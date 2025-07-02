Her 2 Temmuz’da ben ölürüm,
2 Temmuz sabahından başlayan ölümüm ekran başında kaç saat sürdü bilmiyorum,
Bilmiyorum zira galiba hiç bitmedi,
O AN’dan bu zamana hep içimde ölür bir şeyler,
21 yaşımdaydım, Ankara’daydım, ekranlara kitlenmiş gözlerim, kalbim ateşlerde, aklım kapanmış, sadece ateş içindeki kalbim ile soluyordum.
Ben nasıl yanmam,
Biz nasıl yanmayız!
Hasret’in;
Vakti seherde
Açılır perde
Düştüğün yerde
Düştüğün yerde
Derman sendedir...
dizeleri ile hayata tutunduk biz...
Umut eyledik, hayaller kurduk gelecek günlere dair,
“Rabe em herin wî tay / Kalk karşı yakaya geçelim,” diyen sesi ve sözü ile ben daha 14’de iken
"her akşam olmadan önce, solgunlaşır gökyüzü ve her şey geçer usulca ve her şey daha yorgun sessiz" melodisi ile hayatıma/hayatlarımıza dokunmuştu Hasret,
Ne çok umuttan, özgürlükten konuşurduk hasretin dizeleri ve şiirleri ile,
Bir gazetecinin; “kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna “Koçgirîliyim, Kürdüm, Aleviyim,” dediği diyarda hayata onun sözleri, ezgileri ve umutları ile karışmıştım,
Sevdalanmayı, “Şair olsam, gelsem sana, şiirler, türküler söylesem, zenci dişi aydınlığı alnında, ve kestane gözlerinde bakışım...” O’nun dizeleri ile öğrendim,
Ve de kavgayı;
“Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
… Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
… Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
… Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
… Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
… Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
… Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
… Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
… Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
… Dostum, düşmanım silahlar
Öldüğüm yerde dirilmesini de bilirim Hasret!
(EJA/EMK))