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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2025 00:00
1 dk Okuma

KURDÎ

Bilinmeyen mi?

Bu haftaki Kürtçe kelime grubumuz: Huner, Bername, Mîhrîcan, Zext, Astengkirin, Azadiya Derbirînê.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bilinmeyen mi?
"Min Dît" filminden bir kare

bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta yeni kelimeler ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.

Bu haftanın kelimeleri:

Huner (Sanat)
Bername (Program)
Mîhrîcan (Festival)
Zext (Baskı)
Astengkirin (Engellemek)
Azadiya Derbirînê (İfade Özgürlüğü)

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

(AY/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe Kürtçe-Kurmancî Kürtçe anadili
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