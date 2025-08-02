Benim şansım bianet’ti

Bianet’de öğrendiğim ilk derslerden biri “yazmak için önce okumalı, senden öncekiler ne yapmış bilmelisin” oldu. Bu öğüde uyarak diğer stajyerlerin yazılarına bir kez daha göz gezdirdim. Pek çoğu ilk günle başlıyordu, ben de öyle yapacağım.

İlk günün stresi, son günün huzuru

bianet’teki ilk sabahımda, stajyerlerin rahatça soru sorması ve destek istemesi dikkatimi çekmişti. "Bir iş yerinde insan nasıl bu kadar rahat olabilir?" diye düşünmüştüm. Bugün ofisteki son günüm ve anlıyorum ki bianet’in çalışma ortamı, kurumsal kimlikten uzak, samimi bir çalışma alanı sunuyor. Uzun zaman önce yolu bianet’ten geçmiş bir diğer stajyer Pınar Ağabey’in yazısına katılıyorum; burası "Tadında bir rahatlık ortamı." O ilk günkü çekingen ve stresli halimi, neşeli ve sakin bir hal aldı benim de zamanla, rahat rahat her şeyi sorar oldum. Bu da stajda öğrendiğim pek çok şeyden bir diğeri: "Cevabını alamadıysan tekrar sormaktan asla çekinme." "Hala oldu bu iş" diyemesem de burada ilk yazdığım ve son yazdığım haber arasındaki farkları görmek beni çok mutlu ediyor.

Teoriden pratiğe...

bianet, alternatif medya platformları arasında düzenli takip ettiğim adreslerden biriydi. Ancak yollarımız gerçek anlamda üniversitedeki 'Medya’da Özgürlükler ve Haklar' dersinde kesişti. Dersi yürüten hocamız ve aynı zamanda bianet Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı sayesinde... Ders öyle ilgi çekiciydi ki benim için "Acaba bu işi mi yapmalıyım sahiden" sorusunu bir kez daha sordum kendime. Hocamız, "İsterseniz bianet’in sitesine bir göz atın, stajyer alıyorlar şu an" dediğinde sevincim ve heyecanım dün gibi aklımda. Hocamızın bianet İngilizce haber editörü Volga Kuşçuoğlu’nu derse konuk etmesi de ilham verici başka bir kırılma noktasıydı. Belki de kesin başvurmaya o gün karar verdim.

Staj bulmak maalesef artık bir ayrıcalık

Daha ilk gün, ilk haber toplantısında zaten toplantıya dahil olabilmek başlı başına bir deneyim değilmiş gibi bir de "Sen ne düşünüyorsun, ne yazmak istersin?" diye sorulunca daha da heyecanlandım. Aslında bu soruyu beklesem de henüz bir haber önerim yoktu. "Olsun bulursun" dediler. Bu iyi tutum beni haber bulma ve yazma konusunda daha da heveslendirdi diyebilirim. Benden istenen yalnızca üretim değil, aynı zamanda stajda işi öğrenmem ve fayda sağlamamdı. Bu yönüyle bianet’in diğer staj programlarından ayrıştığını düşünüyorum.

Çünkü maalesef bir stajı, 'staj' kavramından uzaklaşmadan yapabilmek 2025 yılı itibariyle neredeyse ayrıcalık. Bu yüzden bianet’in kapılarını her ay yeni bir stajyere açması büyük bir olanak. Hem bu sebepten hem de doğruluğuna inanmadığımız bir şeyi yazmak, ana akımın dilini kullanma dayatmasına maruz kalmadan habercilik yapmaya olanak sağladığı için IPS İletişim Vakfı’na ve mensuplarına bir kez daha bu fırsat için teşekkür ederim.

Gazetecilik suç değildir

Stajım boyunca birçok dava süreci ve tutuklanma haberi duydum. Balkan ülkeleriyle yürütülen 'Our Media' projesine dair kayıtları dinleme fırsatım da oldu. Bu kayıtlar arasında 'işsiz gazeteci' ve sektörün önde gelen isimlerinin 'medyanın özgürlüğü' üzerine yaptıkları yorumlar vardı. Tüm bunlar, mesleğin gidişatı üzerine derin düşüncelere dalmama yol açsa da haber yazdıktan sonra yaşadığım duygusal tatmin ve ferahlık tarif edilemez benim için. Biz daima doğru bildiğimizi yapacak, hakikati insanlara ulaştıracağız. "Gazetecilik suç değildir…"

İçten bir teşekkür daha

bianet stajının bana kattığı en güzel şeylerden biri de sevgili staj arkadaşım Lara Ölçer’di. Paylaştığımız tüm anılar için teşekkür ederim. Seninle her öğle tatili Çukurcuma sokaklarında kaybolmak ve kelimenin tam anlamıyla 'her şey'den söz edebilmek çok güzeldi. Genç yaşında başladığın kariyer yolculuğunda başarılarının katlanarak artmasını dilerim.

Editoryal ekipten başta haber yazmadaki titizliği ve güzel karakteriyle kendime örnek aldığım editör Hikmet Adal, daima deneyimlerini paylaşarak geleceğe dair tavsiyelerini esirgemeyen Murat İnceoğlu, yapıcı tavsiyeleri ve samimi iletişimi ile Vecih Cuzdan, yazdığım pek çok şeye editörlük yaparak bana hak odaklı haber dilini öğreten Tuğçe Yılmaz, ilk haberime de vesile olan Evrim Kepenek, bildiklerini paylaşmaya ve destek olmaya her an hazır sosyal medya editörü güzel kalpli Evrim Gündüz başta olmak üzere, bianet’e perde önünde ve arkasında da güç veren tüm emekçilere ve okurlara çok teşekkür ederim.

(ESU/AB)