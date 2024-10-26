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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 00:03
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 00:03
3 dk Okuma

Barış gazeteciliği: Düşmanlık yerine diyalog

Barış gazeteciliği, çatışma ve şiddetle dolu haberlerin içinde barışın ve uzlaşmanın sesini duyurmayı amaçlayan, sorumlu ve bilinçli bir habercilik yaklaşım.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, ellerinde koruyucu gaz maskeleri tutan ve gazetecilikle ilgilenen kişilerin görüntüsü yer almakta. Ön planda bir kişinin elinde siyah bir kask var, kaskın üzerinde "PRESS" (basın) yazısı dikkat çekiyor. Diğer kişiler ise gaz maskeleri ve gaz filtreleri taşımakta. Fotoğrafın genel atmosferi bir protesto ya da riskli bir alanda çalışan gazetecileri yansıtıyor olabilir. Kıyafetler ve ekipmanlar, kişilerin zorlu koşullara karşı korunma amacıyla hazırlandığını gösteriyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet etmesiyle hemen sonrasında gerçekleşen TUSAS saldırısı arasında ilişki kurulması ve bu olayların nasıl haberleştirildiği, barış gazeteciliği bağlamında bazı kritik soruları gündeme getiriyor. Barış gazeteciliği bu tür olaylarda nasıl bir yaklaşım benimsemeli?

Barış gazeteciliği, şiddet içeren olayları sadece kim haklı, kim suçlu gibi ikili karşıtlıklar üzerinden ele almaz. Bunun yerine, şiddetin nedenlerini, toplumsal bağlamını ve çözüme yönelik adımları araştırır.

Barış gazeteciliği, çatışmalı olayların neden olduğu toplumsal çatlakları onarmak için çatışmaların arkasındaki dinamikleri irdelemeli ve hangi adımların barışı getirebileceğine dair bir yol haritası sunmalıdır.

Şiddet Haberlerinin Etik Boyutu

Özellikle saldırılarının haberleştirilmesi, gazetecilik etiği açısından oldukça hassas bir meseledir.

Haberciler, şiddeti detaylandırarak toplumu kutuplaştırabilir veya daha yapıcı bir dil kullanarak barışa katkıda bulunabilirler.

Haberde kullanılan bazı ifadeler, özellikle saldırının zamanlamasının vurgulanması, okurlarda bir komplo teorisi ya da “provokasyon” algısı yaratabilir. Barış gazeteciliği, olayları bu tür spekülasyonlardan uzak tutarak, çatışmanın taraflarını birbirine karşı kışkırtmak yerine, çatışmanın çözümü için yapıcı yollar sunmayı hedefler

Barış Gazeteciliğinin Yöntemleri

Sevda Alankuş’un “Barış Gazeteciliği El Kitabı”nda belirttiği gibi, gazeteciler şiddet haberlerini verirken yalnızca çatışmayı değil, aynı zamanda uzlaşma yollarını da göstermelidirler. Barış gazeteciliği yaklaşımı şunları içeriyor:

Uzlaşma ve Diyalog: Haberin unsurları uzlaşma çağrılarına ve çözüm önerilerine odaklanmalıdır. Haberde sadece çatışmayı veya şiddeti vurgulamak yerine, aktörlerin barış yönündeki adımlarını teşvik eden bir dil kullanılmalı.

Bağlam ve Nedenler: Saldırının zamanlaması kadar, saldırıya yol açan nedenler de önemli bir habercilik konusu olmalı. Neden şiddet olayları bu denli artıyor? Toplumsal adaletsizlikler, kimlik sorunları, dışlanma ve diğer temel meseleler üzerinde durulmalı.

Çok Seslilik: Barış gazeteciliği, tek bir tarafın görüşüne odaklanmak yerine, mümkün olduğunca farklı seslere yer vermeli. Örneğin, saldırıyı kınayan tüm siyasi partilerden gelen açıklamaların derinlemesine incelenmesi ve farklı perspektiflerin sunulması, barışa giden yolda önemli bir adım olabilir.

Barış gazeteciliği uygulamaları için öneriler

Şiddet dilinden kaçınmak: Haberde kullanılan dilde, özellikle kışkırtıcı ve düşmanlaştırıcı ifadelere yer vermekten kaçınılmalı. Her iki tarafın taleplerine, endişelerine ve mağduriyetlerine eşit şekilde odaklanılmalı.

Haberin derinleştirilmesi: Yalnızca güncel olayların aktarılması değil, olayların nedenleri ve çözüm yolları da ele alınmalı. Özellikle barış süreci tartışmaları bu tür haberlerde daha fazla yer bulmalıdır.

Yapıcı Çerçeveleme: Haberde yalnızca terör saldırısının etkileri değil, bu tür saldırıların nasıl önlenebileceği üzerine uzman görüşlerine yer verilmeli. Ayrıca, bahsi geçen “barış süreci”nin nasıl şekillenebileceği, tarafların barış için atabileceği adımlar, uzlaşmanın nasıl sağlanabileceği gibi konulara da değinilmeli.

Atölye BİA'nın Barış Gazeteciliği bilgi notunu buradan okuyabilirsiniz.

Barış Gazeteciliği kitabı

E-kitap’ı BİA Kitaplığı’ndan indirebilirsiniz.

İPS İletişim Vakfı Yayınları'ndan 25 Mart 2016'da çıkan kitabı, Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Eğitim danışmanı ve Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş yazdı.

26 başlıktan oluşan 129 sayfalık kitabından bazı konu başlıkları şöyle: Barış Gazeteciliği Elkitabı’nda “Barış Gazeteciliği nedir?”, “Türkiye’de barış gazeteciği”, “Hak odaklı barış gazeteciliği”, “Editöryel Değerler: Objektiflik, Tarafsızlık, Dengelilik…”, “Barış gazeteciliği, gerekliliği ve nasıl yapılması”...

Barış Gazeteciliği Elkitabı ve Sanal Kütüphanesi projesi 2014-2016 dönemi için Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu İnsan Hakları Programı desteğiyle yürütüldü. Projenin süpervizörü Sevda Alankuş, koordinatörü Begüm Zorlu.

Bazı bilgiler

İPS İletişim Vakfı'nın habercilikle ilgili yayınlarına ve raporlarına ulaşmak için hak haberciliği odaklı www.bianet.org adresini ziyaret edebilirsiniz. bianet'in günlük haber bültenlerine üye olabilirsiniz. ( Türkçe İngilizce Kürtçe )

Medya Gözlem RaporlarıToplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik KütüphanesiÇocuk Odaklı Habercilik KütüphanesiBarış Gazeteciliği Kütüphanesi ve Erkek Şiddeti Çetelesini takip edebilirsiniz. Atölye BİA web sitesine de buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıda bianet'in sizler için faydalı olabilecek bazı çalışmalarının linkleri şöye:

http://bianet.org/bianet/sayfa/bia-kitapligi

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/165262-baris-gazeteciligi-kutuphanesi

https://turkey.mom-rsf.org/tr/

http://www.haberdetoplumsalcinsiyet.org/

http://haberdecocuk.org/

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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