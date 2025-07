Her 2 Temmuz’da ben ölürüm,

2 Temmuz sabahından başlayan ölümüm ekran başında kaç saat sürdü bilmiyorum,

Bilmiyorum zira galiba hiç bitmedi,

O AN’dan bu zamana hep içimde ölür bir şeyler,

21 yaşımdaydım, Ankara’daydım, ekranlara kitlenmiş gözlerim, kalbim ateşlerde, aklım kapanmış, sadece ateş içindeki kalbim ile soluyordum.

Ben nasıl yanmam,

Biz nasıl yanmayız!

Hasret’in;

Vakti seherde

Açılır perde

Düştüğün yerde

Düştüğün yerde

Derman sendedir...

dizeleri ile hayata tutunduk biz...

Umut eyledik, hayaller kurduk gelecek günlere dair,

“Rabe em herin wî tay / Kalk karşı yakaya geçelim,” diyen sesi ve sözü ile ben daha 14’de iken

"her akşam olmadan önce, solgunlaşır gökyüzü ve her şey geçer usulca ve her şey daha yorgun sessiz" melodisi ile hayatıma/hayatlarımıza dokunmuştu Hasret,

Ne çok umuttan, özgürlükten konuşurduk hasretin dizeleri ve şiirleri ile,

Bir gazetecinin; “kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna “Koçgirîliyim, Kürdüm, Aleviyim,” dediği diyarda hayata onun sözleri, ezgileri ve umutları ile karışmıştım,

Sevdalanmayı, “Şair olsam, gelsem sana, şiirler, türküler söylesem, zenci dişi aydınlığı alnında, ve kestane gözlerinde bakışım...” O’nun dizeleri ile öğrendim,

Ve de kavgayı;

“Kimse beni anlamıyor

Ben derdimi kime yanam?

… Akbabalar dört dönüyor

Ben derdimi kime yanam?

… Seviyorlar beni seyri

Sanki benim dünyam ayrı

… Dostum yok güneşten gayrı

Ben derdimi kime yanam?

… Emekçi bin yıllık ahlar

Aforoz etmiş ilahlar

… Dostum, düşmanım silahlar

Ben derdimi kime yanam?

Öldüğüm yerde dirilmesini de bilirim Hasret!

(EJA/EMK))