Birlikte yaşamak ı̇çin kim değişecek?

Yaklaşık elli sayfalık bir metin. Başlığında demokratik cumhuriyet ve demokratik entegrasyon yazıyor, sonunda Temmuz 2026 tarihi duruyor ve yazarı Sayın Öcalan. Haliyle çoğu kişi böyle bir metnin ilk sayfasını çevirmeden ne okuyacağına karar verir gibi. Kürt meselesi üzerine bir yazı, Kürtlere ve devlete söylenmiş sözler der. Fakat okuyunca yanıldığını son sayfalardaki bir cümlede anlar. Öcalan orada, “Türkiye yerine İspanya’yı ele alıyor olsaydı Kürtlerin yerine Baskları yazacağını” söylüyor.

Kanımca bu cümle metnin bütün iddiasını taşıyor. Karşımızdaki, bir halkın talep listesinden çok, bir ülkenin nasıl yönetileceğine ve farklı insanların aynı çatı altında nasıl yaşayacağına dair genel bir model. Öcalan Kürt meselesini, Alevilerin yaşadıklarını ve kadınların uğradığı eşitsizliği yan yana anıyor, hepsine Türkiye’nin sorunu diyor. Gerekçesi de sade: “Bu sorunları yaşayanlar yaratmadı, devletin kuruluş biçimi yarattı. Faturasını da ekonomisinden diplomasisine, hukukundan iç barışına kadar bütün ülke ödüyor.”

Entegrasyon kelimesi ilk duyuşta tedirgin ediyor, çağrışımı da negatif duruyor. Çünkü bu topraklarda çoğu zaman birinin ötekine benzemesi anlamında kullanıldı. Bu metin kelimeyi başka türlü kuruyor. Burada entegrasyon, farklı kimliklerin birbirini tanıyarak aynı kamusal alanda buluşmasının ve devletin hepsine eşit mesafede duran bir hukuka kavuşmasının adı.

Kimliklerin haklarını kullanabildiği, devletin bu haklara göre yeniden düzenlendiği bir ortak hayat. Burada değişmesi beklenen, devlete katılacak insanların tutumu kadar devletin yapısıdır. Entegrasyonun demokratik olup olmadığını belirleyecek ölçü de budur. Erimek, eklenmek, benzemek bu tanımın dışında bırakılıyor. İş iki yönlü işliyor; önce toplumun kendi içinde, sonra toplumla devlet arasında. Devletin değişmesi yetmiyor yani, toplumun da kendine bakması gerekiyor.

Formül de ifade ediliyor ve bu formül dört kelimeden ibaret: “Ne asimilasyon ne ayrılık.”

İlk yarısı beklediğimiz şey, fakat dikkat isteyen ikinci yarısı. Öcalan ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunuyor ama bu hakkın ayrı devlet kurmakla bir tutulmasına itiraz ediyor. Hatırlattığı hikâye, ilk defa ifade ettiği bir hikâye değil. Ezilen halk kurtulur, kendi devletini kurar, o devlet zamanla kendisini ezen düzene benzer. Özerklik ve federasyon gibi modellere de aynı soğukkanlılıkla bakıyor. Hatta 27 Şubat metninde en fazla tartışılan kültürel meseleler, federasyon konusuna da net şekilde açıklama getiriyor. Kastının ne olduğunu ve neden tercih etmediğini. Onları katı merkeziyetçiliğe tercih ediyor, yerine göre işe yarayabileceklerini kabul ediyor, fakat biçimin tek başına demokrasi getirmediğini, sorunu çoğu zaman çözmeyip dondurduğunu tarihsel altyapı ile söylüyor.

Metnin en sevdiğim yanı, zor soruyu önce kendine sorması. Demokrasiyi toplumun kendi kendini yönetmesi diye tanımlıyor, devleti de bu yetkinin toplumdan alınıp dar bir kesimde toplanması diye. Aralarındaki ilişkiyi kan uyuşmazlığına benzetiyor. O zaman demokratik cumhuriyet nasıl olacak? Bu soruyu okurdan önce kendisi soruyor, haklı bir soru olduğunu da kabul ediyor Öcalan. Verdiği cevapta nihai bir uzlaşma vaadi yok. Devlete bu kadar köklü eleştiriler yönelten bir düşüncenin devletle yeni bir ilişki önermesi, kuşkusuz açıklama istiyor. Metin bu soruyla doğrudan uğraşıyor. Devletle toplum arasındaki çelişkinin bütünüyle ortadan kalkacağını söylemiyor. Toplumun demokratik mücadelesine alan açacak, devleti bu mücadeleye duyarlı kılacak bir düzen arıyor. Dolayısıyla müzakereye yönelmek, itirazdan vazgeçmek anlamına gelmiyor. “Burada mücadele bitmez, sadece dili değişir” cümlesi, önerinin nasıl anlaşılmak istendiğini açıkça anlatıyor. Devletin toplumun siyasete katılımına duyarlı hale gelmesinden, toplumun da devleti bu haliyle reddetmemesinden söz ediyor. Benzetmesi de “Zehir öldürür ama dozu ayarlandığında ilaç da ondan yapılır” şeklinde oluyor.

