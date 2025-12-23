Bostancı’dan Melike Şahin geçti

Takvimler 20 Aralık Cumartesi’yi gösteriyor. Bu tarihin özel bir anlamı var elbette, yılın en uzun gecesi Melike Şahin’in sesini dinlemek isteyen insanlar, en uzun gecede Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir aradaydı.

Melike Şahin, göz kamaştıran elbisesinin içinde adeta nefes kesiyordu. Sahne ışıkları ona yönelmişken, “Ortak” şarkısıyla gecenin ilk eserini okudu.

Her parça sonrası seyircisiyle sohbet eden Melike Şahin, bütün salonun pür dikkat kendisini dinlemesi karşısında hoş bir şaşkınlık yaşadı. “Çok sessizsiniz, çok önemli şeyler söylemem gerekiyormuş gibi hissediyorum” diyen Şahin’e birçok seyirci ortamın sessizliğinden faydalanarak “Seni seviyoruz” diye seslendi. Hayranların arasındaki kız çocukları ve hazırladıkları dövizler Melike Şahin ile birlikte tüm dinleyenleri gülümsetti. Bir hayran, “Tanrı’nın kızı” dedi Şahin’e…

Bütün mütevaziliğiyle iltifatları kabul eden Melike Şahin, hepimizin severek dinlediği eserleri okumaya devam etti. Tutuşmuş Beraber, Samatya’da İlk Rakı, Pusulam Rüzgar, Bedelini Ödedim, Diva Yorgun, Deli Kan… Her şarkıda “Bir daha” nidalarıyla alkışları toplayan Melike Şahin, şarkıların sonunda çıplak sesiyle nakaratları bir kez daha okuyarak seyirciyi büyüledi.

Seyirciyle göz göze eserlerini okuyan Melike Şahin’in, sahnede kendine has bir büyüsü var. İlk kez kendisini dinleyen beni dahi içine çekti. Konser esnasında dakikalarca büyülenmiş bir vaziyette kendisini izlediğimi arkadaşımın nazik dürtmesiyle fark etmiştim. Sadece sesiyle değil, jest ve mimikleri, sakin tondaki dinlendirici sesiyle sohbet edişi, her detayıyla zarif bir insan.

İfşa parçasıyla hepimizi güçlendirirken, Diva Yorgun ile adeta sarıp sarmalandık. Kendi deyimiyle, konser boyunca dinleyenlere “Şifa ve enerji” dağıttı Melike Şahin. Konser bitiminde ise, Firuze parçasıyla ağzına kadar dolu olan salondaki herkesin ayakta alkışladığı bir performans sergiledi.

Hayranları adına, yeni bir hayranı olarak teşekkürü borç biliyor, bileğinin hakkıyla kazandığı şöhretinin onu daha iyi yerlere taşımasını umuyorum. Bizi çokça yeni eserle sarıp sarmalaması dileğiyle.

(MÜ/EMK)