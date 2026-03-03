Berdewamiya girîng a zimanê kurdî û berpirsiyariya sosyolojîk a Kurdan

" Eger zimanê gelekî berdewam bike, bîra wî gelî jî berdewam dike. Û gelekî ku bîra xwê berdewam bike, pêşerojek xurttir ava dike."
Ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye ji bo civakekê; ew di heman demê de hêmanek bingehîn a bîra wê ya kolektîf, sermayeya çandî û avakirina nasnameyê ye. Ji perspektîfek sosyolojîk ve, zindîtiya zimanekî rasterast bi pratîkên rojane yên civaka ku pê diaxive ve girêdayî ye. Di vê çarçoveyê de, pêşeroja zimanê Kurdî bi îradeya gelê Kurd ve girêdayî ye ku zimanê xwe di hemû aliyên jiyanê de biaxive û hilberîne.
Ziman hilgirê nasnameyê ye. Wekî ku Benedict Anderson destnîşan dike, netewe civatek xeyal kirini. Ev civaka ku tê xeyal kirin xwedî zimanek hevpar, vegotin û sembolên hevpar e. Ji bo civaka Kurd, zimanê Kurdî hêmana sereke ye ku berdewamiya nasnameyê di vegotinên dengbêjî, çîrok, şîn û axaftina rojane de misoger dike.
Bi heman awayî, Pierre Bourdieu dibêje ku ziman celebek “sermayeya sembolik” e. Her ku zimanek di qada giştî de bêtir xuya û rewa be, ew qas pozîsyona civakî ya axaftvanên wê xurttir dibe. Ji vê perspektîfê ve, karanîna Kurdî ne tenê di qada taybet de, lê di heman demê de di warên giştî û rewşenbîrî de jî hêza wê ya sembolîk zêde dike.
Parastina herî xurt a zimanekî veguhestina wî ya xwezayî ye. Dê û bav li malê bi zarokên xwe re bi Kurdî biaxivin, li taxan bi Kurdî silavan bidin hev, û dikandar bi miştirîyên xwe re bi Kurdî biaxivin, ev hemû dibin alîkar ku ziman zindî bimîne.
Joshua Fishman veguhestina ziman ji nifşekî nifşî ve wekî "dilê parastina ziman" bi nav dike. Li gorî wî, heke zimanek di nav malbatê de neyê axaftin, ew di demek dirêj de qels dibe. Di civaka Kurdî de, qada herî krîtîk ji bo domandina zimanê Kurdî saziya malbatê ye. Ji bo berdewamiya ziman pir girîng e ku zarok peyvên Kurdî wek peyvên xwe yên yekem bi kar bînin.
Dema ku ziman di nav malê de sînordar be, fonksiyonek sînorkirî pêk tîne. Têxistina zimanê Kurdî di perwerde, akademi, medyayê û hunerê de statuya ziman xurt dike. Gotarên rojnameyan, gotarên akademîk, roman, helbest û naveroka dîjîtal beşdarî pêvajoya modernîzekirina zimanê Kurdî dibin.
Antonio Gramsci, di têgeha xwe ya hegemonyaya çandî de, di têkiliyên hêzê de balê dikişîne ser rola ziman . Her ku zimanek di qada giştî de bêtir xuya dibe, kapasîteya wî ya ji bo hilberîna çandî zêde dibe, û baweriya ziman bi xwe ya civakî xurt dibe. Hebûna zimanê Kurdî di saziyan de rewatiya wê ya civakî xurt dike.
Muzîk, sînema, şano û berhemên wêjeyî yên Kurdî aliyên hestyarî û estetîkî yên ziman zindî dihêlin. Pira ku di navbera dengbêjiya kevneşopî û şêweyên hunerî yên modern de hatiye avakirin, ziman hem bi rabirdûyê û hem jî bi pêşerojê ve girêdide.
Li gorî teoriya modernîteyê ya Anthony Giddens, hevsengiya di navbera kevneşopî û modernîteyê de berdewamiya civakan misoger dike. Hebûna zimanê Kurdî hem di formên vegotinê yên kevneşopî û hem jî di platformên dîjîtal de mifteya vê berdewamiyê ye.
Redkirina axaftina bi zimanekî hêza wî zimanî di qada giştî de qels dike. Lêbelê, prestîja zimanekî rasterast bi baweriya bi xwe ya axaftvanên wî ve girêdayî ye. Bikaranîna xwezayî û azad a Kurdî di hemû aliyên jiyanê de, hesta kolektîf a xwebûnê xurt dike.
Ji perspektîfeke sosyolojîk ve, ziman ne tenê amûrek e; ew çîmentoya ku hevgirtina civakî bi hev ve girêdide ye. Rastiya ku gelê Kurd di jiyana xwe ya rojane de bi awayekî çalak bi Kurdî diaxive, ziman ji mîrateyek nostaljîk vediguherîne hebûneke çandî ya zindî.
Pêşeroja zimanê Kurdî ji hêla hilbijartinên rojane yên civaka Kurdî ve tê şekildan, ne ji hêla rêziknameyên yasayî an piştgiriya saziyan ve. Axaftin, nivîsandin, hilberandin û pêşxistina têgehên nû bi Kurdî li malê, li kolanê, li bazarê, li dibistanê û di cîhana dîjîtal de berdewamiya ziman misoger dike.
Zimanek heta ku tê axaftin dijî. Zimanekî ku nayê axaftin di dawiyê de ji bîrê winda dibe. Mayîndebûna zimanê Kurdî bi karanîna hişmend û bi biryar a zimanê Kurdî ji hêla axaftvanên wê ve girêdayî ye. Ev ne tenê hilbijartinek çandî ye; ew berpirsiyariyek sosyolojîk e.
(AÖ/AY)