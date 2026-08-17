ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 17.08.2026 00:00 17 Ağustos 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.08.2026 00:00 17 Ağustos 2026 00:00
Okuma Okuma:  6 dakika

Bilgi edinmek ve muhalif olmak

En temel sorunlarımızdan biri olan “bilgi edinme hakkı” ihlali çerçeve yasa ile yaşandı. Neler olup bittiğini bilmek… Bilgiye ulaşabilmek, bilgi sahibi olmak demokrasinin temel ilkesidir.

Fikret İlkiz
Fikret İlkiz

Fikret İlkiz
Görseli Büyüt
Bilgi edinmek ve muhalif olmak
*AKP'li ve MHP'li vekiller, TBMM Başkanlığı'na sunulan 'çerçeve yasa' teklifiyle ilgili açıklama yapıyor, 5 Ağustos 2026. (Fotoğraf: AA)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Tek kanun, tek yürütme…

Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı çoğulculuk olduğuna göre, bilgi edinmek haktır. Muhalifliğinizi sağlayacak olan tüm siyasal kanallar bilgi edinmeye, bilgiye ulaşmaya açık olmalıdır. Demokratik rejim bilgi edinmek ve görüş sahibi olmakla sağlanır. 

Muhalefet nedir? Tanımlarsak; “bir görüşe, bir tutum ve davranışa karşı olma, uymama” diyebiliriz. Bu karşıtlık “aksi taraf” demektir. Aksi fikirde oldukları için muhalif kelimesinde anlam kazanır.  

Siyasal muhalefet; muhalefetin genel kavramının siyasal olarak ele alınmasıdır. Ama bu sadece siyasal partilerce yapılan muhalefet olmadığı gibi sadece hükümetin eleştirilmesi demek değildir.

O halde nedir?

“Siyasal muhalefet, belli bir formasyonda, herhangi bir zaman sürecinde, var olan siyasal rejime ve içerisinde yaşanan sosyo ekonomik düzene veya bunlardan yalnızca birine, ya da sadece siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlara ve/veya bunların faaliyetlerine karşı olmayı, bunları, karşılığında alternatif bir program ya da bir öneri sunarak veya sunmayarak, yasal sınırlar içinde veya yasal sayılmayan çeşitli yollara başvurarak eleştirmeyi ve bu arada istenilen amaç doğrultusunda etki ve sonuçlar yaratmayı içeren bir olgu, bir davranıştır.”[1]

Siyasal iktidarlar ve hükümetler yasaları “nitelikli” biçimde ve zamanında çıkarma gibi fonksiyonlara sahiptir. Zamanında yasa çıkarmak “torba yasa” teklifi getirmek değildir. Ayrıca “temel yasa” gibi tanımlarla kanunlaştırma faaliyetini “zamanla” yarışan hale getirmemelidir.  

Kamuoyunda hiç tartışılmayan bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Adı uzun, artık “çerçeve yasa” deniliyor. Adalet Komisyonu Başkanı, 5 Ağustos 2026 tarihli Komisyon toplantısını açış konuşmasında; Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin en kritik kanun tekliflerinden biri olduğunu, bu teklifi ele alırken tarihî bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söylemişti.

Tarihi sorumluluk kabul edilen kanun teklifi bilgi edinme hakkı yokmuş gibi incelendi.  

10 Ağustos 2026 günü Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldi ve kabul edildi. Meclis tatile girdi.   

Bu teklifin milletvekilleri tarafından madde “içerikleri” bilinmeden ve görülmeden sadece imzalandığına dair açıklamalar reddedilmemiştir. Kimin tarafından hazırlandığı bilinmiyor. Son anda “basın toplantısı” yoluyla kamuoyuna açıklanmıştır. Son anda açıklanan ama büyük bir hızla Meclis Başkanlığı’na verilen “kanun teklifi” içeriği Komisyon’da öğrenildi.   

En temel sorunlarımızdan biri olan “bilgi edinme hakkı” ihlali çerçeve yasa ile yaşandı.

Neler olup bittiğini bilmek… Bilgiye ulaşabilmek, bilgi sahibi olmak demokrasinin temel ilkesidir. Kısaca bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı; tüm hakların omurgasıdır ve siyasal katılım hakkına sahip olabilmek için “bilgiye” ulaşmak mümkün olmalıdır.

Demokratik sistemlerde siyasal katılım; bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı, özgür ve doğru haber dolaşımının sağlanmasıdır. Kişilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi yorumlamaları, başkalarına ulaştırmaları, politik tercihlerini daha sağlıklı biçimde kullanabilmeleri demektir. Özgür ve doğru haber dolaşımı demokrasi ve siyasal katılımın sağlanması demektir. Bilgiyi elde etmek bilgiye ulaşmak mümkün olmazsa; demokrasi ve siyasal katılım yoktur. Bilgi sahibi olmanın önündeki her türlü engel ve sınırlandırmalar demokrasiyi yok eder.   

