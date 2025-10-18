ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 00:00
2 dk Okuma

Ben benim, ya sen!

Oysa birey ve “ben” olma hakkı başka bir şeydir. Sizin barışık olmadığınız biriyle, yakın olduğunuz dostunuz barışık olabilir. Bunu kabullenmek de bir erdemdir.

Şeyhmus Diken

Görselde ön planda, gri, beyaz ve kahverengi tonlarında tüylere sahip bir kedi görülüyor. Kedi, taşlık bir zeminde oturuyor ve deniz kıyısına doğru bakıyor. Arkada, kayalık bir tepenin üzerinde yer alan eski taş bir kale ya da sur yapısı dikkat çekiyor. Kale duvarlarının önünde, deniz kenarında oturmuş bir kişi görülüyor; kişi sırt çantası takmış ve suya doğru bakıyor.
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Boşuna son üç yüz yıla “Antroposen Çağ” yakıştırması yapmıyorlar. İnsan denen tuhaf canlı, öylesine hırs ve iktidar gücüyle her bir şeye sahip olmak, hükmetmek ve sonra da bu sahiplik üzerinden her şeyi ama her bir şeyi ezip geçmeyi kendi varlık sebebinin gerekçesiyle olmazsa olmazı sayıyor ki, tarifi namümkün! Ve bunu öylesine bir doğallıkla yapıyor ki! Ve yine tuhaf olan, bunu olanca haklılığını savunarak da yapıyor…

İşte bu garip hâl içinde “ben” dediğimiz, onu benlik üzerinden, “birey” olmanın erdemi üzerinden kurmaya çalıştığınız her bir şey, bu devasa horlanma, ezme, yok etme güdüsünün çarkları içinde un ufak olup gidiyor.

Buna karşı bir direniş şart mı? Elbette şart. Bu karşı direniş örgütlenirken kimileri kendi doğruları ekseninde, dostluklarını kendi doğrularıyla kurgulamaya çalışıyor. Küs olduklarıyla dostları da küssün, tavır aldıklarına dostları da tavır alsın istiyor. Bu gerçekleşmeyince dostlarını da bu bakış açısı üzerinden yargılamayı kendilerinde bir hak gibi görüyor.

Oysa birey ve “ben” olma hakkı başka bir şeydir. Sizin barışık olmadığınız biriyle, yakın olduğunuz dostunuz barışık olabilir. Bunu kabullenmek de bir erdemdir. Bunu anlamaktır asıl birey olmak. Öbürü, zorlama bir dostluk gösterisidir ve sonlanması şaşırtıcı sayılmamalıdır.

Kimse kimsenin önemsizi ya da önemlisi değildir; olamaz da. Her bir insan teki, kendisi için önemlidir. Bu bir özsaygıdır aynı zamanda. Bunu anlamak gerek…

Özetin özeti şurada:
Birinin biri hakkında başkalarına söylediği sözler, hakkında söz söyleneni değil; söz söyleyeni daha iyi tanımanızı sağlar…

Lütfen biri hakkında birinden bir şey duyduğunuzda, ya o hakkında söz söylenen o an o ortamda olmadığı için konuşanı susturun — susmuyorsa dinlemeyin!
Ya da o konuşanı daha iyi tanımayı deneyin!

İşte bu sebeple, bizimkilerin tabiriyle: “Ben benem, sen kimsen…” Ez cümle.

Not: Diyarbakır TÜYAP 9. Kitap fuarı başlıyor.

*18 Ekim cumartesi saat: 14.00

Tozu Kalsın ve Şehrin Serencamı Şeyhmus Diken-Birsen İnal-Zeynel Hebun Güler / Fuar Alanı / Dicle Salonu

*18 Ekim cumartesi saat:17.00

Suru Konuşmak / Şeyhmus Diken - Nurcan Baysal - Muharrem Erbey

Fuar alanı Dicle salonu

*19 Ekim Pazar saat:17.00

Gabriel Surlar ve Diyarbakır arkeolojisi

Şeyhmus Diken - Aytaç Coşkun

Fuar alanı Dicle salonu

Etkinlik saatleri dışında Alfa &Everest standında imza

(ŞD/EMK)

Şeyhmus Diken
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

