Bir elde karanfil, bir elde AYM kararı

İstanbul'da yıllardır 1 Mayıs kutlamalarının önüne aynı engel çıkartılıyor. Yetkililere göre Taksim, İstanbul'da belirlenen toplantı ve gösteri alanları içinde yer almıyor. Bir diğer neden ise Taksim Meydanı turistik bir alan ve miting yapılması 'hayatın olağan akışını' bozuyor.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçti ve aynı gerekçeleri sıraladı.

2911 sayılı yasaya göre; herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

İstanbul Valiliği'nin belirlediği miting alanlarından önemli bir bölümü birkaç yüz kişiden fazlasını alabilecek kapasiteye sahip değil. Dolayısıyla listenin kalabalık görünmesinden başka bir anlamı yok.

Adalar İlçesi Büyükada Atatürk Meydanı Adalar İlçesi Heybeliada Meydanı Adalar İlçesi Burgazada Atatürk Meydanı Adalar İlçesi Kınalıada İskele Meydanı Arnavutköy İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Arnavutköy İlçesi Hadımköy Bölge Parkı Avcılar İlçesi Avcılar İDO İskelesi Otopark Alanı Bağcılar İlçesi Bağcılar Meydan Alanı Bağcılar İlçesi Kirazlı Metro İstasyonu Otopark Alanı Bakırköy İlçesi Sinan Erdem Spor Salonu Arkası Otopark Alanı Başakşehir İlçesi Gölet Tören Alanı Bayrampaşa İlçesi Yahya Kemal Caddesi-Uygur Caddesi Kesişimi ve Demirkapı Caddesi-Atışalanı Caddesi Kesişim Alanı. Beykoz İlçesi Küçüksu Çayırı Alanı Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı Çatalca İlçesi Cumhuriyet Meydanı Çatalca İlçesi Mehmetçik Meydanı Esenler İlçesi Menderes Bölge Parkı Esenler İlçesi Giyimkent Kavşağı Esenler İlçesi Taş Cami Önü Esenyurt İlçesi Necmi Kadıoğlu Stadyumu Önü Esenyurt İlçesi Cumhuriyet Meydanı Esenyurt İlçesi Turgut Özal Stadyumu Önü Boş Alan Fatih İlçesi Yenikapı Sahil Miting Alanı Güngören İlçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Kartal İlçesi Kartal Meydan Alanı Küçükçekmece İlçesi Fevzi Çakmak Meydanı Maltepe İlçesi Maltepe Sahil Miting Alanı Pendik İlçesi Pendik Cumartesi Pazarı Alanı (Cumartesi Günleri Hariç) Sancaktepe İlçesi Samandıra Meydanı Sancaktepe İlçesi Demokrasi Caddesi Üzeri Sarıyer İlçesi Merkez Mahallesi Meydanı Silivri İlçesi Atatürk Meydanı Silivri İlçesi Uğur Mumcu Meydanı Sultangazi İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Sultangazi İlçesi Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı Şile İlçesi Şile Kent Meydanı Şile İlçesi Belediye Meydanı Tuzla İlçesi Tuzla Sahil Tören Alanı Zeytinburnu İlçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Zeytinburnu İlçesi Abay Kunanbayoglu Meydanı

*1 Ocak 2014'te Galata Köprüsü'nde yapılan gösteride trafik tamamen durdurulmuştu.

Ayrıca 14 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı yürüyüşün yapıldığı Beyazıt Meydanı ve 1 Ocak günü yine Bilal Erdoğan'ın katıldığı bir gösterinin yapıldığı Galata Köprüsü, yine bu listede yer almıyor.

*Beyazıt'tan Sultanahmet'e yapılan yürüyüşe eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar da katılmıştı.

2911 sayılı yasanın kapsamı dışında kalan kişi ve kurumlar da yer alıyor. Oysa listede yer almamasına rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl Polis Bayramı nedeniyle Taksim Meydanı'nı kapatıyor.

1 Ocak 2024 günü yapılan gösteri sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, "Yılbaşı olduğu için tatil, İstanbul’un en sakin olduğu dönem. Güvenliği sağladık. Galata Köprüsü’nde dünyaya verilen mesaj siyaset üstüydü. Hukuken problem yoktu" açıklaması yapmıştı. Kendisine 1 Mayıs ile ilgili sorulan soruya ise "90 günden fazla zaman var. Karar verirken 5-10 gün önceden o günkü şartlara bakmak lazım. Yaklaşık 10 yıldan fazla oldu, normal şartlarda Taksim’de etkinliklere izin verilmiyor. Gündeme geldiğinde güvenlik ve diğer boyutlarıyla oturup değerlendirmek lazım. Sadece İstanbul Valiliği’nin vereceği karar değil" yanıtını vermişti.

1 Mayıs yine bir tatil günü, dünyanın her yerinde kutlanıyor, son günlerde 'olumsuz' bir durum yok. Ama ...

Eğer turizmin 1 Mayıs nedeniyle olumsuz etkileneceği düşünülüyorsa Taksim Meydanı ile özdeşleşen bariyerleri görmek için acaba her yıl kaç turist geliyordur? İnsanlar Havana'ya, Moskova'ya 1 Mayıs gösterilerini izlemek için giderken İstanbul'a gelenler bavulları ile bariyerleri aşarak otellerine veya havalimanına gidebiliyor.

DİSK'ten çağrı

Türkiye'nin yüksek yargı kurumlarından AYM'nin verdiği kararlar bir süredir uygulanmıyor. Kavala, Demirtaş ve Atalay davalarında örneklerini gördük. Aynı şekilde AYM'nin Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın gösterileri ile ilgili verdiği karara da uzun süre uyulmadı.

Sendikalar ve meslek odaları, İstanbul Valiliği kararına rağmen Taksim için ısrarlı. 1 Mayıs günü DİSK, TMMOB ve TDB korteji Saraçhane'de, KESK ve TTB korteji ise Beşiktaş Meydanı'nda buluşarak Taksim'e yürüyecek. Ayrıca DİSK "Kendisini o kültürün parçası olarak gören HER KİŞİNİN #1Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyu aktarmak için ORADA BULUNMA HAKKI VARDIR! Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile #1MayıstaTaksime" çağrısı yapıyor.

(Mİ)