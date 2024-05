Bingeha Serkeftinê: Çima motivasyona fêrbûnê girîng e?

Xwendekarek ku naxwaze bixwîne divê çi bike?

Li benda merasîmê nemînin, tevbigerin: Pir xwendekar li bendê ne ku daxwaziya xwendinê bixweber çêbibe. Lê dema ku mirov berî ku xwestek çêbibe tevdigere, dibe ku ev daxwaz piştî demek diyar derkeve holê. Bi gotineke din, carinan kirina tevgerek bê îrade dikare xwesteka xwendina spontan biafirîne. Ji ber vê yekê li benda merasîmekê nemînin ku hun ji dersan re bixebitin, zorê bidin xwe û tevbigerin.

Li ser armanca xwe bisekinin: Ger armancek we tune be, sedemek we tune ku hûn ji dersan re bixebitin. Rêwîtiya herî dirêj ew e ku meriv nizanibe bi ku ve here. Ger we biryar nedabe ku hûn biçin kuderê, daxwaza xebata ji dersan re jî wê tunebe. Hûn dikarin vê zindîtiyê bi hevdîtina bi xwendekarên ku li wir dem bi dem di derbarê beş an zanîngeha ku hûn difikirin de peyda bikin. Ji bîr nekin ku mirov li ser armancên ku ew ê di demek kurt de bigihîjin baştir hûr dibin. Tu maratoner î. Di vê dema dirêj de, divê tû hin xalan wekî qereqol destnîşan bikî. Armancên rojane, heftane, mehane (wek mijarên ku hûn ê biqedînin, hejmara pirsên ku hûn ê çareser bikin, puanên ku hûn ê di azmûnên pratîkê de bi dest bixin) destnîşan bikin û wan ji bo armanca xweya sereke wekî gavan bikar bînin.

Ji xwendekarên xwendinê hevalên xwe biafirînin: Bila hevalên li dora we bixebitin, ji xebatê hez bikin û karibin pêşbaziyê bikin. Ger hûn bikarin xwe têxin nav atmosferek pêşbaziyê, îradeya we ya xebatê dê zêde bibe û îradeya we dê bihêztir bibe. Di vê xeleka hevalan de divê yên ji wan cureyên ku tu jê aciz dibî (!) jî hebin. Ger hûn ji hevalên xwe yên bi vî rengî re bibêjin hûn ê çend xalan bistînin, hûn ê çend saetan bixebitin û hûn ê çend pirsan çareser bikin, hûn ê hewce bikin ku xwe bi zorê bikin ku wan bikin.

Hişê xwe birêxistin bikin: Her gav di hişê we de ev fikir hebe ku hûn dikarin bi xebatek baş a ku hûn ê îsal bikin, bibin xwediyê şansek ku hûn hemî paşeroja xwe diyar bikin. Hişê xwe di wî alî de şert bikin.

Di serketinê de xwe xelat bikin, li ser têkçûnê xwe ceza bikin: Gava ku hûn gihîştin armancên rojane, heftane an mehane yên ku we dane pêşiya xwe, û xalên ku hûn dixwazin bi dest bixin, xelatan bidin xwe. Divê ev xelat ji we re balkêş bin. Malbata we dikare vê yekê bike, û hûn jî dikarin. Dema ku hûn nekarin armancên xwe pêk bînin hûn dikarin cezayên piçûk bicîh bînin.

Derdora xwe bi kesên ku bi axaftin û tevgerên xwe ji we re model in, dorpêç bikin: Hûn ne robot in. Bê guman, daxwaza we ya xebatê dem bi dem dê kêm bibe û performansa we dê kêm bibe. Di serdemên weha de mirov bi yekî ku bi axaftina xwe bandorê li te dike, xwesteka te ya xebatê zêde dike û îradeya te xurt dike re dê bi fêde be. Hin kes bi axaftin û tevgera xwe bandorê li we dikin. Hebûna bi wî re, ji bo demek pir kurt be jî, dibe ku xwesteka we ya ku hûn li ser navê xwe bixebitin teşwîq bikin.

Ji xwe re kesek pêbawer bibînin: Pir zehmet e ku meriv di îmtîhanê de tenê bi xebatek hişk biserkeve. Di vê serdemê de, hûn ê tengahiyê û kêliyên ku hûn biqewimin bibin. Di demên weha de, divê li dora we kesên ku hûn dikarin pirsgirêkên xwe bi wan re parve bikin û dema ku hûn diaxivin rehet bibin hebin. Dibe ku ev kes an kes ji malbata we, an ji yek ji heval an mamosteyên we bin.

Bêhêvî nebin: Dem bi dem, dibe ku hûn xwe bêhêvî, an reşbîn hîs bikin. Ev pir xwezayî ye. Di hin deman de dibe ku paşketin û têkçûn li pey hev werin.

Xwendekarên ku dizanin di her şert û mercî de çawa li ber xwe bidin dê li hember xwendekarên din avantajek girîng bidest bixin. Dest berdan, revîn tiştek e ku her kes dikare bi hêsanî bike. Lê belê kesên ku îradeya têkoşînê bi pirsgirêkan re nîşan bidin wê hem di îmtîhanê de hem jî di demên din ên jiyanê de bi ser bikevin. Ne pêkan e ku bi awayekî raketine bigihîje serkeftinê. "Darên çinarên mezin li ser axa tofanê mezin dibin." Ger hûn dixwazin bibin dara çinarek mezin, divê hûn bi wan re rû bi rû bimînin.

(AÖ/AY)