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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 11:59
1 dk Okuma

Çart* ya da komşularınız nerede?

25 Nisan Ermeni Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anıyorum.

Metin V. Bayrak
Metin V. Bayrak

Metin V. Bayrak
Görseli Büyüt
Çart* ya da komşularınız nerede?
Görsel: wikipedia.org

dilimiz?

en büyük siyasetimiz

kelimelerimize hapis hayatımız...

kültürümüz?

ötekini tehdit üzerinden tanımlayan

çatışmacı

yaşananlara örtü...

yurdumuz?

kelimeler değil…

kelimeler çare

kelimeler ilaç

değil...

aksine

idam fermanı

ölüm

nefret...

‘uygar’ devletler?

trajedi pazarlamacısı

yıkamakla meşguller mazideki üç maymunluklarını

yüzleşme?

“boğazımızdaki kılçık”

huzur vermiyor.

her nefeste, yutkunmada…

o r a d a . . .

hatırla!

hatırla ki yutkunabil!

huzur?

minarelerin yüksekliğinde

her sokağa dikilen camide

28. umrede

17. hacda

dilinizde sakıza dönen dualarda

en yüksek diktiğiniz bayrak direğinde

devlet soslu hamaset tarihinizde

artan paranızda

türk’e türk propagandanızda...

d e ğ i l . . .

gasp?

gasp üzerine bir hayat kurulamaz…

kurulamadı

kurulamayacak da

işte, yüzleşme vakti

arınma/k için...

suçtan

kılçıktan

ve de hamasetten...

kanıt?

komşusuzluğunuz/du

hadi “kanıtla!” diye sorulmaz ölülere

“konuşmaz ölüler!”

kahve de içmezler

kardeşlik?

kardeş değildiniz…

dostluktu ilişkinin mayası

yanyanalığı, birlikteliğe dönüştüren

dostluk/tu…

dokunmak

sarılmak

göz göze gelmek

gözyaşlarını dışarı akıtmak

sonra?

öpücüklerle alıp kuşlara vermek…

alıp götürsünler gökkubbeye

sonra?

yağsın acılar bütün insanlığın üzerine

hepimiz sorumluyuz trajedilerden…

sonra?

vicdan yıkamadan yüzleşmek

m a z i yle

vicdan?

trajedileri siyasi pazarlık kılanları tanımaz

düşmanlığı besleyip yeni “çart”lara kapı aralayanlara kör

kamplaştırıcı ‘kelam’lara sağır

kimlikleri görmez...

(MVB)

* “çart”, “kesim”, bir insanın boğazına hançeri dayayıp kesmek, geniş anlamda ise “kırım” anlamına gelen ermenice kelime.

** lat. görüyorum ama hiçbir şey söylemiyorum. 

görsel notu: unutmabeni çiçeği, ermenice adıyla "anmoruk", 1915'te yaşanan tehcir, katliam, soykırım sonrası anavatanlarından koparılan ermeniler için önemli bir sembol. çiçeğin beş ayrı yaprağı, bu büyük felaket sonrası beş ayrı kıtaya dağılan ermenileri simgeliyor.



24 Nisan 24 nisan 1915 ermeni soykırımı biamag
Metin V. Bayrak
Metin V. Bayrak
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Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak...

Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde felsefe öğrenimi görerek formel eğitimini tamamladı.
Felsefe, “alternatif eğitim”, mimarlık ve sanatla ilgileniyor. Kavram yontucusu ve bilgi işçisi olarak dert edindiği kavramlara, ağına takılan olaylara dair felsefeleştirici nitelikteki üretimlerini konferanslar, eğitimler, atölye çalışmalarıyla ve adına “yazılama” dediği blog felsefeleştirileriyle kamusallaştırmakta.
Profesyonel yaşamını; sosyal ve kültürel proje tasarımları ve ilgili süreçlerin yürütücülüğünü; bireysel ve kurumsal felsefi danışmanlıklar; çocuklarla felsefe kolaylaştırıcı eğitimleri; katılımcı süreç tasarımları; akademisyenlik, editörlük yaparak sürdürüyor.
Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kuruluşu gönüllüsü bir eylemcil olarak da hayata dokunmaya çabalıyor.

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