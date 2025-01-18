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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2025 00:00
1 dk Okuma

Bir kaybediliş yolculuğu

Ahmet Güneştekin bir hafıza sanatçısı. İlmek ilmek dokuyor işlerini.

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir sanat eseri sergileniyor. Üstte büyük, doğal ve pürüzlü bir kaya parçası bulunurken, altında renkli kitaplardan oluşan bir temel yer alıyor. Kitaplar yatay bir şekilde dizilmiş ve kayanın ağırlığını taşıyor gibi görünüyor. Arka plan sade, gri tonlarda ve dikkatler tamamen esere odaklanıyor. Bu kompozisyon, bilgi, kültür ya da insanlığın birikimleriyle doğa arasındaki bir dengeyi veya çatışmayı sembolize edebilir. Modern ve anlam yüklü bir sanat eseri izlenimi veriyor.
Alfabe Lahitleri, 2024, Fotoğraf: Feshane

Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” sergisindey(d)im. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bir Roma-Bizans bakiyesi gerçekliği olan şehristanbul’un kendini fark ettirdiği simge mekânlardan Feshane’nin, 8 bin metrekarelik sergi alanına yerleştirilmişti Kayıp Alfabe...

Dehşet bir baskılamanın toplum üzerindeki genel ağır yükünün dayanılmaz hissiyatıyla sergiyi Ahmet Güneştekin’in rehberliği ve anlatımında bir kez daha tanık oldum.

Güneştekin bir hafıza sanatçısı. İlmek ilmek dokuyor işlerini. Sabır ve tahammül vicdanla buluşunca ortaya çok önemli ve geleceğe bırakılacak tanıklıkların görsel eserlerine tanıklık ediyoruz.

2012’deki ilk sergisinden bu yana Diyarbakır, İzmir ve şimdi de İstanbul’la birlikte dördüncü sergisini izlemiş gezip görmüş oldum.

"Her Taşın Altında", 2024.

Muktedir siyasal erkin, hafıza ve alfabeyi yok sayıp adeta silerek ülkeye dikte ettirmeye üstün gayret gösterdiği tektipleştirmeye karşı bir sanatsal ve entelektüel tavır alıştır Ahmet Güneştekin’in yaptığı…

Çoğu kişi bilmez. Ben Güneştekin’in çeyrek asırdır arkadaşıyım. Altında bir araçla bütün ülke coğrafyasını dağ bayır dolaşarak yüzünü sabah akşam güneşe döndürerek önce yetmişiki millete sonra kendilerine dua eden Ezidî inanç ritüellerinin yoldaşlığında “Güneşin İzinde”yi yaptığı günlerden bu yana.

İstanbul’un sığ, günlük rutini içindeki hengâmesine karşı, Ahmet Güneştekin sanatın ve kültürün demokratikleştirici ruhunun hüküm ferman olması için işleriyle gündem yaratıyor.

Kayıp Alfabe altı ay boyunca Feshane’de açık kalacakmış. İstanbul’da olanlar ve yolu düşenler kaçırmasın… (ŞD/TY)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet güneştekin Feshane hafıza sergi
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
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Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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