KURDÎ
Bilinmeyen mi?
Bu haftaki Kürtçe kelime grubumuz: Huner, Bername, Mîhrîcan, Zext, Astengkirin, Azadiya Derbirînê.
bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.
Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta yeni kelimeler ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.
Bu haftanın kelimeleri:
Huner (Sanat)
Bername (Program)
Mîhrîcan (Festival)
Zext (Baskı)
Astengkirin (Engellemek)
Azadiya Derbirînê (İfade Özgürlüğü)
Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!
(AY/TY)
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