uluslararası güvenlik kuvvetleri tarafından yönetilip İtalya’ya 1954’te teslim edilmesine varan süreç muhtelif senaryolara zaten yeterince ilham vermişti.

60’lı yılların Avrupa dekorlu casus hikâyeleri için de Trieste’nin ideal plato olma halini sürdürdüğünü görüyoruz. Soğuk savaş boyunca ABD ve Nato’nun komşu Yugoslavya’yı “komünizm canavarı”nın temsilcisi olarak kabul edip Trieste’yi propagandaya boğmasında ajanların da payı büyüktü.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun şanlı limanı payesini çoktan yitirmiş kentin sokakları uluslararası casuslar, hafiyeler, ispiyonlarla dolup taşarken diplomatlar, askerler ve siyasetçiler Trieste’nin tehlike altındaki kazanımlarını korumaya ve azınlıkta kalmış bölgenin kadim halkı Slovenler’den daha fazlasını elde etmeye endekslenmişti.

Şüphe ve paranoyanın at koşturduğu, kaçışların ve ikili oyunların gırla gittiği daracık coğrafya sinemayı da layıkıyla provoke etmişti.

Sergide film broşürleriyle, posterlerle, filmlerden görüntülerle o dönem hatırlanacak ve çevrilmiş olan entrikalar, bir nebze de olsa teşhir edilmiş olacak.

Mesela 1954 yapımı Orson Wells imzalı Ölüm Raporu (Mr. Arkadin) adlı filmde kent tehlikeli, maceralara açık ve gizemlerle dolu tasvirleriyle lanse ediliyordu. 007 James Bond serisinden Rusya’dan Sevgilerle (From Russia with love) adlı filmde de Trieste Demir Perde ile Batı arasındaki uç kalesi olarak betimlenmişti.

Casusluk mesleğinin çekiciliğinden yararlanan sinema bir kez daha hakikat perdesini aralamamıza imkân tanıyacak mı, göreceğiz

Programdan seçmeler

Festivalin programında yer alanlar arasında Aslı Özge’nin Faruk adlı filmi dikkat çekiyor.

Kısmen de olsa Türkiye’de çekilmiş Levan Akin’in Geçiş (Crossing) adlı filminin de Trieste’de büyük alakayla karşılanacağını düşünüyorum. Geçen sene Türkiye’de sinemalarda gösterime girmiş olan filmde Gürcistan’dan İstanbul’a gelen Lia’nın trans yeğenini, seks işçilerinin Beyoğlu’ndaki mekânları dahil, her yerde sabırla arayışına odaklanıyor.

Uzun metrajlılar yarışmasında yer alıp fragmanıyla bile seyredenleri sarsabilecek Edepsiz (Shameless) adlı film Cannes 2024’te Belirli bir bakış (Un certain regard) kısmında prömiyerini yapmış ve başrolündeki Anasuya Sengupta’ya en iyi aktris ödülünü kazandırmıştı. Konstantin Bojanov’un yönetmenliğini yaptığı 115 dakikalık filmde Renuka karakteri Delhi’deki kerhanede bir polis memurunu öldürdükten sonra Hindistan’ın kuzeyinde seks işçilerinin arasında saklanıyor. Orada filizlenen 17 yaşındaki Devika ile yasak münasebeti hayatının daha da karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

36.Trieste Film Festivali'nin uzun metrajlı kurmaca eserler yarışmasında yer alan Yavaş (Slow/Lentamente) da hem içeriği, hem de layık görüldüğü ödüllerle öne çıkıyor.

Yönetmenliğini Marija Kavtaradze’nin üstlendiği 108 dakikalık film Sundance’in Dünya Sineması – Dramatik kategorisinde en iyi yönetmen payesiyle onurlandırılmış, 2024 MIOB Yeni Vizyonlar ödülünü de kazanmıştı.

Filmde bir dans öğretmeniyle bir işaret dili tercümanının tanışmasıyla gayet tatlı bir münasebet başlamış oluyor. Fakat bilhassa hususi anlarını nasıl yaşayacaklarını ancak zamanla anlayacaklardır. Ne de olsa yakışıklı Kęstutis Cicėnas canlandırdığı Dovydas karakteri aseksüel olduğunu açıkladıktan sonra Greta Grinevičiūtė tarafından canlandırılan Elena ilişkiyi inşa sürecinde elinden geleni yapacaktır.

