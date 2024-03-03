"Şarkıyı değil, ancak bir şarkıcıyı hapse koyabilirsiniz!"

19. yüzyıl sonlarında ABD'nin 32. Başkanı Roosevelt'in söylediği bu söz; özgürlüğün aslında neyi kapsadığını, düşünce ve ruhun asla tutsak bırakılamayacağını, evrensel dilin ne denli gerçek bir ihtiyaç ve donanım olduğunu hatırlatıyor. Vücuda getirilen her türlü eserin, emeğin ve düşünce gücünün insanları nasıl sarsarak etkilediği ve bilinçlendirdiği gerçeğini kısa ama çok manidar olarak özetliyor.

Ayrımcılığın karanlık ve metruk yanlarının, zihinlere nasıl bir prangayla bağlandığını her geçen gün bir filmi izler gibi etrafımızda ve bizzat hayatımızın ortasında yaşıyoruz. Düşünce, basın, inanç, mezhep, örf ve vicdan ülkemizde görünen baskın esaretlerden sadece birkaçı...

Müzik de bu yasaklardan nasibini alıyor.

3 Mart'ı vesile yaparak, ülkemizde müzik ve sanat alanındaki baskı, sansür ve yasakların hangi boyutta olduğunu hatırlamak, hatırlatmak zorundayız. Hapsedilen, sürgünde yaşamak zorunda bırakılan, sırf Kürtçe söylendiği için şarkıların ve konserlerin yasaklandığı bir ülke gerçeğini görmek zorundayız.

Müziği susturmak isteyenlerle sesi gürleştirerek inatlaşabiliriz. Gür ve herkes tarafından çıkarılan sesin yankısı lazım bize. Kürt şarkıcı Nudem Durak için mesela. 2015 yılında söylediği Kürtçe şarkılar nedeniyle tutuklandı ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan on buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 yıldır tutsak bulunan Nudem Durak için dünya çapında tanınmış birçok aydın, yazar, müzisyen gibi farklı meslek gruplarından şahsiyet, adalet çağrısı yaptı.

Evet, bugün 3 Mart, Dünya Özgür Müzik Günü! Sanatın ve sanatçının özgür olmadığı ülkeler sıralamasında ne yazık ki Türkiye başı çekiyor. Her şeyi tekleştiren baskıcı anlayış ve politikalar geleceğimizi, bir arada yaşama irademizi zedelemekten başka bir sonuç üretmiyor!

Ortaya çıkan bu karanlık tablo, ülkemizin giderek bir korku imparatorluğuna dönüştürüldüğünün göstergesidir. Her türlü dayatmaya, baskı ve sansüre karşı sesimiz çok daha gür çıksın. Müziğin sesi hayatın sesidir, kısılmasına izin vermeyelim.

3 Mart Dünya Özgür Müzik Günü'nde bu çağrıyı bir daha hatırlatmak isterim: Kürt sanatçı Nudem Durak’a özgürlük!

(FT/AS)