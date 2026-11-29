Bir arada yaşamak, bu soruların bir kez konuşulmasıyla kolaylaşmıyor. Farklı alışkanlıklar, geçmiş deneyimler ve yakınlıktan beklenenler, en iyi niyetle kurulan ilişkilerde bile kırgınlık yaratabilir. Gelir ve zaman eşitsizlikleri de kimin daha çok iş üstlendiğini, kimin sözünün daha kolay kabul gördüğünü etkileyebilir. Dayanışmanın sürmesi için kadınların her konuda anlaşması gerekmez; rahatsızlıklarını söyleyebilmeleri, sorumlulukları yeniden paylaşabilmeleri ve gerektiğinde birlikte yaşamaktan vazgeçebilmeleri gerekir. Sorunların çözümü için belki ortak arkadaşlardan oluşan “arabulucu heyetleri”, belki karşılıklı yazışmak gibi çeşitli sorun çözme yolları bulmak ve bu yolları işletmek için ısrarcı olmak gerekir.

BAKIMIN FARKLI HALLERİ Kadınlar birbirine bakarsa

Ev paylaşımı, aile dışında bir hayat kurabilmenin de yolunu açabilir. Ancak kira ve bakım hizmetleri karşılanamadığı için birlikte yaşamaya mecbur olmakla birlikte yaşamayı istemek arasında fark var. Türkiye’de böyle modelleri düşünürken kadınların gelirini, konuta erişimini ve ayrılma imkânını da hesaba katmak gerekiyor.

Hastanın yanında oturmak…

Bu tarih, farklı coğrafyalarda başka dayanışma biçimleriyle de karşımıza çıkıyor. ABD’de Siyah kadınların tarihini inceleyen “Sitting With the Sick” araştırması, kölelik döneminden Büyük Buhran’a uzanan süreçte hastalara yemek hazırlama, temizlik yapma, bakım verme ve yas tutanların yanında bulunma pratiklerine odaklanıyor. Bu tarih, bakımın aynı zamanda dışlanma koşullarında topluluğu ayakta tutan bir dayanışma olduğunu hatırlatıyor.

AIDS krizi dönemindeki bakım ağları ayrı bir dosya konusu olmayı hak ediyor ama burada anmadan geçmek olmaz. 1980’ler ve 1990’larda ABD’de AIDS krizi sırasında, hastalanan eşcinsel erkeklerin ve trans kadınların bir kısmı biyolojik aileleri tarafından dışlandı veya yeterli desteği göremedi. Arkadaşlar, partnerler ve LGBTİ+ toplulukları evde bakım, yemek, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişim, cenaze ve anma törenleri ile yas süreçlerinde sorumluluk üstlendi.

Kamu kurumlarının ve toplumsal kaynakların eşitsiz dağıldığı koşullarda kadınlar, ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi ve örgütlenme deneyimi geliştirmek durumunda kalıyor. Bu emeği tanımak, kadınların her yokluğa yetişmesini beklemek anlamına gelmemeli. Hayatta kalmayı sağlayan ilişkinin kendisi de korunmaya ve kaynaklara ihtiyaç duyar.

Bugün birbirinin yardımına koşan insanların yarın aynı anda desteğe ihtiyacı olabilir. Bu ihtimal arkadaşlığın eksikliğini göstermez; bütün bakım güvencesinin birkaç yakın ilişkinin üzerine kurulamayacağını gösterir. Kamu hizmetlerinin insanların gerçek ilişkilerini görebilmesi, kişinin yanında kimi istediğine saygı duyması ve ayrımcılığa uğramadan hizmet almasını sağlaması gerekir.

Dayanışmanın karşılığını hemen verme zorunluluğu da olmamalı. Hastalanan veya başkasına zaman ayıramayan bir kadın, ilişkideki yerini kaybetmemeli. Herkesin verdiği kadar alabildiği bir hesap, desteğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bizi dışarıda bırakabilir. Yardım istemeyi kolaylaştıran güven, zaman zaman karşılık veremeyeceğimizi de kabul edebilmeyi gerektirir.

Bakım veren kadınlara kim bakacak?

Hindistan’da SEWA’nın Sangini çocuk bakım kooperatifi, bakım hizmetini kullanan kadınlarla bakım çalışanlarını aynı örgütlenmede buluşturuyor. ILO’nun aktardığı modelde iki grup da sahiplik ve yönetimde yer alıyor. Ailelerin ödediği ücret giderlerin tamamını karşılamadığı için başka SEWA gelirleri, kamu desteği ve bağışlar kullanılıyor. Karşılanabilir ücretlerle hizmetin devamını sağlamak arasındaki gerilim, modelin temel meselelerinden biri.

Bu gerilim, bakımın sınıfsal boyutunu görünür kılıyor. Bir kadının çalışabilmesi veya dinlenebilmesi, başka bir kadının düşük ücretle ve uzun saatler boyunca çalışmasına dayanabilir. Geliri yüksek olan kadın işin bir bölümünü devrederken bakım çalışanı kendi evindeki ücretsiz sorumlulukları da sürdürmek zorunda kalabilir. Göçmenlik ve ayrımcılık, çalışanın pazarlık gücünü daha da daraltabilir.

