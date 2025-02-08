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YAŞAM
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2025 00:14
3 dk Okuma

‘Beni o limana çıkaramazsın’ *

Gökkafes ve Galataport’tan sonra Kalamış Marina da kentsel dokuya uymayan bir çehreye bürünecek. Belediye başkanı değişse, yeni seçilmiş konseyler tarafından idare edilse de yakın gelecekte bu şehri, Doğu ile Batı arasında makyajı bol bir ‘SINIR- LIMAN’ işletmesi olarak görebilmek mümkün.

Feride Çetin

Feride Çetin

Feride Çetin

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, deniz kenarında büyük bir marina alanı görülüyor. Marinanın içerisinde çok sayıda yat ve tekne düzenli şekilde park edilmiş. Yat limanı, denize doğru uzanan beton rıhtımlar ve dalgakıranlarla bölmelere ayrılmış durumda. Limanın uç kısmında yuvarlak bir yapıya sahip küçük bir tesis veya kule bulunuyor. Marinanın arkasında yerleşim bölgesi uzanıyor. Burada çok katlı apartmanlar ve çeşitli yapılar göze çarpıyor. Daha ileride, denizle birleşen yeşil alanlar ve yollar görülmekte. Arka planda geniş mavi deniz ve denizin üzerinde ufuk çizgisine yakın birkaç ada dikkat çekiyor. Gökyüzü açık ve hafif bulutlu, hava oldukça aydınlık ve berrak görünüyor.
*Fotoğraf: Kadıköy Belediyesi internet sayfasından alınmıştır.

Geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul Alibeyköy otogarında bir filtre kahvenin 170 TL olduğunu öğrendim. Kasada duran çalışana, “Bu fiyatlarla burası yaşanabilir bir şehir değil”, dedim. Çalışan bana, “İstanbul medeniyetlerin başkentidir ve burada yaşayana bir sürü imkan sunan bir cennettir” diye karşılık verdi. Kendimi bir tür simülasyonda, belki distopik bir filme hazırlıksız girmiş figüran gibi hissettim. İngiliz yönetmen Michael Winterbottom’un 2003 tarihli bilimkurgu filmi ‘Kod 46’da anlatılan şehir 2025’in İstanbul’u olabilir miydi?

Gören göz kılavuz mu ister? Hava kirliliği ve müsilajın yoğun olduğu bu ortam nasıl bir cennet tasvirini hak edebilir? Otogarın çevresindeki yamaçlara inşa edilmiş devasa yükseklikteki toplu konutların herhangi bir afette zarar göreceğini öngörmek için çevre ve şehircilik diplomasına gerek var mı? 6 Şubat depreminin ardından alınamayan dersler İstanbul’u bekleyen geleceğe dair ne söylüyor?

Aklıma özlemle andığım Galip Tekin’in distopik İstanbul çizimleri geliverdi. 90’lardaki Beyoğlu Kemancı kültürünün önemli temsilcilerinden illüstratör Galip Tekin, çalışmalarında 2030 İstanbul’unu gökdelenler arasına sıkışmış bir bataklık olarak resmediyordu.

Sosyolog Richard Sennett’ın geçtiğimiz ay Ayrıntı Yayınları’ndan yayınlanan ‘İnşa Etmek ve Yaşamak, Şehir Etiği’ isimli kitabında, sermayenin merkeze göçünün kuzey yarımküreden güneye kaydığını ve kıyıların nasıl tehlike altında olduğunu anlatması; geleceğin ‘açık şehirlerde’ olduğunu ifade etmesi dikkatimi çekmişti. Sadece ülkemizde değil, dünyada da uzun vadeli bir yerleşim planı öngörülemiyor ve yeryüzü kaynakları bu plansızlıkta çarçur ediliyor. Oysa ‘açık şehir’lerde yaşayarak mücadele mümkün, diyordu Sennett.

Yazarın kendisi gibi sosyolog olan ve ilk gençliği Nazi sempatizanı babasının kaçak yaşamı dolayısıyla Arjantin, Fransa, İtalya, Hollanda’da geçen eşi Sasskia Sassen de sermaye hareketiyle insan göçünü düzenleyen kapitalizasyonda büyük aksaklıklar olduğunu ifade ediyor. Merkezden çevreye dağılan işgücü göçünün şehir yaşamını ve toplumu ne denli olumsuz etkilediğini verilerle kanıtlayan bu iki sosyolog, deniz ulaşımının öneminin artacağına vurgu yapıyorlar.

Ben bunları okur ve her geçen gün artan barınma ve eğitim sorunuyla İstanbul’dan ayrılmak üzere eşya kolilerimi hazırlarken, dikkatimi Kalamış Yat Limanı işletme hakkına dair gelişme çekti. Bunca yas ve toplumsal acı arasında belki gözden kaçmıştır. Kalamış ve Fenerbahçe bölgesinde bir süredir hummalı bir dönüşüm yaşanıyor. Açılacak yeni marina ile Anadolu Yakasının ‘Port’u şekillenecek. Bağdat Caddesi kentsel dönüşüm projeleriyle toz toprak altında kalırken şehrin eski sakinleri yeni adreslerine doğru yola çıkıyor.

İşletmesi 40 yıl süreyle Koç gurubuna verilen marina hakkında dün açıklama yapıldı. 504 milyon dolarlık bu ihalenin hangi ortaklıkları içerdiğini ekonomi haberlerinden öğrenebilirsiniz. Bir süredir yılan hikayesine dönen marina ihalesinin ilgimi çeken kısmını paylaşayım...İhale şartnamesi uyarınca Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 4 yıldızlı bir marinaya dönüştürülmesi için 10 yılda alt ve üst yapı çalışmalarına 150 milyon ABD Doları harcanacağı ifade ediliyor. Bu demek oluyor ki, sermaye karayolu trafiğinin çilesinden yılmış ve limanları büyük marinalarla kendisi için korunaklı hale getirme çabasına düşmüş. Tıpkı Bodrum, Çesme, Ayvalık ve Galataport’ta olduğu gibi…Deprem tehdidinden yakasını sıyıramayan İstanbul, hızla yepyeni projelerle buluşadursun benim gibi doğup büyüdüğü bu şehri terk edenlerin fon müziği de Nazım’ın giderayak yazdığı bir şiirin şarkısı olsun. “Beni o limana çıkaramazsın”.

*Nazım Hikmet’in ‘Mavi Liman’ adlı şiirinde geçen mısradır. Söz konusu cümle, Cem Karaca ve Şebnem Ferah gibi yorumcular tarafından seslendirilmiş ‘Çok Yorgunum’ şarkısında da yer alır.

(FÇ/RT)

Haber Yeri
İstanbul
Kalamış galataport Nazım Hikmet
Feride Çetin
Feride Çetin
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Oyuncu-Yazar İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sinema-TV eğitimi aldı. Kısa filmler ve belgeseller hazırladı. TAL’de oyunculuk ve NYFA’da senaryo...

Oyuncu-Yazar

İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sinema-TV eğitimi aldı. Kısa filmler ve belgeseller hazırladı. TAL’de oyunculuk ve NYFA’da senaryo yazarlığı derslerine devam etti. 2005 yılında gösterime giren ‘2 Genç Kız’ filmiyle profesyonel oyunculuk mesleğine adım attı. Gazete ve dergi metinleri 1998’de yayınlanmaya başlayan yazarın öykü kitabı ‘Duyulur Dünyanın Şakası’ 2015’te, deneme türündeki kitabı ‘Annemiz Aşktır’ 2019’da basıldı. Çetin kadın hareketiyle ilgili dokümanter çalışmalar yapıyor.

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