Özgür haber dolaşımı; kitle iletişim araçlarıyla sağlanır. “Bilgi edinme hakkı” kitle iletişim araçlarının sağladığı haber akışının bir sonucudur ve ifade özgürlüğüdür.

Prof. Dr. Çetin Özek, “Demokratikleşme Sancısı” başlıklı yazısında “Düşünce açıklamak” özgürlüğünü; “halkın bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkının” gerçekleştirilmesini sağlayan vazgeçilmez temel insan hakkı olarak görmüştür.

Özek’e göre;  

Öğrenme hakkının varsayılabilmesi ise, “özgür, doğru, yaygın bilgi ve haber dolaşımını” ve düşünce etrafında örgütlenme hakkını öngören siyasal, yasal yapının gerçekleştirilmesine bağlıdır. (...) Gerçekten bilgilenme hakkı bir açıdan çağdaş, doğrudan demokrasi sistemini sağlayan ve devletin korunması kavramının despotik sonuçlarını engellemeye yönelik bir işlerlik sağlamaktadır. (....) Gerçekten özgür haber dolaşımının varlığı demokratik siyasal düzenin temel ölçütüdür ve özgür haber dolaşımını engelleyen, sınırlayan yasal düzenleme yapılamaz, uygulama gerçekleştirilemez. Eğer, özgür haber dolaşımının sınırlandırıldığı, engellendiği bir yasal düzenleme varsa “demokratik siyasal yapı” yok demektir.”[2] derken, “halkın gerçekleri öğrenme” hakkının demokrasi açısından önemini vurgulamıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 19’a göre; “Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve hangi yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.”

Birleşmiş Milletler Uluslararası Düzeltme Hakkı Sözleşmesi (1952), evletler tarafından “halkların tam ve güvenilir biçimde bilgi edinme hakkını gerçekleştirmek isteğiyle” imzalanmıştır. Sözleşme’nin esasını “bilgi edinme hakkı” oluşturmaktadır.[3]

İmzacı devletlerin; “bilgi ve görüşlerin özgür akışıyla” barışa karşı bir tehdidi, barışın  bozulmasını veya saldırı eylemini kışkırtan ya da özendiren tüm propagandalara karşı mücadele etmeye bu Sözleşme’nin “başlangıç” bölümünde yer verilmiştir. “Avrupa Konseyi İfade ve Bilgi Özgürlüğü Bildirgesi (1982)” ilkelerine göre Avrupa Konseyi Üye Devletleri;

  1. Gerçek demokrasi ilkelerinin hukuk düzeninin ve insan haklarına saygının aralarındaki iş birliğinin temelini oluşturduğunu göz önünde bulundurarak;
  2. Bu özgürlüğün ulusal Anayasalar ve uluslararası belgelerde, özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesiyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinde ilan edilmiş bulunduğunu göz önüne alarak;
  3. Adı geçen Sözleşme’yle, anlatım ve bilgi özgürlüğünün kullanılmasına ilişkin gözetimin yine Sözleşme’yle oluşturulan adımlar atıldığını anımsayarak;
  4. Anlatım ve bilgi özgürlüğünün her insanın toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmesi için gerekli olduğunu ve toplumsal, ekonomik kültürel grupların, ulusların ve uluslararası topluluğun uyumlu belirlemesi için koşul olduğunu göz önüne alarak;
  5. Bilgi ve iletişimin sürekli gelişmesinin bu hakkın sınır tanımaksızın ve kaynağı ne olursa olsun bilgi ve düşünceleri araştırma, alma ve aktarma hakkının gelişmesine yardımcı olması gerektiğine inanarak;
  6. Devletlerin anlatım ve bilgi özgürlüğüne aykırılıkları önlemek ödevleri bulunduğu gibi, olabildiğince değişken bir iletişim ortamı ve çoğulcu bilgi kaynakları yaratmak ve böylelikle düşünce ve görüşlerin çoğullaşmasına olanak sağlamak üzere politikalar benimsemekle yükümlü olduğuna inanarak;
  7. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında değinilen yasal önlemlere ek olarak yığın iletişimi alanındaki meslekten örgütler eliyle gönüllü olarak ahlak standartlarının konulduğunu ve uygulandığını gözleyerek;
  8. Her tür bilginin sınır tanımaksızın özgür akışı ve kapsamlı dolaşımının, uluslararası anlayışın gelişmesinde, halkların yakınlaşmasında ve kültürlerin karşılıklı zenginleşmesinde önemli bir etken olduğunun bilinciyle;
  9. Anlatım ve bilgi özgürlüğü ilkelerine sıkıca bağlılığın demokratik ve çoğulcu toplumun temel öğesi olduğunu yineler.(…)”

Kabul edilen bu ilkeler doğrultusunda; “Herkesin anlatım ve bilgi özgürlüğünden yararlanma hakkını savunmak” devletlerin görevidir. Dolayısıyla “bilgi edinme” veya “özgür haber dolaşımı” insanlar için uluslararası bir haktır.

