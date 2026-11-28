*Yazıyı okurken bu şarkıyı dinlemenizi öneriyoruz.

“İstanbul’a kar yağmazsa Türkiye’ye kar yağmıyor” deyimi haber merkezlerinde çok dolaşır. Yani hava durumuna dair haberler bile mutlaka İstanbul, Ankara ve belki biraz da İzmir odaklıdır. Yılın altı ayını kar altında geçiren Hakkâri’den, Van’dan pek haber teber yoktur. Sanırsınız ki orada haber de yoktur haberci de.

Uçan Süpürge Vakfı, 25 yıl önce Diyarbakır, Van, Trabzon, Malatya gibi kentlerden kadınları bir araya getirdi. Onlara gazetecilik eğitimi verdi. Kadınların hazırladığı haberler ana akım medya kuruluşlarında bile yayımlandı.

Zaman zaman ara verilen, bütçe bulundukça yeniden hayata geçirilen bu çalışma, yıllar içinde pek çok yerel kadın muhabirin yetişmesine vesile oldu.

Projeye 2023’te dahil olma şansı buldum. Sorumluluğum artmıştı, heyecanım çoktu. Hatay Depremin ardından hepimizin birbirine tutunmaya ihtiyaç duyduğu günlerdi. Her perşembe Zoom’da buluşuyorduk. Hatay, Maraş, Tekirdağ, Antep, Malatya… Herkes kendi kentinden, kendi gündeminden ses veriyordu.

Buluşmalarımızın bir ritmi vardı. Önce bir hafta boyunca neler yaşadığımızı konuşurduk. Sonra o hafta yapmayı planladığımız haberleri anlatırdık. Birlikte düşünür, haberleri nasıl daha güçlü kılabileceğimizi tartışırdık. Yeni haftanın gündemlerini öyle belirlerdik. Sonunda da birbirimize iyi dileklerimizi iletip ayrılırdık.

Hiç yüz yüze tanışmamıştık. Zoom dışındaki toplantılar dışında da gündelik hayatta yine telefon veya mesajlar üzerinden ilerlerdik. Birbirimizin sesini tanıyorduk o kadar. Kimin hangi kentte, hangi koşullarda haber yaptığını biliyorduk. Bazen bir haberin peşine düşerken başımıza neler gelebileceğine dair konuşuyor, çoğu kez de "iyi misin?" diye ses veriyorduk.

Arkadaşlarımızın yaptığı haberleri buradan okuyabilirsiniz.

Yazmak yaşamaktır

Uçan Süpürge Vakfı, bu projeyle İstanbul dışındaki kentlere de haberin, emeğin ve kadınların sesini taşıdı. Hatay’a, Ankara’ya, Malatya’ya da kar yağdırdı.

Geçen hafta sonu, 21-22 Kasım’da, kuşaklar boyunca Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nda buluşmuş kadınlar Ankara’da bir araya geldik. İlk dönemden muhabirler de vardı, bizim kuşaktan kadınlar da, ağa en son katılanlar da… Yıllar sonra aynı salonda buluştuğumuzda çocuklar gibi şendik.

İlk gün, Prof. Dr. Eser Köker’in ilham veren konuşmasıyla başladı. Köker, kadınların hayatlarının yazılmasının, deneyimlerinin kayda geçirilmesinin ve geçmişle hesaplaşmanın öneminden söz etti.

Adrienne Rich’in 1973 yılında yazdığı bir cümleyi hatırlattı: “Yeniden gözden geçirme, geriye bakma, taze gözlerle görme, eski bir metni eleştirel bir yeniden okuma eğilimi aynı zamanda hayatta kalma eğilimidir.”

Merkez medyada kadın gazeteci olmak

Fotoğraf: Songül Başkaya

Köker, Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nın kuruluş yıllarındaki tartışmaları ve toplantıları hatırlatırken yerel yayıncılığın kadınların sesini duyurmasındaki rolüne dikkat çekti.

Ardından “Medya, Özgürlük ve Eşitlik” başlıklı panele geçildi. Gazeteci Ceren Bayar’ın moderatörlüğünde Nurcan Gökdemir, Özlem Akarsu Çelik ve Gözde Şeker konuştu. Bu isimler arasına bir de Banu Güven'i ekleyebiliriz. Kendisi bizi dayanışma mesajı ile selam da gönderdi.

Üç gazeteciyi dinlerken aklımdan bir benzetme geçti: Bataklığın ortasında açmış çiçekler gibiydiler.

Gazetecilik, özellikle de Türkiye’de gazetecilik, temiz, safihane, ölçülü ve ilkeli kalmanın her geçen gün biraz daha zorlaştığı bir alan.

Bir kliğin parçası değilseniz, birilerinin yakını değilseniz, meslekte kendinize yer açmak için daha çok çaba harcamanız gerekiyor. Hele küçük bir kentten, sınırlı imkânlardan geliyorsanız…

Ana akım medyanın kirli ilişkileri, güç mücadeleleri ve eşitsizlikleri içinde kendi sözünü korumak inanılmaz bir efor ister muhtemelen. Bu üç kadın gazeteciyi dinlerken, bütün bunlara rağmen gazetecilik yapmanın, mesleğin ilkelerine tutunmanın ve kendi yolunu açmanın mümkün olduğunu düşündüm.

