Banga Aştî û Civakeke Demokratîk: Avakirina civakeke dadmend ji bo zarokan

"Aştî ew e ku zarokek dikare bê tirs bilîze; dadmendî ew e ku zarokek dikare bi hêvî li pêşerojê binêre."

Banga Aştî û Civakeke Demokratîk, ku di 9ê Tîrmehê de hat weşandin, ne tenê ji bo avahiyên siyasî an hêzên çekdar, lê di heman demê de ji bo pêşkeftina giyanî, hestyarî û civakî ya nifşan jî bandorên kûr hene. Her çend projeyên veguherîna civakî pir caran bi xeyalên siyasî yên mezinan ve sînordar in jî, ev bang naverokek ku rasterast bandorê li zarokan dike. Ji ber ku ew zarok in ku barê şer dikişînin û pir caran dengê wan nayê bihîstin.

Zarokên ku li herêmên ku şer bi salan berdewam kiriye mezin dibin ne tenê ji ewlehiya laşî, lê di heman demê de ji mafên bingehîn ên wekî perwerde, lîstin, tenduristî û piştgiriya psîkososyal jî bêpar in. Ev bang, ku rêziknameyek civakî ya aştiyane pêşniyar dike, rasterast mafê zarokan diparêze ku di hawîrdorek ewle, piştgir û dadmend de mezin bibin. Civakîbûna aştiyê di heman demê de tê wateya ku zarok bi îhtîmala jiyanek ji bilî şer û trawmayê werin nasandin.

Berdewamiya tundûtûjiyê di zarokan de trawmayek derûnî ya mayînde diafirîne. Gelek pirsgirêk, wekî nexweşiya stresê ya piştî trawmayê (PTSD), tirs, vekişîn, zehmetiyên fêrbûnê, bêewlehî û nekarîna avakirina têkiliyên civakî, ji bo zarokên ku di hawîrdorên pevçûnê de mezin dibin, dibin tiştekî asayî. Lêbelê, di hawîrdorek aram de, zarok dikarin bi ewlehî bilîzin, xwe îfade bikin û têkiliyên civakî yên saxlem ava bikin. Banga ku di vê çarçoveyê de tê kirin ne tenê gavek siyasî ye; ew pêvajoyek e ji bo vegerandina tenduristiya derûnî ya zarokan û ji nû ve avakirina têkiliyên wan ên civakîye.

Wekî din, aştî yek ji astengiyên herî mezin ên li pêşiya mafê perwerdeyê radike. Li herêmên pevçûnê, gelek dibistan girtî ne, perwerde tê astengkirin, an jî ji hêla îdeolojiyên leşkerî ve tê şekilkirin. Banga ji bo civakek demokratîk pêşniyar dike ku perwerdehiyê ne tenê bi rêya veguheztina zanînê, lê di heman demê de li ser bingeha jiyana hevbeş, pirzimanî, pirrengiya çandî û ramana azad jî ji nû ve were avakirin. Bi vî awayî, zarok dikarin hawîrdorek perwerdehiyê bibînin ku tê de ew dikarin bi azadî nasnameyên xwe bigerin û fêr bibin ku rêzê li nasnameyên yên din bigirin. Bi taybetî, perwerdehiya bi zimanê dayikê dê wekî hêmanek bingehîn a pêşkeftina pedagojîk girîngtir bibe.

Dema ku pêvajoyên veguherîna civakî rola qurbaniyê didin zarokan, ew dibin sedema pasîfbûna wan. Lêbelê, ev bangewazî nîşanî pêşerojekê dide ku zarok dikarin wekî endamên çalak ên civakê beşdar bibin. Avakirina demokrasiya beşdar di asta herêmî de misoger dike ku zarok di hawîrdora xwe de xwedî gotin bin. Meclîsên zarokan, forumên herêmî û modelên perwerdehiyê yên li ser bingeha mafan cîhên ku dengê wan tê de tê bihîstin diafirînin. Ev hesta aîdiyetê, baweriya bi xwe û hesta berpirsiyariyê ya zarokan xurt dike.

Pêkhateyên bingehîn ên bangewaziyê, wekî azadiya jinan, hevsengiya ekolojîk û rêveberiya xweser a herêmî, rasterast jîngeha jiyanê ya ku zarok tê de mezin dibin şekil didin. Di civakekê de ku jin azad in, zarok kêmtir rastî tundûtûjiyê tên. Di cîhanekê de ku xweza tê parastin, zarok di jîngehek saxlem de mezin dibin. Di avahiyek ku tê de hikûmetên herêmî têne xurtkirin de, zarok dikarin di taxên xwe de ji mekanîzmayên parastin û piştgiriyê yên pêbawertir sûd werbigirin. Bi kurtasî, banga aştiyê ne tenê sozek ewlehiyê ye ji bo zarokan; ew soza jiyaneke bi rûmet e.

Banga 9ê Tîrmehê ji bo Aştî û Civakeke Demokratîk vîzyonek bihêz û berfireh pêşkêş dike ku ne tenê dê şert û mercên jiyana zarokan ên îro baştir bike, lê di heman demê de dê civaka ku ew ê sibê ava bikin jî şekil dike. Bi saya vê bangê, zarok êdî neçar nabin ku li kolanên ku dengê çekan lê tê, mezin bibin, lê dê bi dengê çûkan şiyar bibin. Zarokatiyek ku ne bi tirsê lê bi hêviyê, ne bi zordariyê lê bi azadiya derbirînê hatiye şekildan, tenê bi aştiyê dikare mimkun be.

Her zarokekî ku bi jiyaneke rûmet mezin dibe, dê bibe mijarek ku bêyî veşartina nasnameya xwe, dê civatek pêşerojê ya wekhevtir, dadmendtir û azadtir ava bike. Ji ber ku her hawîrdorek aram ku ji zarokan re tê peyda kirin ne tenê xweşîya takekesî, lê di heman demê de başbûna ji bo bîr û wijdanê kolektîf jî tîne. Divê were zanîn ku heke civakek ji bo zarokên xwe aştiyê ava neke, ew aştî di demek dirêj de nikare were domandin.

Ji ber vê yekê, aştî ji bo zarokan pir pêwîst e. Aştî ne tenê nebûna pevçûnê ye; ew nebûna astengiyan ji bo lîstika zarokan e, ronahiyek e ku pêşeroja wan tarî nebe, û îqlim e ku potansiyela wan mezin dike. Aştî tamîrkirina pêşeroja civakê ye; ew ji nû ve yekbûna xewnên şikestî û nasnameyên bêdengkirî ye. Û hêviya herî mezin a zarokan aştî ye. Aştîyek ku ji bo wan nehatibe avakirin, aştiya rastîn nîne.

