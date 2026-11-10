Birlik kimin hafızası üzerinden kurulacak?

Bir toplumun nasıl bir arada yaşayacağı, yalnızca bugün hangi değerler etrafında buluştuğuyla değil, geçmişiyle nasıl ilişki kurduğuyla da belirlenir. Çünkü geçmiş, geride bırakılmış olayların toplamından ibaret değildir. Toplumların hafızasında yaşamaya devam eder; bugünkü kimlikleri, birbirleriyle kurdukları ilişkileri ve gelecek tasavvurlarını etkiler.

Bu nedenle birlikte yaşama iradesi, herkesin aynı geçmiş anlatısını benimsemesini değil, farklı tarihsel deneyimlerin eşit biçimde tanınmasını gerektirir.

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan maçın ardından Galatasaray’ın resmî mağaza hesabından yapılan paylaşım, bu açıdan önemli bir tartışmayı gündeme taşıdı. Paylaşımda kullanılan görselin, Kürt toplumunun hafızasında ağır bir yere sahip olan sarı torba imgesiyle ilişkilendirilmesi üzerine tepkiler yükseldi. Paylaşımın hangi niyetle yapıldığına ilişkin kesin bir hüküm vermek mümkün olmayabilir. Ancak bir imgenin toplumsal hafızada taşıdığı anlam, onu kullananların niyet beyanından bağımsız olarak da tartışılmayı gerektirir.

8 Kasım 2026’da başta Diyarbakır, Mardin ve Van baroları olmak üzere 15 baro ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, sarı torba imgesinin Kürt toplumunun hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu çağrıştırdığı vurgulandı; paylaşım kınanarak gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı duyuruldu. Bu açıklama, yalnızca bir spor kulübünün sosyal medya paylaşımına yöneltilmiş tepki değildi. Aynı zamanda bir topluluğun tarihsel hafızasının, yaşadığı acıların ve bu acıların kamusal alanda tanınması talebinin ifadesiydi.

İstanbul Barosu’nun 9 Kasım tarihli açıklaması ise tartışmayı başka bir zemine taşıdı. Açıklamada, sarı torba imgesinin toplumun bütün kesimlerince üzerinde uzlaşılmış ortak bir acının sembolü olarak sunulamayacağı belirtildi; şehitlerin, gazilerin, mağdurların ve ailelerinin hafızasına da atıf yapıldı. Bununla birlikte Dersim adının kullanılmasına, etnik vurgulara ve bölgesel baroların ortak açıklama yapmasına itiraz edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus bilincine dayalı üniter bir devlet olduğu vurgulanarak anayasal düzenin temel ilkelerine bağlılık çağrısı yapıldı.

Böylece tartışma, bir görselin taşıdığı anlamın ötesine geçti. Hangi acıların nasıl ifade edilebileceği, hangi tarihsel adların kamusal alanda kullanılabileceği, farklı toplumsal hafızaların nasıl tanınacağı ve baroların ortak söz kurma hakkının hangi zeminde değerlendirileceği soruları gündeme geldi. Asıl mesele de burada belirginleşti: Birlik, kimin hafızası ve hangi cumhuriyet anlayışı üzerinden kurulacak?

Acılar arasında hiyerarşi kurulabilir mi?

Bir toplumun ortak yaşamı, farklı kesimlerin geçmişte yaşadıklarını aynı biçimde hatırlamasını bekleyerek kurulamaz.

Her topluluğun tarihsel deneyimi, kendi hafızası ve bu hafızanın taşıdığı anlam vardır. Bir kesimin yaşadığı acının başka bir kesim tarafından aynı biçimde hissedilmemesi, o acının gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde bir topluluğun hafızasının tanınması, başka toplulukların acılarının inkâr edilmesini ya da değersizleştirilmesini gerektirmez.

Sarı torba imgesi, Kürtlerin yakın tarihine ilişkin hafızada zorla kaybetmelerin, faili meçhul cinayetlerin, ölümün ve kaybın izlerini taşıyor. Bu imgeyi yalnızca bir nesne ya da güncel bir tartışmanın konusu olarak değerlendirmek, onun tarihsel ve toplumsal bağlamını gözden kaçırmak olur. Bir sembolün anlamı, yalnızca onu kullananın ne söylemek istediğiyle sınırlı değildir; toplumda hangi deneyimlerle, hangi acılarla ve hangi tarihsel olaylarla ilişkilendirildiği de önemlidir.

