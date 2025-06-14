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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 00:00
3 dk Okuma

"Bu ülkenin geleceği Bana Bağlıysa, Ben yokum"

4B, feministleri hayattan ve gelecekten vazgeçmiyor, onun yerine cinsiyetçiliği sürekli olarak yeniden üreten ve teşvik eden ülkelerinin geleceğinin bir parçası olmak reddediyorlar.

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Görseli Büyüt
"Bu ülkenin geleceği Bana Bağlıysa, Ben yokum"

4B kavramı dört farklı “B” harfiyle başlayan Korece kelimeden geliyor ve bu kelimeler kadınların patriyarkal sisteme karşı reddettikleri dört kadınlık rolünü temsil ediyor.

Güney Kore’de 2018 yılında radikal feminist grup Womad’ın ilk kez Twitter (X) platformunda başlattığı hareketin açılımı şu şekilde;

Bi-hon=erkeklerle evlenmek yok

Bi-yeon-ae= erkeklerle romantik ilişki yok

Bi-sek-seu= erkeklerle cinsel ilişki yok

Bi-chul-san=erkeklerden çocuk yapmak yok

4B Hareketi’nin ilkeleri, patriyarkal ilişkilere, heteroseksüel evlilik, doğum, romantizm ve cinsel eylemde bulunmayı reddetme ilkelerini benimsiyor. Bu hareket, genellikle genç ve interneti aktif kullanan feministler arasında yaygın bir şekilde benimseniyor.

Hareketin aktif 4 bin üyesi var fakat Güney Koreli feministler 175 bin kadının 4B’yi pratik ettiğini ve bu durumun Güney Kore’nin nüfus artış hızını doğrudan etkilediğini söylüyor.

Güney Koreli kadınların 4B gibi erkeklerle sosyal ilişkilerini kesin biçimde reddeden radikal hareketi yaratmasındaki arka plan şu şekilde;

Güney Kore hükümeti 2016’da 3. Yaşlanan Toplum ve Nüfus Planı’nı açıkladı. Bu planda, geç yaşta evlenmenin kadın doğurganlığına olumsuz etkileri olduğunu belirtiliyor, erken yaşta evliliği teşvik etmek amacıyla yeni evlenen çiftlere özel konut destek programları politikaları hayata geçirilmesi önerilerini kapsıyor.

Üreme reddi haktır

Hükümet Aralık 2016 “Uluslararası Doğum Haritası” yayınladı. Bu harita her şehirden ikamet eden “üreme çağındaki kadınlar” pembe noktalarla gösteren bir dağılım haritasından oluşuyordu. Bunun üzerine bir dijital feminist grup olan Bwave, kürtajın yasallaştırılmasını savunarak “üreme reddi (gaim geobu)” sloganı altında bir protesto gösterisi düzenlendi.

2017’de Kore Sağlık Ve Sosyal İşler Enstitüsü (KIHASA) araştırmacısı Won Jong-Wook tarafından yayınlanan bir bildiride düşük doğum oranlarını kadınların Hipergamiye (sosyal statüsü yüksek kişililerle evlenme) eğilimli olmasına bağladı. Kadınları Hipogamiye (sosyal statüsü düşük kişilerle evlenme)yönlendirmek için sosyal medyada teşvik edici yayınlar yapmayı önerdi.

Resmi devlet kurumlarının kadınlara yaklaşımı dijital feministler arasında gebelik ve evliliğin, patriyarkayı bir politik strateji olarak reddedilmesi gerektiğini duyurdu.

Heteroseksüel cinsel ilişki ve romantizm, kadınların hayatlarını erkekler ve patriyarkal kurumlara bağladığı için reddedilmeye başlandı. 4B hareketi patriyarkal devlete ve onun dayattığı üreme anlayışına doğrudan bir meydan okuma olarak ortaya çıkıyor.

4B, feministleri hayattan ve gelecekten vazgeçmiyor, onun yerine cinsiyetçiliği sürekli olarak yeniden üreten ve teşvik eden ülkelerinin geleceğinin bir parçası olmak reddediyorlar.

Amerikalı kadınlar Trump zaferi sonrası 4B hareketini benimsiyor

Donald Trump’ın 2024 ABD başkanlık seçimini tekrar kazanmasının ardından Amerikalı genç kadınlar arasında 4B hareketi büyük bir ivme kazandı. ABD’de genç kadınların kişisel ve politik tepkilerini ifade ettikleri bir sembole dönüşüyor.

Trump’ın seçim sürecinde kürtaj karşıtı söylemlerini sıkça vurgulaması, kadınların doğurganlık haklarını tehdit eden politikaları desteklemesi ve yargının giderek muhafazakarlaşması, özellikle genç kadınlar arasında geleceğe dair kaygıları arttırdı. Sosyal medya platformlarında bu kaygılarılar, kolektif bir tepkiye dönüştü.

TikTok ve Reddit üzerinden “#4BUSA” ve “#NoMoreDating” etiketleri trend oldu ve pek çok kadın Güney Koreli feministlerin manifestolarını paylaşarak evlilik, flört ve annelik beklentilerini reddettiklerini açıkça belirtti.

Trump’ın zaferinin ardından doğan bu yeni dalga, sadece bir sosyal medya trendi değil, aynı zamanda genç kadınların mevcut sisteme yönelttiği sessiz ama son derece güçlü bir itiraz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nazlı Özbiçen
Nazlı Özbiçen
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Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyor. Haziran 2025 stajyeri.

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