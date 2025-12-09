"Çanda Kurdî pira herî xurt e ku ji rabirdûyê ber bi pêşerojê ve dirêj dibe."
Mayîndebûna çanda Kurdî tevî zextên asîmîlasyonê yên ku di tevahiya dîrokê de pê re rû bi rû maye, mînakek berbiçav a berxwedana civakî, avakirina nasnameya kolektîf û berdewamiya bîra çandî pêk tîne. Ev berxwedan ne tenê helwestek siyasî ye, lê di heman demê de encama pratîkên jiyana rojane, pergalên sembolîk û cîhanên wateyê ye ku ji nifşan ve têne veguhastin. Ji ber vê yekê, berxwedana çanda Kurdî li dijî asîmîlasyonê divê wekî diyardeyek sosyolojîk a pirqatî were hesibandin.
Bîra kolektîf a Kurd di domdariya nasnameyê de roleke navendî dilîze. Hêmanên sembolîk ên wekî ziman, muzîk, çîrokên gelêrî, kevneşopiya dengbêjiyê, reqsên gelêrî û pratîkên olî çavkaniyên çandî yên bingehîn in ku hesta xwe ya Kurdan ava dikin. Her ku zextên asîmîlasyonê zêde bûn, ev qada sembolîk hîn bêtir nirx bi dest xist; ji bo parastina nasnameyê çand êdî ne tenê şêweyekî îfadeyê bû û veguherî amûrek berxwedanê.
Ev bi pêvajoya ku di sosyolojiyê de wekî hilberîna çandî ya dij-hegemonîk tê pênasekirin re têkildar e. Ango, nasnameyên binî pratîkên xwe yên çandî li dijî modela çandî ya serdest hilberînin û bi vî rengî hebûna xwe didomînin.
Ziman xala herî krîtîk a şikestinê ye di pêvajoyên asîmîlasyona çandî de. Veguhestina zimanê Kurdî, bi zaravayên wê yên cûrbecûr, hem di pratîkên malbatî de û hem jî di hevgirtina civakî de ji nifşekî bo nifşekî din faktorek diyarker e. Di avahiya malbata Kurdî de, ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye, lê di heman demê de nîşanek aîdiyetê ye jî. Ji ber vê yekê, qada navxweyî wekî qadeke mîkro-giştî tevdigere ku nasnameya Kurdî lê tê hilberandin.
Stratejiyên ku ji hêla civaka Kurd ve li hember qedexeyên ziman, zordarî, an polîtîkayên nedîtbariyê hatine pêşxistin - wekî axaftina bi dizî li malê, veguhestina agahiyên çandî bi devkî, û çandina hişmendiya nasnameyê di zarokan de - di nav dînamîkên girîng ên berxwedana çandî de ne.
Di çanda Kurdî de, dîroka devkî û kevneşopiyên vegotinê di serdemên ku bîra nivîskî sînordar bû de wekî mertalek parastinê ji bo nasnameyê xizmet kirine. Dengbej ne tenê şêweyek hunerî ye; ew mekanîzmayek e ji bo veguhestina trawmayên kolektîf, koçberî, têkoşîn û nirxên civakî di navbera nifşan de.
Ji perspektîfeke sosyolojîk ve, ev rewş bi teoriya bîra kolektîf a Maurice Halbwachs re lihevhatî ye: Heta ku civak bîranînên xwe yên hevpar ji nû ve hilberînin, nasnameyên wan hebûna xwe didomînin.
Di civaka Kurdî de, malbat û avahiyên eşîrî di dîrokê de çavkaniyek bihêz a sermayeya civakî bûne. Di dema pêvajoyên asîmîlasyonê de, van avahiyan bi girtina kesan di nav bingeha çandî de rê li ber windabûna çandî girtin. Têkiliyên eşîrî torên hevgirtinê afirandin, norm û nirxên çandî ji nû ve hilberandin, ku ev jî rê li ber hilweşîna nasnameyê girt.
Li vir mekanîzmayên berxwedanê yên li ser bingeha civakê di xetereyê de ne. Ango, takekes nasnameya xwe ne bi tena serê xwe, lê bi rêya tora civakî ya ku ew tê de ye diparêze.
Erdnîgariya ku Kurd lê dijîn - deverên çiyayî, deverên gundewarî û herêmên sînor - di dîrokê de wekî astengkerek li hember destwerdanên çandî yên rayedarên navendî tevgeriyaye. Ev fonksiyona parastinê ya erdnîgariyê hiştiye ku çand ne bi tenê lê bi dînamîkên xwe yên bêhempa hebe.
Di heman demê de, koçberî - bi taybetî koçberiya bi darê zorê - bûye sedema formên nû yên hîbrîdasyona çandî û bûye sedema ji nû ve pênasekirina nasnameya Kurdî li bajaran. Tevî vê yekê, civakên koçber ên Kurd bi rêya avakirina taxan, komeleyan û çalakiyên çandî ji bo parastina nasnameya xwe qadên berxwedanê yên nû ava kirine.
Ji dawiya sedsala 20an vir ve, teknolojiyên ragihandinê, torên dîasporayê û qadên hilberîna çandî (sînema, wêje, muzîk) xuyabûna çanda Kurdî zêde kirine; bi vî awayî, pêvajoyeke nû ya vejîna çandî li hember asîmîlasyonê dest pê kiriye.
Ev pêvajo nîşan dide ku çand ne mîrateyek pasîf e, lê qadeke çalak a hilberandinê ye. Popularîzekirina muzîk, sînema û wêjeya Kurdî di nav nifşên ciwan de di çarçoveyek nûjen de ji nû ve avakirina nasnameyê dibe alîkar.
Berxwedana çanda Kurdî li hember asîmîlasyonê ne bertekek yekalî ye; ew pêvajoyek pirqatî û sosyolojîk a hilberîn û vejandinê ye.
Ev berxwedan bi rêya van rêbazan berdewam dike:
Parastina ziman,
Veguhestina çanda devkî,
Xurtbûna girêdanên malbatî û civakî,
Berdewamiya nasnameya herêmî,
Berfirehkirina hilberîna çandî di şêweyên wê yên nûjen de.
Ji ber vê yekê, çanda Kurdî mînakek berxwedana civakî pêşkêş dike ku tevî zextên asîmîlasyonê yên ku di tevahiya dîrokê de lê hatiye kirin jî hilneweşiyaye, lê belê di her serdema zilmê de bi ji nû ve pênasekirina xwe xurt bûye.