ILO’nun Latin Amerika’daki çalışması, farklı ihtiyaçlara cevap arayan girişimleri bir araya getiriyor. Bolivya’nın El Alto kentinde bakım hizmetlerine erişimi kolaylaştıran dijital harita ve yerli toplulukların girişimleri desteklenmiş. Kolombiya’da Chocó ve Cesar bölgelerindeki örgütlenmeler, Quibdó’daki ebelik evi ve Arhuaco bakım evi gibi yapılarla geliştirilmiş.

Honduras’ta Danlí ve Comayagua’da belediye bakım modeliyle ev ve bakım işçilerinin kooperatifleşmesi üzerinde çalışılmış. Bunlar farklı coğrafyalarda erişimi, yerel bilgiyi ve çalışanların örgütlenmesini bir araya getirmeye çalışan pilot deneyimler.

Nepal’de ise göç, yaşlanma ve küçülen haneler karşısında çocuk, yaşlı ve evde bakım hizmetleri için kooperatiflerin geliştirilmesi hedefleniyor. ILO’nun 2026’da anlattığı süreç, eğitimleri ve yeni yapıların kurulmasına yönelik hazırlıkları içeriyor; ülke çapında tamamlanmış bir bakım sistemi olarak okunmamalı. Göçün ardından geride kalanların bakımının nasıl sağlanacağı, burada örgütlenmenin çıkış noktalarından biri.

Filistin’in Nablus kentindeki sendika destekli çocuk bakım kooperatifi girişiminde ise çalışan kadınların bakım ihtiyacıyla bakım işçilerinin hakları birlikte ele alınıyor. ILO belgeleri, Filistin Genel Sendikalar Federasyonu öncülüğünde geliştirilen pilot modeli anlatıyor. İşgal koşullarındaki bu girişimi başarı reçetesine dönüştürmeden, bakımın sendikal mücadelenin de konusu olabileceğini gösteren bir deneyim olarak değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye’de de kadın kooperatiflerinin çocuk bakımı etrafında örgütlenmesine ilişkin deneyimler var. KEDV’nin Kadın ve Çocuk Merkezleri modeli, erken çocukluk bakım ve eğitimini kadınların katılımıyla mahalleye taşımayı amaçlıyor; modeli uygulamak isteyen kadın kooperatifleri ve belediyeler destekleniyor. Böylece kooperatifleşme, kadınların yalnızca satış için üretim yaptığı alanların ötesinde, gündelik hayatın nasıl sürdürüleceğiyle de ilişki kuruyor.

Yine de kooperatif adı tek başına güvence değil. Ücret, dinlenme, sosyal güvenlik ve örgütlenme hakkı, hizmetin ucuz tutulması gerekçesiyle ertelenemez. Bakım alanların uygun hizmete erişimiyle çalışanların insanca yaşaması birbirine karşı kuruluyorsa aradaki maliyetin kamusal kaynaklarla karşılanmasını tartışmak gerekir.

Mutfaktan mahalleye yayılan bakım

Birbirinin çocuğuna bakmak, kışlık yiyeceği birlikte hazırlamak, düğünde ya da cenazede yemek işini paylaşmak: Kadınların dayanışması, tanıdık gündelik pratiklerin içinde de karşımıza çıkıyor. Bu buluşmalarda yapılan işin yanında dertler, bilgiler ve hayatı sürdürmenin yolları da paylaşılabiliyor. Yine de işin birlikte yapılması, onu kimin görevi saydığımızı kendiliğinden değiştirmiyor. Bir kadının yükünü hafifleten dayanışma, bakımın yalnızca kadınlardan beklenmesini de sürdürebiliyor. Bu yüzden ortaklaşmanın değerini, kadınlara ne kadar zaman ve karar alanı açtığıyla birlikte düşünmek gerekiyor.

Mahalle ölçeğinde örgütlenen mutfaklar, bu paylaşımı daha geniş bir çevreye taşıyabiliyor. Peru’daki comedores populares, kadınların birlikte örgütlediği topluluk mutfakları. CARE Peru’nun çalışmalarında, bu mutfaklarda görev alan kadınların yemek üretimini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürmekteki rolü görülüyor. Evlerin içinde ayrı ayrı yapılan bir iş, mahallede ortaklaşa yürütülen bir faaliyete dönüşüyor.

Hindistan’da COVID-19 kapanmaları sırasında kadınların kendi kendine yardım grupları da topluluk mutfaklarını işletti. Hükümetin Nisan 2020 tarihli açıklaması, bu grupların yoksul ve desteğe ihtiyaç duyan insanlara yemek ulaştırmadaki görevini belgeliyor. Yemek hazırlama, tedarik ve dağıtım, kriz koşullarında hayatın devamını sağlayan örgütlü bir işe dönüşüyordu.

Cape Town’daki kadınların yönettiği mutfaklara ilişkin, 2020–2024 dönemindeki katılımcı araştırmaya dayanan çalışma ise gıda ihtiyacıyla güvenlik arasındaki bağı gösteriyor. Araştırmacılar, düşük gelirli bölgelerdeki mutfakları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çete şiddeti karşısında dayanışma alanları olarak da ele alıyor. Aynı zamanda bakım emeğinin yine kadınlardan beklenmesi ve karşılıksız kullanılmasının yarattığı gerilimleri tartışıyorlar.