Somut olarak ne istiyor derseniz, liste uzun ama derdini anlatabiliyor. Öcalan totalde hiçbir etnisiteyi ve inancı esas almayan bir anayasa diyor. Etnik bağ yerine hukuki bağ olarak tanımlanmış bir yurttaşlık olmalı diyor. Kâğıt üstünde kalmayan bir kuvvetler ayrılığı, yerel meclislerle beslenen bir parlamento, merkezle yerel arasında yeniden kurulmuş bir denge. Kadın özgürlüğünü, ekolojiyi ve emeği de bu yapının taşıyıcı kolonları arasında sayıyor. Kürt meselesinin çözümü için istediği başlangıç ise beklenenden mütevazı duruyor. Diyor ki “Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yasal güvenceye bağlanması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.” Belediye kanununda yapılacak esaslı bir değişikliğin ilk adım için yeterli olabileceğini bile yazıyor.

Bütün bunların neden şimdi konuşulduğuna gelince, metnin en açık sözlü sayfaları orada. Ortadoğu yeniden çiziliyor ve bu çizimde Kürtlere bir yer ayrılmış durumda. Öcalan bunu saklamıyor. Kürtler büyük güçlerin gösterdiği yoldan yürürse devlet benzeri yapılar kurabileceklerini, ama Türklerle, Araplarla, Farslarla ilişkilerinin daha çok yıpranacağını ve dışarıya bağımlı kalacaklarını yazıyor. Devlete ve Türkiye toplumuna sorduğu soru da aynı açıklıkta. Yüz yıldır Kürtlerden çok ülkenin geneline kaybettiren bir siyaset sürecek mi, sürmeyecekse yerine ne konacak? Kendi cevabı belli. Çatışmanın bitmesini, dış müdahalelere kapının kapanmasını ve Türkiye’nin bölünmek şöyle dursun bölgesinde büyümesini öngörüyor. Bu büyüme demokrasi içerecekse halklara da fayda sağlanacağı görüşünde.

İtirazları da beklediğini özellikle belirtiyor, bir kısmını kendisi sıralıyor zaten. Türk ve Kürt milliyetçilerine, hiçbir kimliğe üstünlük tanımadığını ve meseleye milliyetçi kodlarla bakmadığını söylüyor. Sosyalistlere, bu geleneği sahiplendiğini ama kimlik sorununa cevap üretemeyen bir sosyalizmin eksik kaldığını anlatıyor, Türkiye solundan da bir özeleştiri bekliyor. En ağır sözü ise biraz hepimize, herkese. Bir asırdır süren antidemokratik düzenin asıl sorumlusu olarak rejimleri göstermiyor; Türk’üyle Kürt’üyle, laikiyle, Sünni’siyle Alevi’siyle toplumu gösteriyor. Rahatsız etse de “bu ülkede hemen herkes hakkı ve hukuku kendi mahallesi için istiyor, yan mahallede olana pek bakmıyor. Tekirdağ’daki sanayi işçisiyle Karadeniz’deki fındık üreticisinin derdi bu yüzden aynı masaya gelemiyor” tespitine bağlıyor.

Metnin eksiği yok mu? Var, o da söyleniyor. “Elinizdeki bir program sayılmaz. Felsefi bir çerçeve sunuyor” diyor ve uygulama modellerini bilerek tartışmaya bıraktığının altını çiziyor Öcalan. Bu tercih kendi sorularını getiriyor. Yerel demokrasinin sınırı nerede çizilecek, anadilinde eğitim gibi ilke düzeyinde bırakılan başlıklar somutta nasıl karşılık bulacak? Devletin gerçekten değişeceğinin güvencesi ne olacak?

Metin olası itirazları susturmaya çalışmıyor. Eleştiriye açık olduğunu söyleyerek bitiyor, eksiğinin tartışmayla tamamlanmasını bekliyor.

Hasılı bu metnin açtığı tartışmaya, bütün cevaplarını baştan benimsemeden de katılabiliriz. Kendi cevabımızı ararken onun sorularından yararlanabiliriz. Özellikle de “Farklılıklarımızı koruyarak birlikte karar alacağımız bir hayatı hangi kurumlarla kuracağız?” sorusundan. Bu soru, barışın günlük hayatta neye benzeyeceğini düşünmeye zorluyor insanı. Bir bireyin dili, yaşadığı şehrin yönetimi, çalıştığı yerdeki sözü o tartışmanın içine giriyor.

Gerçekten derdi, sözü olan herkes bu metinde ifade edilen reçeteye dair önerilerini yazmalı, paylaşmalı ve tartışmalı. Başka da çıkış şansı pek görünmüyor.

(SB/VC)