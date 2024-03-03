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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Mart 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2024 13:22
2 dk Okuma

Bugün 3 Mart, Dünya Özgür Müzik Günü

9 yıldır tutsak bulunan Nudem Durak için dünya çapında tanınmış birçok aydın, yazar, müzisyen adalet çağrısı yaptı. Dünya Özgür Müzik Günü’nde bu çağrıyı hatırlatmak isterim: Kürt sanatçı Nudem Durak’a özgürlük!

Ferhat Tunç
Ferhat Tunç

Ferhat Tunç
Görseli Büyüt
Bugün 3 Mart, Dünya Özgür Müzik Günü

"Şarkıyı değil, ancak bir şarkıcıyı hapse koyabilirsiniz!"

19. yüzyıl sonlarında ABD'nin 32. Başkanı Roosevelt'in söylediği bu söz; özgürlüğün aslında neyi kapsadığını, düşünce ve ruhun asla tutsak bırakılamayacağını, evrensel dilin ne denli gerçek bir ihtiyaç ve donanım olduğunu hatırlatıyor. Vücuda getirilen her türlü eserin, emeğin ve düşünce gücünün insanları nasıl sarsarak etkilediği ve bilinçlendirdiği gerçeğini kısa ama çok manidar olarak özetliyor.

Ayrımcılığın karanlık ve metruk yanlarının, zihinlere nasıl bir prangayla bağlandığını her geçen gün bir filmi izler gibi etrafımızda ve bizzat hayatımızın ortasında yaşıyoruz. Düşünce, basın, inanç, mezhep, örf ve vicdan ülkemizde görünen baskın esaretlerden sadece birkaçı...

Müzik de bu yasaklardan nasibini alıyor.

3 Mart'ı vesile yaparak, ülkemizde müzik ve sanat alanındaki baskı, sansür ve yasakların hangi boyutta olduğunu hatırlamak, hatırlatmak zorundayız. Hapsedilen, sürgünde yaşamak zorunda bırakılan, sırf Kürtçe söylendiği için şarkıların ve konserlerin yasaklandığı bir ülke gerçeğini görmek zorundayız.

Müziği susturmak isteyenlerle sesi gürleştirerek inatlaşabiliriz. Gür ve herkes tarafından çıkarılan sesin yankısı lazım bize. Kürt şarkıcı Nudem Durak için mesela. 2015 yılında söylediği Kürtçe şarkılar nedeniyle tutuklandı ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan on buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 yıldır tutsak bulunan Nudem Durak için dünya çapında tanınmış birçok aydın, yazar, müzisyen gibi farklı meslek gruplarından şahsiyet, adalet çağrısı yaptı.

Evet, bugün 3 Mart, Dünya Özgür Müzik Günü! Sanatın ve sanatçının özgür olmadığı ülkeler sıralamasında ne yazık ki Türkiye başı çekiyor. Her şeyi tekleştiren baskıcı anlayış ve politikalar geleceğimizi, bir arada yaşama irademizi zedelemekten başka bir sonuç üretmiyor!

Ortaya çıkan bu karanlık tablo, ülkemizin giderek bir korku imparatorluğuna dönüştürüldüğünün göstergesidir. Her türlü dayatmaya, baskı ve sansüre karşı sesimiz çok daha gür çıksın. Müziğin sesi hayatın sesidir, kısılmasına izin vermeyelim.

3 Mart Dünya Özgür Müzik Günü'nde bu çağrıyı bir daha hatırlatmak isterim: Kürt sanatçı Nudem Durak’a özgürlük!

(FT/AS)

Ferhat Tunç
Ferhat Tunç
[email protected] tüm yazıları
1964'de Dersim'de doğdu. Çok küçük yaşlarda seslendirdiği ağıtlarla Dersimin 'Küçük Ozanı' olarak tanındı. 1979'da Almanya'da ailesinin yanına yerleşti. İlk albümü "Bu Yürek Bu Sevda" 1984'te...

1964'de Dersim'de doğdu. Çok küçük yaşlarda seslendirdiği ağıtlarla Dersimin 'Küçük Ozanı' olarak tanındı. 1979'da Almanya'da ailesinin yanına yerleşti. İlk albümü "Bu Yürek Bu Sevda" 1984'te çıktı.1986'da "Vurgunum Hasretine" albümüyle Türkiye'de dinleyicisiyle buluştu. 24 albümün ikisi "İstanbul Konserleri" konser kayıtlarından seçmeler içeriyor. 2010'da 'Dünya Özgür Müzik Ödülü'nü İranlı sanatçı Mahsa Vahdat ile paylaştı. Freemuse (Dünya Müzik Forumu) Türkiye elçisi. Sanatçının 4 ayrı davadan 5 yıla yakın kesinleşmiş ertelemeli hapis cezası bulunuyor. 26 Eylül 2018'de 1 yıl 11 ay 15 günlük ceza kesinleştiğinde toplamda 7 yıl hapis yatmak zorunda kalacak. Sanatçı DAM (Dersim Araştırmaları Merkezi) kurucusu ve aynı zamanda yöneticisi. Aylık çıkarılan Dersim gazetesinin yayın kurulu üyesi ve yazarı. HDP (Halkların Demokratik Partisi) kurucu üyesi. ''Zor zamanlar İnce Şarkılar' isimli bir de kitap yazdı. Çeşitli yayınlara yazıyor. 2007’den beri bianet yazarı.

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