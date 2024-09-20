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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 14:57
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 15:02
2 dk Okuma

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Bir kilo demir mi daha ağırdır, yoksa bir kilo sevgi mi?

Öyle saçma soru olur mu demeyin lütfen, olur mu olur! İkna olmadınız mı? O zaman açıklayın, profesyonel sporcular onca ağırlığı kaldırabilmek için bütün ömürleri boyu çalışırken sevgi nasıl dağları bile yerinden oynatabiliyor?

Günnur Aksakal

Günnur Aksakal

Günnur Aksakal

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir yazar ve illüstratör olan Rocio Bonilla'nın portresi yer alıyor. Bonilla, elini yanağına dayamış ve sıcak bir gülümsemeyle kameraya bakıyor. Üzerinde büyük çerçeveli gözlükler var ve açık kahverengi saçları omuz hizasında. Fotoğrafın ön planında birkaç renkli kalem yer alıyor, bu da onun yaratıcı yönünü ve illüstratör kimliğini vurguluyor. Fotoğrafın sağ tarafında ise Rocio Bonilla’nın "Sevgi Nedir Acaba?" adlı kitabının kapağı bulunuyor. Kitap kapağında, yeşil bir ejderha figürü ve onunla birlikte küçük bir karakter dikkat çekiyor. Kapağın üst kısmında kitabın ismi yer alırken, altında yazarın adı yazılı. Arka planda, sade ve nötr bir ortam fotoğrafa hakim. Genel olarak fotoğraf, hem sanatçının hem de eserinin sıcak ve samimi bir atmosferini yansıtıyor.

İspanyol yazar ve çizer Rocio Bonilla’nın yeni kitabı "Sevgi Nedir Acaba?" Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlandı.

Halil Türkden’in çevirisiyle Türkçeleşen resimli kitap, okuyanları odağında sevgi olan bir yolculuğa davet ediyor.

Daha önce "Öpücük Ne Renktir?" kitabıyla okurların dikkatini çeken Rocio Bonilla, bu kez sevgiyi keşfetme peşinde. Bonilla’nın rengârenk çizimleriyle süslü hikâyesinde başrolde yine Monika (Minimani) ve onun köpeği Mars var.

Monika, aklına takılan bazı sorular soruyor: “Sevgiyi gözle görmek, onu koklamak ve ona dokunmak mümkün değilse… Hatta resmi bile yapılamıyorsa… Ne olduğunu nereden biliyorlar?” Rengi, kokusu, biçimi bilinmeyen ama her şeyden güçlü olan bu duyguyla ilgili düşünürken zorlanıyor musunuz? Gelin, birlikte düşünmeye çalışalım.

Bir kilo demir mi daha ağırdır, yoksa bir kilo sevgi mi? Sizce hangisi? Öyle saçma soru olur mu demeyin lütfen, olur mu olur! İkna olmadınız mı? O zaman açıklayın, profesyonel sporcular onca ağırlığı kaldırabilmek için bütün ömürleri boyu çalışırken sevgi nasıl dağları bile yerinden oynatabiliyor?

Tarih boyunca ortaya çıkan kahramanları anlatan yüzlerce külliyat varken Sait Faik neden “Bir insanı sevmekle başlayacak her şey” diyor? Kesinlikle, bir kilo sevgi bir kilo demirden daha ağır. Dahası da var!

Monika’ya kulak verelim: “Bir gün, bir şarkıda, sevginin havada olabileceğini duydum! Anlamadım! Ama fikir hoşuma gitti.” Size bir şeyler çağrıştırdı mı? Sanırım Bülent Ortaçgil de aynı sorunun peşine düşmüştü. Evet, o aşkı arıyordu: “Kafdağı’nın ardına kaçsa bile aşk var.”

Her yeri kontrol edin, edelim. Bazen görmekte zorlanabiliriz ancak sevgi, buralarda bir yerde, eminim. Alışveriş yaptığımız mağazada bize gülümseyen görevlinin yüzünde, sokakta başını okşadığımız köpeğin patisinde, bir kedinin kıvrık kuyruğunda, DM kutumuzda beliren eğlenceli kısa videoda, yanağımızı öpüveren iki sıcak dudakta, bir teşekkürde…

Monika haklı, sevgi bunlardan biri değil, bütün bunların toplamı olarak bizi sarmalıyor. Öyle ki dünyaya bağlanma hâli olarak tarif edebiliriz: “Sevgi birini ya da bir şeyi sürekli istemekmiş.”

Çok sevdiğim “Yeditepe İstanbul” dizisinden hepimizin aşina olduğu bir repliği hatırlatmak isterim: “Sevmeyi ve savaşmayı sürdür. Sürdürmeyi sürdür.”

İşte o zaman, dünyaya bambaşka gözlerle bakabiliriz.

(GA/EMK)

*"Sevgi Nedir Acaba?" Günışığı Kitaplığı, 36 Sayfa. 

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İstanbul
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Günnur Aksakal
Günnur Aksakal
[email protected] tüm yazıları
BirGün Kitap, Mesele, Kitap Eki, Birikim gibi çeşitli mecralarda kitap yazıları kaleme alıyor. YouTube’ta “1 Kitap 1 Kadın” adıyla kültür-sanat programı yapıyor. Kedilerinden izin alabildiği zamanlarda İnkılâp...

BirGün KitapMesele, Kitap Eki, Birikim gibi çeşitli mecralarda kitap yazıları kaleme alıyor. YouTube’ta “1 Kitap 1 Kadın” adıyla kültür-sanat programı yapıyor. Kedilerinden izin alabildiği zamanlarda İnkılâp Kitabevi’nde editör olarak çalışıyor.

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