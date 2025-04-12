Bilinmeyen mi?

bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta yeni kelimeler ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.

Bu haftanın kelimeleri:

Huner (Sanat)

Bername (Program)

Mîhrîcan (Festival)

Zext (Baskı)

Astengkirin (Engellemek)

Azadiya Derbirînê (İfade Özgürlüğü)

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

(AY/TY)