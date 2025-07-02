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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 11:33
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 11:39
2 dk Okuma

2 TEMMUZ SİVAS'TA ÖLDÜRÜLEN 32 CAN ANISINA

Ben ölürüm...

21 yaşımdaydım, Ankara’daydım, ekranlara kitlenmiş gözlerim, kalbim ateşlerde, aklım kapanmış, sadece ateş içindeki kalbim ile soluyordum.

Ercan Jan Aktaş

Ercan Jan Aktaş

Ercan Jan Aktaş

Görseli Büyüt
Ben ölürüm...
Fotoğraf: MA

Her 2 Temmuz’da ben ölürüm,

2 Temmuz sabahından başlayan ölümüm ekran başında kaç saat sürdü bilmiyorum,

Bilmiyorum zira galiba hiç bitmedi,

O AN’dan bu zamana hep içimde ölür bir şeyler,

21 yaşımdaydım, Ankara’daydım, ekranlara kitlenmiş gözlerim, kalbim ateşlerde, aklım kapanmış, sadece ateş içindeki kalbim ile soluyordum.

Ben nasıl yanmam,

Biz nasıl yanmayız!

Hasret’in;

 Vakti seherde

Açılır perde

Düştüğün yerde

Düştüğün yerde

Derman sendedir...

dizeleri ile hayata tutunduk biz...

Umut eyledik, hayaller kurduk gelecek günlere dair,

“Rabe em herin wî tay / Kalk karşı yakaya geçelim,” diyen sesi ve sözü ile ben daha 14’de iken

"her akşam olmadan önce, solgunlaşır gökyüzü ve her şey geçer usulca ve her şey daha yorgun sessiz" melodisi ile hayatıma/hayatlarımıza dokunmuştu Hasret,

Ne çok umuttan, özgürlükten konuşurduk hasretin dizeleri ve şiirleri ile,

Bir gazetecinin; “kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna “Koçgirîliyim, Kürdüm, Aleviyim,” dediği diyarda hayata onun sözleri, ezgileri ve umutları ile karışmıştım,

Sevdalanmayı, “Şair olsam, gelsem sana, şiirler, türküler söylesem, zenci dişi aydınlığı alnında, ve kestane gözlerinde bakışım...”  O’nun dizeleri ile öğrendim,

Ve de kavgayı;

“Kimse beni anlamıyor

Ben derdimi kime yanam?

… Kimse beni anlamıyor

Ben derdimi kime yanam?

… Akbabalar dört dönüyor

Ben derdimi kime yanam?

… Akbabalar dört dönüyor

Ben derdimi kime yanam?

… Seviyorlar beni seyri

Sanki benim dünyam ayrı

… Seviyorlar beni seyri

Sanki benim dünyam ayrı

… Dostum yok güneşten gayrı

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum yok güneşten gayrı

Ben derdimi kime yanam?

… Emekçi bin yıllık ahlar

Aforoz etmiş ilahlar

… Emekçi bin yıllık ahlar

Aforoz etmiş ilahlar

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

… Dostum, düşmanım silahlar

Öldüğüm yerde dirilmesini de bilirim Hasret!

(EJA/EMK))

Haber Yeri
İstanbul
2 temmuz 2 temmuz 1993 Sivas katliamı madımak katliamı
Ercan Jan Aktaş
Ercan Jan Aktaş
[email protected] tüm yazıları
Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. Sertav Çiya'ya Mektuplar - Yürümek (Anı - Belgesel), Yürümek (Roman),...

Sosyal bilimci, yazar, aktivist. Çalışma alanları toplumsal barış, şiddet, militarizm, toplumsal cinsiyet ve vicdani ret. Sertav Çiya'ya Mektuplar - Yürümek (Anı - Belgesel), Yürümek (Roman), École des hautes études en sciences sociales (EHEES) – Paris’deki bitirme tezinden Vicdani Ret ve Sosyo - Politik Yaşama Etkileri kitapları yayınlanmış bulunmaktadır. Ortadoğu Tarih Akademisi bünyesinde yaptıkları iki sözlü tarih çalışmasının Savaşın Tanıkları Anlatıyor ve Öykülerle 12 Eylül kitaplarını yayına hazırlayan kolektif emeğin bir parçası oldu.

Güncel politik, göçmen meseleleri, toplumsal barış ve toplumsal cinsiyeti dair Yeni Özgür Politika ve Yeni Yaşam gazeteleri ve bianet'e yazılar, röportaj ve dosya çalışmaları ile katkı sunmaya çalışıyor. Akademi, basın ve aktivizm alanlarında Fransa'da politik bir mülteci olarak çalışmalarına devam ederken Dönmek isimli roman çalışmasını da 2025 yılı içinde bitirmeyi hedefliyor.

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