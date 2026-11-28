Bir şehrin tarihini nasıl öğreniriz? Kitaplardan, müzelerden, yetişkinlerin anlattıklarından mı? Peki, bir sütun konuşmaya başlasa, bir güvercin bize yol gösterse, şehrin sokaklarında saklanan hikâyeler birer birer ortaya çıksa?

Gazeteci ve masal yazarı Hakan Bayhan’ın Edisyon Kitap Yayınları’ndan çıkan beşinci çocuk kitabı “Hayal ya da Gerçek İstanbul”, bu ihtimallerin peşinden gidiyor.

Kitabın kahramanları Bahar ve Yaren, aynı kitapları okuyan iki yakın arkadaş. Öğretmenleri yarıyıl ödevi olarak İstanbul’un tarihini araştırmalarını isteyince, her ikisi de kendi kitaplıklarında daha önce fark etmedikleri aynı eski kitabı buluyor.

Üstelik bu kitap konuşabiliyor. “Hişt, hişt” diye sesleniyor çocuklara. Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı öyküsünü hatırlatan bu ses, iki arkadaş için alışılmadık bir yolculuğun başlangıcı oluyor.

Bahar ve Yaren’in karşısına konuşan bir sütun, yolu bilen bir güvercin, kaplumbağalarıyla dolaşan sarıklı bir adam ve utangaç bir İstanbul Perisi çıkıyor. Çemberlitaş’tan Ayasofya’ya, Arkeoloji Müzesi’nin ceviz ağacından Galata Kulesi’ne, oradan Kız Kulesi’ne uzanan yolculukta tarih ile masal iç içe geçiyor.

Bir şehri çocukların gözünden okumak

Bir şehrin tarihini öğrenmek, tarihleri ve yapıların isimlerini ezberlemekten ibaret olmak zorunda değil. Bayhan’ın kitabının çıkış noktası, çocukların merakıyla kentin hikâyelerini buluşturmak.

Kitabın tanıtımında öne çıkan bir başka tema ise yavaşlamak ve dinlemek. Bahar ve Yaren, etraflarındaki sesleri duyabilmek için yavaşlıyor, eğiliyor, kulak veriyor.

Bir ağacın, bir kuşun ya da yüzlerce yıldır aynı yerde duran bir taşın bize neler anlatabileceğini düşünmek, yaşadığımız şehirle kurduğumuz ilişkiyi de değiştirebilir. Belki de bir şehri tanımak, onun hakkında her şeyi bilmekten çok, henüz bilmediğimiz hikâyeleri olduğunu fark etmekle başlıyor.

Hakan Bayhan hakkında

1964’te Diyarbakır’da doğdu. Gazeteciliğe 1989’da foto muhabiri olarak başladı; muhabirlik, editörlük ve görsel yönetmenlik yaptı. İlk masal kitabı “Bahçedeki İncir Ağacı” 2013’te yayımlandı. Ardından “Karıncalar Ülkesine Yolculuk” (2015), “Küçük Salyangoz Pişinga” (2017) ve “Mavi Eşekler Adası” (2018) adlı kitapları çıktı.

(NÖ/FY)