Sirûştê xemla xwe ya qehweyî li xwe kiriye; di van kêliyên qehweyî de dikevim dû wê xulxulîna ji qirika te a qulingî dipenge... Zîpikên xwîdanê yên li eniya min rûniştine, zîwanên li rûyê te bi bîra min dixin. Dibişirim.
Ne wexta danîna sobê be jî, dûxanek gewrok ji banê hin xaniyan bilind dibe. Ewrên nepixî bi bê re hêdî hêdî dilivin. Ji vê hewaya şil û zeliqok bêhna kizûriyê difûre. Roniya qelsok ji min re dibêje, tu vê kêliyê li mitbaxê, bi vexwarina qehwê re cixareyê sor dikî û lêvên te dîsa ditebitin bi wê bişirîna xwe ya guldexwînî. Dûxana ku ji nav lêvên te pêl bi pêl dipeke, kî dizane xeyaleta kijan çîrokê ye. Belkî jî nebûna tavê min dixelitîne. Zû de ye min û saetê dev ji hev berdaye. Tik û tenê li vê koxika xwe ya du çavî rûniştî, kêçan dixesînim, pîrebokan li hev tînim, xeyaletan digurînim di hişê xwe de.
Gelo tu jî vîzîna vî bayê ku bi xwe re şiliyê li guliyên daran direşîne dibihîzî? Bûxeke ziravik a mîna perdeyeke tûl li çavên min rûniştiye. Her diçe berçavka li ber çavên min giran dibe. Xewê jî zor daye min, lê xewa tu di nav de tuneyî tamsarkî ye.
Li derve qiyamet rabûbûya jî, wexta tu diketî mitbaxê, her tişt li paş derî dima. Mîna xwarinên di tawe û qûşxaneyên li ser agir de bilqînî pê diket, dibû bilqe-bilqa te. Gelo hê jî dengê te yê digot: "Wele min têr nexwar, lê çengê min qerimî!" li mitbaxê dike çinginî?
Nizanim çima vexwarina qehwê û kişandina cixarê tu ewqas mît û mat dikirî. Di demên wiha de dibûyî kevirê binê avê. Piştî ku ji wî halî difilîtî, te bi wê tîqîna xwe ya ji dil li me dikir bihar; ji her tiştî re te digot "paşê", lê tu carî dawiya paşiyên te nehatin. Xû û xisletên ku vê serdema dijîtal bi xwe re anî serî li me gerand, an jî rihê te yê mîna taviyên nîsanê reng û deng diguherîn?
Piştî me maloka xwe ya hevpar terikand û em her yek li pey bayên nenas milmilîn, xana me ava kiribû ji bin ve rûxiya. Niha li ser wê xanê kund nexwînin jî, bêhna kizûriyê jê difûre; çûka hewesê bixwaze per û baskan biçirpîne jî wê bênefes bimîne. Guh û beden ji bo pisepisên te yên ji dola agirin bihîsin di perpitin, lê rind dizanim nema kevçiyên me dikarin li heman tasê vegerin.
(DB/AY)