Elbette Türkiye toplumunun hafızası tek bir acıdan oluşmuyor. Şehitlerin, gazilerin, çatışmalarda yaşamını yitiren sivillerin, zorla kaybedilenlerin, faili meçhul cinayetlerin kurbanlarının ve farklı dönemlerde devlet şiddetine maruz kalanların hafızaları bu ülkenin tarihinin parçalarıdır. Ancak bu hafızaları birbirine karşı konumlandırmak, acılar arasında bir sıralama yapmak ya da birinin tanınmasını diğerinin dışlanması olarak görmek, ortak yaşamın zeminini güçlendirmez.

Ortak hafıza, herkesin aynı acıyı yaşadığı veya aynı tarih anlatısını benimsediği varsayımından doğmaz. Farklı deneyimlerin birbirini yok saymadan yan yana gelebilmesiyle oluşur. Bunun yolu da bir topluluğun hafızasını diğerine göre ölçmekten değil, her birinin sözünü eşit biçimde duyabileceği demokratik bir alan yaratmaktan geçer.

Cumhuriyeti korumak mı, demokratikleştirmek mi?

İstanbul Barosu’nun açıklaması, yalnızca bir sembolün nasıl yorumlanacağına ilişkin bir itiraz olarak okunamaz. Açıklamada kullanılan ulus bilinci, üniter devlet, anayasal değiştirilemez ilkeler ve bölgesel baroların ortak hareketine yönelik değerlendirmeler, daha kapsamlı bir cumhuriyet anlayışını ortaya koyuyor.

Bu yaklaşım, cumhuriyetin kuruluşunda esas alınan ulusal kimlik ve devlet bütünlüğü tarifini korumayı önceleyen bir çerçeveye dayanıyor.

Buradaki ayrım, cumhuriyetten yana olmakla cumhuriyete karşı olmak arasında değildir. Asıl ayrım, cumhuriyetin hangi toplumsal ve siyasal ilkeler üzerinden geleceğe taşınacağına ilişkindir.

Mevcut cumhuriyet anlayışının kurucu kabullerini ve ulusal kimlik tarifini esas alan yaklaşım ile cumhuriyetin demokratikleşmesini, farklı kimliklerin ve halkların eşitliğini, özgür iradesini ve ortak yaşama eşit katılımını savunan demokratik cumhuriyet perspektifi aynı yerde durmuyor.

Demokratik cumhuriyet, mevcut devlet yapısının yalnızca daha kapsayıcı bir dille sürdürülmesi değildir. Toplumun farklı kimliklerinin, dillerinin, inançlarının ve kültürlerinin eşit özneler olarak tanınmasını; siyasal karar süreçlerine katılabilmesini; kendi varlığı ve geleceği hakkında söz ve karar sahibi olabilmesini gerektirir. Bu nedenle demokratikleşme, farklılıkların mevcut ulusal kimlik tarifine uyum sağlamasını beklemek değil, ortak yaşamın bu farklılıkların eşitliği temelinde yeniden kurulmasıdır.

İstanbul Barosu’nun açıklamasında Dersim adının kullanılmasına yöneltilen itiraz da bu ayrımı görünür kılıyor. Bir yerin tarihsel ve toplumsal hafızada yaşayan adının kullanılmasını anayasal düzene yönelik bir tehdit gibi değerlendirmek, farklı hafızaların kamusal alanda kendisini ifade etme hakkını daraltan bir yaklaşımın sonucudur.

Bir ismin varlığı, tek başına siyasal bir ayrışma ya da devlet bütünlüğüne karşı bir tutum anlamına gelmez.

Dersim adı, yalnızca coğrafi bir adlandırma değildir; aynı zamanda tarihsel deneyimlerin, toplumsal hafızanın ve 1937-38’de yaşananların izlerini taşır. Bu adın kullanılması, resmî adlandırmayı yok saymak ya da bir toplumsal kesimi diğerinden ayırmak olarak görülemez. Bir toplumun tarihsel hafızasında yer etmiş adların tanınması, demokratik bir ortak yaşamın gereğidir. Çünkü eşitlik, farklılıkların ancak hâkim kimlik ve anlatı içinde kabul edilebilir hâle gelmesiyle sağlanamaz.

