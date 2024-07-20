Araştırma: Hibrit çalışanlar daha mutlu, sağlıklı ve üretken oluyor

*Görsel betimleme: Fotoğrafta, bir kadın evde bir masada oturarak çalışıyor. Kadın, dizüstü bilgisayar ve tablet ile çalışıyor. Oda, modern ve rahat bir şekilde dekore edilmiş. Arka planda, çeşitli bitkiler ve raflarda düzenlenmiş eşyalar ile dekoratif tablolar yer alıyor. Masanın üzerinde bir masa lambası ve kalemlik bulunuyor.

Behzat Baran Ayhan, İngiltere merkezli Guardian gazetesinde 16 Haziran'da yayımlanan Denis Campbell imzalı bu makaleyi, Türkçeye çevrildi.

Hibrit çalışma, haftalık çalışma süresini ev ile ofis arasında bölen İngiltereli çalışanların arasında yapılan araştırmalara göre, çalışanları daha mutlu, sağlıklı ve üretken hale getiriyor. Esnek çalışanların dörtte üçü, haftanın tamamını ofiste geçirdikleri döneme nazaran daha az tükenmişlik hissettiğini belirtti.

1026 hibrit çalışan üzerinde bir anket yapıldı. Anket sonucuna göre hibrit çalışma modeli, çalışanların uyku kalitesi, beslenme alışkanlıkları, stres seviyeleri ve genel refahı üzerinde büyük faydalar sağlıyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu, haftanın bir kısmını evden çalışmanın sonucu olarak kendilerini daha az bitkin (%79), daha az stresli (%78) ve daha az endişeli (%72) hissediyor.

Bu arada, her gün yolda kaybettikleri zamanı telafi ettiklerini ve bundan kaynaklanan serbest zaman miktarındaki artışın iş/yaşam dengesini iyileştirdiğini söyledi. Günlük yaşamın zorluklarıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olduğuna kanaat getirenlerin oranı %86. Uluslararası Çalışma Grubu (IWG) tarafından yapılan ankete göre, hibrit çalışanlar aşağıdaki faydaları sıraladı:

- Daha iyi uyku kalitesi (%68)

- Daha fazla egzersiz (%54)

- Daha sağlıklı yemek hazırlığı (%58)

- Genel olarak daha iyi sağlık (%68)

Anket katılımcılarının %75’i, haftada beş gün merkezi bir ofiste çalışmaya geri dönmenin refah seviyelerini düşüreceğini söyledi. IWG’nin CEO’su Mark Dixon, “Yıllar boyunca çalışanları depresyona sokan, stres yapan ve sinirlendiren şeylerin başında günlük işe gidiş geliş yer alır. Bu durum aileleri ayırır, toplulukları böler, çevreyi kirletir ve büyük miktarlarda zaman ve para israfına neden olur” dedi.

Mortar Research tarafından yapılan araştırma, hibrit çalışma modelinin çalışanların sağlığı ve refahı üzerinde önemli faydalar sağladığını gösteriyor. Çalışanlar, işe gidip gelme süresinden tasarruf ettikleri zamanı daha kaliteli bir yaşam ve iş/yaşam dengesi için kullanıyorlar.

“Çalışanlar artık çok daha sağlıklı ve mutlu, ayrıca yaşamlarının kontrolünün daha fazla kendilerinde olduğunu hissediyorlar.”

Ankette ayrıca, hibrit çalışanların yaklaşık dörtte üçünün, haftalarını böldükleri için daha üretken (%74) ve daha motive (%76) hissettikleri aktarıldı. %85’inin ise bunun iş memnuniyetlerini artırdığını söyledikleri belirtildi.

Bulgular, Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü ve evde çalışma uzmanı Nick Bloom tarafından geçen hafta “Nature” adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmayla örtüşüyor.

Bloom’un, Çinli bir teknoloji şirketinde çalışan 1612 personel üzerinde yaptığı araştırmaya göre, hibrit çalışma iş memnuniyetini artırıyor, verimliliği etkilemiyor ve özellikle kadınlar, yönetici olmayanlar ve işe gidip gelme süresi uzun olanlar arasında işten ayrılma oranını üçte bir oranında azaltıyor.

Ayrıca, araştırmaya katılan 395 yönetici, başlangıçta haftada iki gün evden çalışma konusunda olumsuz görüşlere sahipken, uygulamanın nasıl işlediğini gördüklerinde genel olarak olumlu yaklaşmaya başladı.

“Tahmin edildiği gibi; en çok talep gören model hibrit”

University College London’da (School of Management) çalışma yaşamının geleceği konusunda uzman olan Dr. Jen Rhymer, IWG’nin bulgularından hareketle, “şaşırtıcı olmayan şekilde, insanların bir iş kabul etmeden önce en çok talep edilen avantajın” hibrit çalışma olduğunu söyledi.

Çok sayıda araştırmaya atıfla, uzaktan ve hibrit çalışmanın en az ofis içi çalışma kadar üretken olduğunu belirten Rhymer, “Ayrıca iş memnuniyetini arttırdığı ve çalışanları elde tuttuğu doğrulandı. Evden çalışma ile iş stresi ve yorgunluk azalır, artan özerklik bunda kilit bir faktördür” dedi.

Mark Dixon ise esnek çalışma imkânı sunan kuruluşların, daha genç kitleye hitap edebileceğini ve son yıllarda yaygınlaşan işgücü sıkıntısından daha az etkilenebileceğini söyledi. “Bu çalışma aynı zamanda, esnek çalışmayı seven gençleri hedefleyen firmalar için hibrit modelin hayati önemini de vurguluyor” diye ekledi.

“Hibrit çalışma imkânı sunan şirketler, çalışanların refahını ve üretkenliğini artıran iş/yaşam dengesini sağlayabilir.”

IWG, hibrit çalışma düzenlemeleri sağlama konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. Ankete katılan 1026 kişi, bölge ve cinsiyet bağlamında Birleşik Krallık nüfusunu temsil etmektedir.

Ticaret Sendikaları Kongresi (TUC) Genel Sekreteri Paul Nowak şunları söyledi: “Mevzuatta yapılan son değişikliklere rağmen, işverenler esnek çalışma taleplerini geri çevirmekte hala özgürler. İnsanlar da ayrımcılığa uğrama korkusuyla iş görüşmelerinde esnek çalışmayı talep etmekten çekiniyor.”

Nowak’a göre, “İşçi Partisi'nin çalışanlara yönelik yeni anlaşması, esnek çalışmayı ilk günden itibaren varsayılan bir hak haline getirerek bu konudaki kuralları güçlendirecek.”

(BBA/VC)