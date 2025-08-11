Bingehên çandeke bêtundûtûj

"Gava yekem a pêşîgirtina li tundûtûjiyê ew e ku meriv bêyî ku dest bilind bike, destê xwe bide zarokan."
Îro, tundûtûjî li her aliyê jiyana civakî belav bûye, ne tenê bi aliyên takekesî lê di heman demê de bi aliyên avahîsaziyê jî bûye pirsgirêkek. Bi taybetî, tundûtûjiya li dijî jinan ne tenê bi awayekî hejmarî lê di heman demê de bi awayekî kalîteyî jî zêde dibe. Di piraniya rewşên tundûtûjiyê de, tê dîtin ku ne tenê zirara laşî lê di heman demê de formên tundûtûjiya psîkolojîk, aborî û dîjîtal jî tê de hene. Ev nîşan dide ku pirsgirêk piralî ye û bi kûrahî koka wê heye.
Şirovekirina tundûtûjiyê tenê bi rêveberiya hêrsa takekesî an nexweşiyên psîkolojîk dê ne bes be. Lêkolîn nîşan didin ku tundûtûjî rasterast bi newekheviya zayendî, bêparbûna civakî-aborî, pirsgirêkên ragihandinê yên malbatê û şêwazên çandî ve girêdayî ye. Tundûtûjiya li dijî jinan pir caran encama pergalên baviksalar, têgihîştina serdestiya li ser jinan û têkiliyên hêzê ye.
Rêya herî bihêz û mayînde ji bo pêşîgirtina li tundûtûjiyê perwerde ye, ku ji tedbîrên cezakirinê wêdetir diçe. Perwerde ne tenê belavkirina zanînê ye, lê di heman demê de li ser nirxan, empatiyê, rêzgirtinê û hişmendiya wekheviyê ye jî. Divê zarok, nemaze ji dibistana seretayî û pê ve, ragihandina bêtundûtûjî, jêhatîbûnên çareserkirina pirsgirêkan û rêbazên tendurist ji bo îfadekirina hestên xwe fêrî wan bibin. Mufredatên li ser bingeha zekaya hestyarî yên ku li welatên mîna Fînlandiya û Norwêcê hatine bicîh kirin, di demek dirêj de rêjeyên tundûtûjiyê bi girîngî kêm kirine.
Zarok ji tiştên ku dibînin bêtir ji tiştên ku ji wan re têne gotin fêr dibin. Jîngeheke malbatî ku tê de ragihandina bêtundûtûjî, rêz û wekhevî serdest e, jîngeha fêrbûnê ya herî bihêz ji bo zarokekî ye. Rêzgirtina bav ji dayikê re û şiyana wan a çareserkirina pirsgirêkên dêûbavan bêyî qîrîn an heqaretê, têgihîştina zarok a tiştê ku normal e xurt dike. Bi gotineke din, heke zarokek tundûtûjiyê bibîne, ew fêr dibe; heke ew rêz bibînin, ew wê dikin.
Dibistan, û her weha malbat, di şekildana nirxên zarokan de berpirsiyariyek girînge. Dibistan ne tenê saziyên ku zanînê didin ; ew di heman demê de rolek diyarker di pêşxistina karakter û kesayetiyê de dilîzin, kesên pêşerojê di nav civakê de entegre dikin. Ji ber vê yekê, perwerde divê bi serkeftina akademîk ve sînordar nebe; divê nirxên civakî, empatî, hesta edaletê, hişmendiya mafên mirovan û jêhatîyên ragihandinê yên bêtundûtûjî di zarokan de jî biçîne. Ji pirtûkên dersê bigire heya çalakiyên dibistanê, divê her aliyê jiyanê perspektîfek wekhev û aştiyane pêş bixe.
Di vî warî de, ne tenê dibistan, lê hemî beşên civakê berpirsiyariyek hevpar hildigirin. rêveberîyên herêmî, rêxistinên civaka sivîl, zanîngeh û rêxistinên pîşeyî divê projeyên ku çanda bêtundûtûjiyê pêşve dixin û hişmendiyê bilind dikin pêşve bibin. Semîner, komxebat, ragihandinên xizmeta giştî û bûyerên civakî yên li ser taxan dibin alîkar ku ev çand li ser bingehan belav bibe.
Medya jî yek ji amûrên herî bibandor di vê pêvajoyê de ye. Televîzyon, sînema, înternet û medyaya civakî potansiyelek girîng ji bo bandorê hildigirin ji ber ku ew xwedî hêz in ku bigihîjin temaşevanên mezin. Ji ber vê yekê, ji bo medyayê girîng e ku ji weşanên ku tundûtûjiyê normal dikin û hêrs û êrîşkariyê pesnê xwe didin dûr bisekinin. Di şûna wê de, divê ew modelên rolên aştiyane pêşkêş bixin ku karakterên ku dikarin pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin, rêz li cûdahiyan bigirin û empatiyê bikin, tekez dikin. Ji ber ku şêwazên tevgerê yên ku civak ji ekranan, nûçeyan û rêzefîlmên televîzyonê fêr dibe rasterast li ser helwest û tevgerên kesan di jiyana rojane de nîşan didin.
Kêmkirina tundûtûjiya li dijî jinan ne tenê bi derxistina qanûnên dijwar an jî bicîhanîna tedbîrên polîsane ve sînordar e. Bê guman, cezayên qanûnî û astengker pêwîst in, lê ew tenê beşa xuya ya pirsgirêkê çareser dikin. Çareseriya rastîn di jiholêrakirina sedemên bingehîn de ye. Ev sedemên bingehîn newekheviya zayendî, stereotîpên çandî yên ku tundûtûjiyê rewa dikin, têgihîştinên xelet ên mêraniyê, û şêwazên tevgerên zirardar ên ji zaroktiyê ve hatine fêr kirin in. Mezinkirina nifşên nû bi ramana cîhanek bê tundûtûjî çareseriya herî bibandor û mayînde ye. Ji bo bidestxistina vê yekê, pergala perwerdehiyê divê ne tenê li ser serkeftina akademîk bisekine, lê di heman demê de nirxên wekhevî, empatî, rêz û toleransê jî di zarokan de biçîne. Divê malbat ji bo zarokên xwe ragihandina bê tundûtûjî model bin, û her sazî, ji medyayê bigire heya rêveberiyên herêmî, divê beşdarî avakirina vê çandê bibin. Girîng e ku meriv ji bîr neke ku bingehên civakek bê tundûtûjî di zaroktiyê de têne danîn, û ev bingeh çiqas xurttir bin, cîhana pêşerojê dê ewqas dadmendtir, ewletir û aştiyane be.
(AÖ/AY)