Kanun yapmak demek; kanunla temel insan haklarını ihlal etmek değildir.

Çerçeve yasayla, bu coğrafyada ve bu topraklarda yaşayan insanlarla ilgili bundan sonraki hiçbir adımda demokratikleşmeye, haber dolaşımına sınır konmadan yapılacaklardan kamuoyu haberdar olmalıdır. Bu siyasal partilerin ve TBMM’nin görevidir. Parlamento dışı muhalefet görünenden fazla güce sahiptir. Demokrasi, hukuk ve adalet vardır, aklınızda kalsın!

“Bârika-ı hakikat müsademe-i efkârdan doğar" sözü bu topraklarda söylendi.  Unutulmasın! 

Sadece bazı kişilerin bildiği, gizli saklı yöntemlerle kamuoyundan saklanan sır gibi kanun yapmak; bilgi edinme hakkını ortadan kaldırır. Yasamaya 20 dakika kala kanun olmaz. Siyasal iktidarı tek yapmak demektir. Gerçekler gizli, kanunlar saklı olamaz.

Muhalefet demek; muhalif olmak, bilgi edinmek ve demokrasi demektir.

Gerçekleri öğrenmek ve bilgi edinme hakkı; görüş edinme hakkının pusulasıdır.

Dipnotlar:

[1] Siyasal Muhalefet. Nükhet Turgut. Birey Toplum Yayınları. Aralık 1984. Sayfa 3-14.   

[2] İfade Özgürlüğü Hapiste. Çetin Özek. Demokratikleşme Sancısı. ÇGD Yayını. Ankara 1994 Sayfa 8-34.

[3] Erman-Özek Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat. 1991. Sayfa 305-309.

(Fİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
hukuk gündemi bilgi edinme hakkı muhalif çerçeve yasa barış ve demokratik toplum süreci
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

Devamını Göster
ilgili haberler
İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu, çerçeve yasayı yorumladı: Adı konulmamış örtülü bir af
13 Ağustos 2026
/haber/istanbul-baro-baskani-kaboglu-cerceve-yasayi-yorumladi-adi-konulmamis-ortulu-bir-af-322510
Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
12 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-erdoganin-onayina-sunuldu-322464
"Çerçeve yasa" kanun teklifi TBMM'den geçti
10 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-kanun-teklifi-tbmm-den-gecti-322424
TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri
10 Ağustos 2026
/haber/tbmm-genel-kurulu-nda-cerceve-yasa-gorusmeleri-322395
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026
/haber/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesmenin-guclendirilmesine-dair-kanun-teklifinin-tam-metni-322256
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu, çerçeve yasayı yorumladı: Adı konulmamış örtülü bir af
13 Ağustos 2026
/haber/istanbul-baro-baskani-kaboglu-cerceve-yasayi-yorumladi-adi-konulmamis-ortulu-bir-af-322510
Çerçeve yasa Erdoğan’ın onayına sunuldu
12 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-erdoganin-onayina-sunuldu-322464
"Çerçeve yasa" kanun teklifi TBMM'den geçti
10 Ağustos 2026
/haber/cerceve-yasa-kanun-teklifi-tbmm-den-gecti-322424
TBMM Genel Kurulu'nda 'çerçeve yasa' görüşmeleri
10 Ağustos 2026
/haber/tbmm-genel-kurulu-nda-cerceve-yasa-gorusmeleri-322395
“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin tam metni
5 Ağustos 2026
/haber/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlesmenin-guclendirilmesine-dair-kanun-teklifinin-tam-metni-322256
diğer yazıları
Erteleme ve çıkmaz sokaklar
10 Ağustos 2026
Erteleme ve çıkmaz sokaklar
Papağan Davası ve Adalet Bakanlığı
3 Ağustos 2026
Papağan Davası ve Adalet Bakanlığı
Cezaevine zorla girmek
27 Temmuz 2026
Cezaevine zorla girmek
Hoşgörü operasyonları
20 Temmuz 2026
Hoşgörü operasyonları
Mecellede âdab yargıda ahlak
13 Temmuz 2026
Mecellede âdab yargıda ahlak
Sayfa Başına Git