Birlik, farklılıkların susturulmasıyla kurulamaz

İstanbul Barosu’nun bölgesel baroların ortak açıklama yapmasına yönelik itirazı da üzerinde durulması gereken bir başka noktadır. Diyarbakır, Mardin, Van ve diğer baroların ortak bir açıklama etrafında buluşması, kendi başına hukukun evrensel ilkelerinden uzaklaşmak ya da bölgesel bir ayrışma yaratmak anlamına gelmez. Baroların, temsil ettikleri toplumsal ve coğrafi gerçekliklerden hareketle ortak söz kurması demokratik örgütlenme ve dayanışma hakkının bir parçasıdır.

Baroların ortak açıklama yapma biçimi elbette eleştirilebilir; açıklamanın içeriği ve hukuki değerlendirmeleri tartışılabilir.

Ancak bu tartışmanın, açıklamayı yapan baroların bölgesel konumunu sorunlaştırmaya ya da onların ortak tutum alma hakkını sorgulamaya dönüşmesi, demokratik çoğulculuk bakımından kaygı vericidir.

Hukukun evrenselliği, farklı toplumsal deneyimlerin ve yerel gerçekliklerin görünmez kılınmasını değil, bunların eşit haklar temelinde ifade edilebilmesini gerektirir.

Birlik adına farklılıkların geri çekilmesini, tarihsel hafızaların kamusal alandan silinmesini ya da herkesin tek bir ulusal kimlik anlatısı içinde kendisini tarif etmesini beklemek, toplumsal bütünleşme değildir. Bu, farklılıkların mevcut yapıya uyum sağlaması beklentisidir. Oysa demokratik birlik, farklılıkların varlığını bir tehdit olarak görmeyen; onları eşit yurttaşlığın ve ortak yaşamın kurucu unsurları olarak kabul eden bir siyasal zeminde mümkündür.

Barış, demokratik bir toplumsal dönüşüm gerektirir

Bugün Türkiye’de barışın nasıl kurulacağına ilişkin tartışmalar da bu sorulardan bağımsız değildir. Barışı yalnızca çatışmaların sona ermesi, silahların susması ya da güvenlik başlıklarıyla sınırlı görmek, toplumsal sorunun tarihsel ve siyasal boyutlarını dışarıda bırakır. Çatışmasızlık, barış için önemli bir eşik olabilir; ancak tek başına barışın kendisi değildir.

Barışın kalıcılaşması, toplumun farklı kesimlerinin birbirini tanımasını, geçmişte yaşananlarla yüzleşebilmesini ve eşit bir gelecek kurma iradesini geliştirmesini gerektirir. Bunun için yalnızca siyasal aktörlerin değil, hukuk kurumlarının, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve toplumun bütün kesimlerinin sorumluluk alması gerekir. Hafızaların karşı karşıya getirildiği, bir kesimin acısının diğerinin acısına karşı savunma aracı hâline getirildiği bir zeminde toplumsal yakınlaşma sağlanamaz.

Barış ve Demokratik Toplum perspektifinin işaret ettiği ihtiyaç da tam olarak budur: Sorunu yalnızca güvenlik ekseninde ele almayan, tarihsel nedenleriyle birlikte değerlendiren, demokratik siyasetin alanını genişleten ve toplumun bütün bileşenlerini çözümün öznesi hâline getiren bir dönüşüm. Bu dönüşüm, geçmişin üzerini örtmekle değil, geçmişte yaşananların tanınması ve adalet temelinde ele alınmasıyla mümkün olabilir.

Bu nedenle bugün ihtiyaç duyulan, herkesin aynı hafızaya sahip olduğu varsayımına dayalı bir birlik değil; farklı hafızaların eşit biçimde var olabildiği, hiçbir kimliğin ve tarihsel deneyimin diğerine tabi kılınmadığı demokratik bir ortaklıktır. Cumhuriyetin demokratikleşmesi de ancak böyle bir ortak yaşam iradesiyle anlam kazanabilir.

Birliğin gücü, farklılıkların görünmez kılınmasından değil, hiçbir farklılığın tehdit olarak görülmediği bir toplumsal düzenin kurulmasından gelir. Gerçek ortak gelecek, herkesin aynı şeyi hatırlamasıyla değil, farklı şeyler hatırlayanların eşit özneler olarak yan yana durabilmesiyle mümkündür. Bunun yolu geçmişi susturmaktan değil; bütün tarihsel deneyimleri tanımaktan, acıları yarıştırmadan adalet ve eşitlik temelinde yüzleşmekten geçer.

(TAA/FY)