Önümüzdeki günlerde Trieste’den yeni havadislerle sinemanın nabzını tutmak dileğiyle… (MT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Trieste film festivali
Murat Türker
Murat Türker
[email protected] tüm yazıları
ilgili haberler
Trieste Film Festivalinin ardından…
3 Şubat 2024
/yazi/trieste-film-festivalinin-ardindan-291320
Trieste’de derinleşen Türkiye feraseti
27 Ocak 2024
/yazi/triestede-derinlesen-turkiye-feraseti-291057
Trieste Film Festivali başladı
20 Ocak 2024
/yazi/trieste-film-festivali-basladi-290760
35. Trieste Film Festivali başlıyor
13 Ocak 2024
/yazi/35-trieste-film-festivali-basliyor-290465
34. Trieste Film Festivali geldi çattı
21 Ocak 2023
/yazi/34-trieste-film-festivali-geldi-catti-273070
33.Trieste Film Festivali başladı
22 Ocak 2022
/yazi/33-trieste-film-festivali-basladi-256538
MURAT TÜRKER’DEN
Trieste, Yalnız Festivalden İbaret Değil…
1 Şubat 2020
/yazi/trieste-yalniz-festivalden-ibaret-degil-219438
MURAT TÜRKER YAZDI
Trieste’de Dušan Makavejev’e Saygı
25 Ocak 2020
/yazi/trieste-de-dusan-makavejev-e-saygi-219079
31.Trieste Film Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu
22 Ocak 2020
/haber/31-trieste-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-219003
MURAT TÜRKER YAZDI
Belgesel Trieste’de Sevilir
18 Ocak 2020
/yazi/belgesel-trieste-de-sevilir-218736
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trieste Film Festivalinin ardından…
3 Şubat 2024
/yazi/trieste-film-festivalinin-ardindan-291320
Trieste’de derinleşen Türkiye feraseti
27 Ocak 2024
/yazi/triestede-derinlesen-turkiye-feraseti-291057
Trieste Film Festivali başladı
20 Ocak 2024
/yazi/trieste-film-festivali-basladi-290760
35. Trieste Film Festivali başlıyor
13 Ocak 2024
/yazi/35-trieste-film-festivali-basliyor-290465
34. Trieste Film Festivali geldi çattı
21 Ocak 2023
/yazi/34-trieste-film-festivali-geldi-catti-273070
33.Trieste Film Festivali başladı
22 Ocak 2022
/yazi/33-trieste-film-festivali-basladi-256538
MURAT TÜRKER’DEN
Trieste, Yalnız Festivalden İbaret Değil…
1 Şubat 2020
/yazi/trieste-yalniz-festivalden-ibaret-degil-219438
MURAT TÜRKER YAZDI
Trieste’de Dušan Makavejev’e Saygı
25 Ocak 2020
/yazi/trieste-de-dusan-makavejev-e-saygi-219079
31.Trieste Film Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu
22 Ocak 2020
/haber/31-trieste-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-219003
MURAT TÜRKER YAZDI
Belgesel Trieste’de Sevilir
18 Ocak 2020
/yazi/belgesel-trieste-de-sevilir-218736
diğer yazıları
Atlar, ayılar, kurtlar, filler ve insan
4 Ocak 2025
Atlar, ayılar, kurtlar, filler ve insan
Amal, Meryem Ana ve Eleonora Duse
28 Aralık 2024
Amal, Meryem Ana ve Eleonora Duse
Dünyadan emek ve mücadele belgeselleri
21 Aralık 2024
Dünyadan emek ve mücadele belgeselleri
IDFA 2024’ten üç mühim belgesel
30 Kasım 2024
IDFA 2024’ten üç mühim belgesel
Çocuk çift cinsiyetli doğunca…
23 Kasım 2024
Çocuk çift cinsiyetli doğunca…
Sayfa Başına Git