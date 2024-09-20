İspanyol yazar ve çizer Rocio Bonilla’nın yeni kitabı "Sevgi Nedir Acaba?" Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlandı.

Halil Türkden’in çevirisiyle Türkçeleşen resimli kitap, okuyanları odağında sevgi olan bir yolculuğa davet ediyor.

Daha önce "Öpücük Ne Renktir?" kitabıyla okurların dikkatini çeken Rocio Bonilla, bu kez sevgiyi keşfetme peşinde. Bonilla’nın rengârenk çizimleriyle süslü hikâyesinde başrolde yine Monika (Minimani) ve onun köpeği Mars var.

Monika, aklına takılan bazı sorular soruyor: “Sevgiyi gözle görmek, onu koklamak ve ona dokunmak mümkün değilse… Hatta resmi bile yapılamıyorsa… Ne olduğunu nereden biliyorlar?” Rengi, kokusu, biçimi bilinmeyen ama her şeyden güçlü olan bu duyguyla ilgili düşünürken zorlanıyor musunuz? Gelin, birlikte düşünmeye çalışalım.

Bir kilo demir mi daha ağırdır, yoksa bir kilo sevgi mi? Sizce hangisi? Öyle saçma soru olur mu demeyin lütfen, olur mu olur! İkna olmadınız mı? O zaman açıklayın, profesyonel sporcular onca ağırlığı kaldırabilmek için bütün ömürleri boyu çalışırken sevgi nasıl dağları bile yerinden oynatabiliyor?

Tarih boyunca ortaya çıkan kahramanları anlatan yüzlerce külliyat varken Sait Faik neden “Bir insanı sevmekle başlayacak her şey” diyor? Kesinlikle, bir kilo sevgi bir kilo demirden daha ağır. Dahası da var!

Monika’ya kulak verelim: “Bir gün, bir şarkıda, sevginin havada olabileceğini duydum! Anlamadım! Ama fikir hoşuma gitti.” Size bir şeyler çağrıştırdı mı? Sanırım Bülent Ortaçgil de aynı sorunun peşine düşmüştü. Evet, o aşkı arıyordu: “Kafdağı’nın ardına kaçsa bile aşk var.”

Her yeri kontrol edin, edelim. Bazen görmekte zorlanabiliriz ancak sevgi, buralarda bir yerde, eminim. Alışveriş yaptığımız mağazada bize gülümseyen görevlinin yüzünde, sokakta başını okşadığımız köpeğin patisinde, bir kedinin kıvrık kuyruğunda, DM kutumuzda beliren eğlenceli kısa videoda, yanağımızı öpüveren iki sıcak dudakta, bir teşekkürde…

Monika haklı, sevgi bunlardan biri değil, bütün bunların toplamı olarak bizi sarmalıyor. Öyle ki dünyaya bağlanma hâli olarak tarif edebiliriz: “Sevgi birini ya da bir şeyi sürekli istemekmiş.”

Çok sevdiğim “Yeditepe İstanbul” dizisinden hepimizin aşina olduğu bir repliği hatırlatmak isterim: “Sevmeyi ve savaşmayı sürdür. Sürdürmeyi sürdür.”

İşte o zaman, dünyaya bambaşka gözlerle bakabiliriz.

(GA/EMK)

*"Sevgi Nedir Acaba?" Günışığı Kitaplığı, 36 Sayfa.