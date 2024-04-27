Çart* ya da komşularınız nerede?
dilimiz?
en büyük siyasetimiz
kelimelerimize hapis hayatımız...
kültürümüz?
ötekini tehdit üzerinden tanımlayan
çatışmacı
yaşananlara örtü...
yurdumuz?
kelimeler değil…
kelimeler çare
kelimeler ilaç
değil...
aksine
idam fermanı
ölüm
nefret...
‘uygar’ devletler?
trajedi pazarlamacısı
yıkamakla meşguller mazideki üç maymunluklarını
yüzleşme?
“boğazımızdaki kılçık”
huzur vermiyor.
her nefeste, yutkunmada…
o r a d a . . .
hatırla!
hatırla ki yutkunabil!
huzur?
minarelerin yüksekliğinde
her sokağa dikilen camide
28. umrede
17. hacda
dilinizde sakıza dönen dualarda
en yüksek diktiğiniz bayrak direğinde
devlet soslu hamaset tarihinizde
artan paranızda
türk’e türk propagandanızda...
d e ğ i l . . .
gasp?
gasp üzerine bir hayat kurulamaz…
kurulamadı
kurulamayacak da
işte, yüzleşme vakti
arınma/k için...
suçtan
kılçıktan
ve de hamasetten...
kanıt?
komşusuzluğunuz/du
hadi “kanıtla!” diye sorulmaz ölülere
“konuşmaz ölüler!”
kahve de içmezler
kardeşlik?
kardeş değildiniz…
dostluktu ilişkinin mayası
yanyanalığı, birlikteliğe dönüştüren
dostluk/tu…
dokunmak
sarılmak
göz göze gelmek
gözyaşlarını dışarı akıtmak
sonra?
öpücüklerle alıp kuşlara vermek…
alıp götürsünler gökkubbeye
sonra?
yağsın acılar bütün insanlığın üzerine
hepimiz sorumluyuz trajedilerden…
sonra?
vicdan yıkamadan yüzleşmek
m a z i yle
vicdan?
trajedileri siyasi pazarlık kılanları tanımaz
düşmanlığı besleyip yeni “çart”lara kapı aralayanlara kör
kamplaştırıcı ‘kelam’lara sağır
kimlikleri görmez...
(MVB)
* “çart”, “kesim”, bir insanın boğazına hançeri dayayıp kesmek, geniş anlamda ise “kırım” anlamına gelen ermenice kelime.
** lat. görüyorum ama hiçbir şey söylemiyorum.
görsel notu: unutmabeni çiçeği, ermenice adıyla "anmoruk", 1915'te yaşanan tehcir, katliam, soykırım sonrası anavatanlarından koparılan ermeniler için önemli bir sembol. çiçeğin beş ayrı yaprağı, bu büyük felaket sonrası beş ayrı kıtaya dağılan ermenileri simgeliyor.