Uçan haberler

*2024'te her perşembe online haber toplantısı yapan ve Türkiye gündemini değerlendiren kadın haber merkezi.

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner de konuşmasında Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nın kuruluş hikâyesini anlattı. Vakfın ilk yıllarında kadınların birbirlerinden haberdar olmasını, deneyimlerini ve mücadelelerini paylaşmasını önemsediklerini söyledi. Üç ayda bir yayımladıkları Uçan Haber dergisiyle kadınların hayatlarını ve emeklerini görünür kılmaya çalıştıklarını aktardı.

Kadınların emekleri, mücadeleleri, başarıları neden görünür değildi?” sorularının Yerel Kadın Muhabirler Ağı’nın kuruluşunda belirleyici olduğunu anlattı. İl il dolaşarak kadın gazetecileri ağa davet ettiklerini ve bu dayanışmayı büyüttüklerini söyledi.

Program boyunca yapılan yuvarlak masa toplantılarında toplumsal cinsiyet körlüğü, sivil toplum kuruluşlarının medya izleme çalışmaları ve yerel kadın gazetecilerin karşılaştığı güçlükler konuşuldu. Herkes kendi deneyimini anlattı.

Kimi zaman bir haberin önüne çıkan engelleri, kimi zaman yerel medyada kadın olmanın zorluklarını, kimi zaman da dayanışmanın nasıl mümkün olabileceğini tartıştık.

Haberden habere

Buluşmanın ikinci gününde dijital medya, temsiliyet ve dayanışma başlıkları öne çıktı. Kadına yönelik şiddet, göç, adalete erişim, eğitim ve istihdam alanlarında tematik habercilik üzerine konuştuk.

Kadın yoksulluğu, yaşlılık, çevre ve iklim krizi, kırsal kalkınma, kültür ve sanat da gündemimizdeydi. Kadınların hayatı yalnızca şiddet haberlerinden ibaret değil. Kadınların emeği, üretimi, hayalleri, itirazları, başarıları ve gündelik hayatları da haberin konusu.

Bu başlıklar arasında özellikle yaşlılık üzerine yaptığımız tartışma dikkat çekiciydi. Çünkü yaşlanmak kadınlar açısından yalnızca biyolojik bir süreç değil çalışma hayatında, medyada ve toplumsal yaşamda karşılığı olan bir eşitsizlik meselesi.

Medya sektöründe çalışanların yüzde 83'ünün 50 yaşın altında olduğuna ilişkin Ofcom verisi üzerinden kadınların sektördeki yerine baktık. Özellikle üst düzey pozisyonlarda 50 yaş üzerindeki kadınların sayısının erkeklere göre çok daha düşük olması, üzerinde durduğumuz başlıklardan biriydi.

Bir başka eşitsizlik de yaşlanan kadınlarla erkeklerin farklı değerlendirilmesi. Erkekler yaş aldıkça deneyim, bilgelik ve otorite sahibi kişiler olarak görülürken kadınlar aynı değeri göremiyor.

Medyada yaşlanan erkekler uzman, yorumcu ve kanaat önderi olarak varlığını sürdürürken kadınlar çoğu zaman görünmezleşiyor.

Ekran önündeki kadınların ise yaşları ve dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmesi bu ayrımcılığı daha da belirginleştiriyor.

Yaş ayrımcılığı

Yaşlılık tartışması bize bir kez daha gösterdi ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların hayatının hiçbir döneminde sona ermiyor. Gençken başka, orta yaşta başka, yaşlandıkça başka biçimlerde karşımıza çıkıyor. Üstelik gazetecilik gibi güvencesizliğin ve rekabetin yoğun olduğu bir meslekte bu eşitsizlikler daha da derinleşebiliyor.

İki günün sonunda heybemiz yeni haber önerileriyle doldu. Sanırım Ankara’dan yanımıza aldığımız en kıymetli şey haber fikirlerinden biraz daha fazlasıydı.

Bizi birbirimize düşman etmeye çalışan, rekabeti ve yalnızlığı dayatan ataerkil düzene rağmen birbirimize nasıl can olabileceğimizi yeniden gördük.

Birbirimizin haberine omuz vermek, bir kentte yaşananı başka bir kentin gündemine taşımak, bir kadının sesini başka kadınlara ulaştırmak…

Yıllar önce bir araya gelen kadınların kurduğu bu ağ, bugün hâlâ haber uçuruyor. Üstelik sadece haber değil cesaret, deneyim ve umut da taşıyor.

İstanbul’a kar yağmayınca Türkiye’ye kar yağmamış sayan merkez medyanın aksine biz Hatay’dan Malatya’ya, Maraş’tan Tekirdağ’a, Antep’ten Ankara’ya birbirimizin sesini duyuyor, duyuruyoruz...

(EMK/FY)