Ortak mutfağın değeri, yalnızca daha çok yemek yapılmasında değil. İnsanların ihtiyaçlarının fark edilmesinde, birbirine ulaşmasında ve birlikte karar alabilmesinde de bulunabilir. Fakat tencerelerin başında sürekli aynı kadınlar duruyor, alışverişi ve temizliği yine onlar üstleniyorsa ortaklaşma herkese aynı ölçüde zaman kazandırmayabilir.

Türkiye’de deprem sonrasındaki bakım ihtiyacını da buradan düşünebiliriz. Evle birlikte mutfağın, ulaşımın ve yakın çevrenin kaybı, gündelik hayatı sürdürmeyi zorlaştırıyor. KEDV’nin Antakya Belediyesi iş birliğiyle açtığı Kadın ve Çocuk Merkezi, çocuklar için güvenli alanlarla kadınların destek almasını ve bir araya gelmesini birlikte ele alan örneklerden biri.

Böyle yerlerin varlığı kadar devamlılığı da önemli. Acil ihtiyaçların görünürlüğü azaldığında bakım sona ermiyor. Proje bütçesi bittiğinde hizmetin kesilmemesi, çalışanların güvencesiz kalmaması ve açığı kadınların ücretsiz emeğinin doldurmaması için sorumluluğun baştan paylaşılması gerekiyor.

Bir araya gelmekten ortak haklara

Bu örneklerin Türkiye’de açabileceği tartışma, kadınlara yeni işler önermekle başlayamaz. Önce zaten yaptıkları işlerin, ulaşamadıkları hizmetlerin ve kendilerine ayıramadıkları zamanın görülmesi gerekiyor. Bir mahallede ortak mekân kurmak, bu ihtiyaçların birlikte konuşulabileceği bir başlangıç olabilir.

Adana’da 2023’te Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Koalisyonu iş birliğiyle açılan Kadın Yaşam Merkezi, bu açıdan somut bir örnek. Açılış duyurusunda çamaşırhane, çocuk oyun alanı, toplantı ve eğitim odasıyla hukuki ve psikolojik destek olanakları birlikte anlatılıyor. Gündelik ihtiyaçların karşılandığı yerle kadınların bir araya geldiği yer aynı mekânda buluşuyor.

Bir merkezin hayatı ne kadar kolaylaştırdığını ise kullanımından anlayabiliriz. Çocuğuyla gelen kadın etkinliğe katılabiliyor mu? Açık olduğu saatler çalışan kadınlara uyuyor mu? Engelli ve mülteci kadınlar hizmete ulaşabiliyor mu? Oyun alanı düzenli çocuk bakımının yerini tutmadığı gibi, çamaşırhane de işin planlanmasını ve yapılmasını kendiliğinden kadınların üzerinden almıyor.

Buradan hareketle, mahallelerde yürüme mesafesinde ulaşılabilen küçük mekânlar, ücretli personel, uzman desteği ve düzenli bütçeyle birbirine bağlanabilir. Kendi evinde yaşayanlar için haberleşme ve gündelik destek ağları kurulabilir. Birlikte yaşlanmak isteyenler için bağımsız konutlarla ortak alanları birleştiren, düşük gelirli kadınların da erişebileceği kiralık konut modelleri tartışılabilir. Bunlar uygulama için mekân, bütçe ve yetki çalışması gerektiren öneriler.

Kamu kurumlarının sorumluluğu da kısa süreli desteklerle sınırlı kalamaz. Hizmetin devamını sağlayan bütçe ve personel, kadınların söz hakkını koruyan bir işleyişle birlikte düşünülmeli. İş yerlerinde bakım sorumluluğunu gözeten çalışma süreleri ve izinler, evlerde erkeklerin düzenli sorumluluk alması da bu değişimin parçası.

Geçmişte birbirine yer açan kadınlarla bugün ortak bir ev, mutfak ya da destek ağı kuran kadınlar arasında, hayatı birlikte sürdürme arayışı bakımından bir bağ var. Bu geçmiş, kadınların her güçlüğe dayanabildiğinin kanıtı sayılamaz. Birbirine bakmanın yaşattığı hayatları hatırlarken kadınları bu desteğe mecbur bırakan yoksunlukları da görmek gerekir. Bugün bu deneyimlerden öğrenmek, dayanışmayı kadınların tükenmesine dayanmadan sürdürebilecek koşulları kurmayı gerektiriyor.

Kadınların birbirine bakması, ihtiyaç duyduğunda yalnız kalmamak kadar, hangi işleri artık tek başına taşımayacağını söyleyebilmek anlamına da gelebilir. Bunun ölçüsü yalnızca açılan merkez veya dağıtılan yemek sayısı olmayacak. Bakım alanın kendi kararlarını verebilmesi, bakım çalışanının güvenceli yaşaması ve ücretsiz bakım veren kadının zaman kazanması birlikte önem taşıyacak.