Antep seçimlerine CHP ve Yeniden Refah damga vurdu

31 Mart yerel seçimleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Antep’te de büyük bir yarışa sahne oldu. Artan yoksulluk, hayat pahalılığı ve emeklilerin tepkisi burada da sandığa yansıdı.

Kentte her seçim döneminde Türkiye genelinin 10 puan üstünde oy oranına ulaşan AKP, bu kez büyükşehir başta olmak çoğu yerde ciddi oranda oy kaybetti. Türkiye genelindeki oy oranı yüzde 35 olan AKP, Antep’te ise yüzde 38 oranına ulaştı.

AKP, merkez ilçe Şehitkamil'in yanı sıra Nizip ve Yavuzeli'ni, MHP ise Oğuzeli’ni kaybetti. Araban ise CHP’den MHP’ye geçti.

Antep’te Büyükşehir ile Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ilçelerini AKP kazanırken; Şehitkamil, Nizip ve Karkamış ilçelerinde CHP seçimi önde tamamladı. Yeniden Refah Partisi Yavuzeli ve Oğuzeli’nde, MHP’li Mehmet Özdemir ise Araban’da seçimi kazandı.

Antep 31 Mart yerel seçimlerinde tercihini denge sistemi üzerinden kurdu. Büyükşehirde AKP adayı Fatma Şahin’i tercih eden yurttaşlar, merkez ilçeler Şahinbey’de AKP’den, Şehitkamil’de ise CHP’den yana tercihini kullandı.

Yeniden Refah Partisi, Antep seçimlerinde ciddi bir denge unsuru olurken, daha önce MHP’de olan Oğuzeli ve AKP’nin yönettiği Yavuzeli’nde seçimleri kazanan taraf oldu.

Kaynak: TRT Haber

Fatma Şahin 15 puan kaybetti

Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bir önceki seçime göre yüzde 15 oy kaybeden AKP’li Fatma Şahin, yüzde 38 oy oranıyla yeniden seçilirken, CHP adayı Muzaffer Ertürk zor koşullarda sürdürdüğü seçim çalışmalarını yüzde 28 oy oranı ile ikinci sırada tamamladı.

Tüm ülkede hissedilen Yeniden Refah etkisi Antep’te de ciddi bir oy potansiyeline ulaştı. Yeniden Refah adayı Şükrü Yılmaz, yüzde 17 oy oranıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı.

DEM Parti adayı Selman Tutumlu ise yüzde 5,47 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

Depremin vurduğu ilçelerde AKP kazandı

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçeleri 31 Mart’ta başa baş bir yarışa sahne oldu.

İslahiye’de AKP adayı Kemal Vural, CHP adayı Okan Öztürk’e karşı seçimi önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'li Vural, 1114 oy farkıyla seçimi önde tamamladı.

Önceki dönem belediye başkanı Mehmet Yıldırır’ı Nurdağı’nda yeniden aday gösteren AKP, Yeniden Refah adayı Hasan Dilek’e karşı seçimi sadece 51 oy farkla kazandı. Nurdağı’nın önceki dönem belediye başkanı AKP’li Ökkeş Kavak ise deprem soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.

Şehitkamil’de 30 yıl sonra oğul Yılmaz kazandı

839 bin 553 nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık altıncı ilçesi olan Şehitkamil'deki seçimi CHP’li Umut Yılmaz büyük oy farkıyla kazandı. Umut Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz (1949-2015), SHP’den 1989-1994 yılları arasında Şehitkamil Belediyesi’ni yönetmişti.

Büyük bir sürprize imza atan CHP’li Umut Yılmaz, en yakın rakibi ve 15 yıldan beri ilçeyi yöneten AKP’li Rıdvan Fadıloğlu’na karşı 46 bin 893 oy farkla seçimi kazandı.

Umut Yılmaz Şehitkamil’de yüzde 39 oy oranına ulaşırken, AKP adayı Fadıloğlu yüzde 25, Yeniden Refah adayı Kamil Yavuzer yüzde 15 oy oranına ulaştı. DEM Parti adayı Kemal İlik ise yüzde 6 oy oranında kaldı.

Şehitkamil ilçesi 1994’ten bu yana Refah Partisi geleneğinden gelen isimler tarafından yönetiliyordu.

Antep’te CHP, Şehitkamil’in yanı sıra kırsalın en büyük ilçesi Nizip’te de zafer elde etti. CHP burada da son olarak 1989'da SHP ile kazanmıştı. Seçim öncesi Karkamış Belediye Başkanı olan Ali Doğan, bu kez Nizip’te seçimi kazanırken, Karkamış’ta ise CHP adayı Mustafa Güzel seçimi önde tamamladı.

Yeniden Refah Partisi ise Antep seçimlerinde ciddi bir denge unsuru olurken, daha önce MHP’de olan Oğuzeli ve AKP’nin yönettiği Yavuzeli’nde seçimleri kazanan taraf oldu.

AKP’li Şahin’den ‘hatalarımızdan ders çıkaracağız’ mesajı

Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Fatma Şahin, seçim sonucuna ilişkin ilk değerlendirmesi şöyle oldu:

“Gaziantepliler şahsıma bir dönem daha, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkisi verdi. Allah razı olsun. #GüçlüGaziantep vizyonuyla kadim şehir #Gaziantep için hiçbir kesimi ayırt etmeden çalışamaya devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders alıp, Gazianteplilerle birlikte geleceğin Gaziantep’ini hazırlayacağız. Tüm Gazianteplilere teşekkür ederim…”

CHP’li Yılmaz: Halkıma hizmet edeceğim

Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen CHP’li Umut Yılmaz ise seçim sonrası ‘birlik mesajı’ verdi:

“Ben yola çıktığımda Gaziantep’te yola çıktığım ‘Umut’ ittifakını kuracağım dedim ve bunu gerçekleştirdik. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, AK Partili, DEM Partili, MHP’li yurttaşlarımız yanımızda durdu. Onları mahcup etmedik. Ne dediysek, ne yaptıysak bugün sonucunu aldık. Bundan sonra ötekileştirmeden herkesin belediye başkanı olarak halkıma hizmet edeceğim. Gaziantep’e halk belediyeciliğini yeniden getireceğiz. Tüm Şehitkamil’e teşekkür ediyorum.”

(CÖ/VC)