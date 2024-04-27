Çart* ya da komşularınız nerede?

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak...

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.

Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak dert edindiği kavramlara, ağına takılan olaylara dair felsefeleştirici nitelikteki üretimlerini konferanslar, eğitimler, atölye çalışmalarıyla ve adına “yazılama” dediği blog felsefeleştirileriyle kamusallaştırmakta.

Profesyonel yaşamını; sosyal ve kültürel proje tasarımları ve ilgili süreçlerin yürütücülüğünü; bireysel ve kurumsal felsefi danışmanlıklar; çocuklarla felsefe kolaylaştırıcı eğitimleri; katılımcı süreç tasarımları; akademisyenlik, editörlük yaparak sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bir eylemcil olarak da hayata dokunmaya çabalıyor.