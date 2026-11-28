23 Kasım 2026. Bu gün benim doğum günüm. Canım annemin 55 yıl önce beni büyük zorluklarla doğurduğu gün. Tek başına göğüslemek zorunda kaldığı çok acılı bir gecenin sonunda ağlayarak çıkmışım rahminden. İlk tanıklığım, onun haykırışları ve canlı canlı atılan dikişler sırasında yaşadığı dayanılmaz acı olmuş. Belki de bu tanıklığın etkisiyle bebekliğim boyunca iç çeke çeke ağlamaya devam etmişim – her seferinde annem, babam ve teyzem tarafından sevgiyle sarılıp sarmalanarak.

Bugün annemsiz kutladığım ilk doğumgünüm. Annemsiz diyorum ama değişen tek şey bu yaşamdaki fiziksel varlığı. Yoksa her an benimle. Hayatıma nakşettiği birbirinden özel hediyeyle dopdolu içim. İlk hediyemi doğum anında almışım: Beklenmedik acıları cesaretle göğüslemenin ve sevgiye dönüştürmenin ne demek olduğunu göstererek karşılamış annem beni. 55 yıl sonra gelen vedamız da bu hediyenin başka bir katmanda devamı sanki: Hastalık ve ölümü cesaretle göğüslemenin; hatta, daha da öteye giderek, sevgiyi çoğaltan, yaşamı kutlayan bir yolculuğa dönüştürmenin mümkün olduğunu göstererek veda etti annem bize.

Bu yazı bu büyülü yolculuğun hikâyesi. Benim kalbimi derinden açan bu yolculuk belki sizin kalbinize de dokunur.

Joan Didion’ın “The Year of Magical Thinking / O Yılın Büyüsü” kitabını 2005 yılında çıkar çıkmaz okumuş, uzun süre etkisinde kalmıştım. Oysa yası sıcak bir kayıp yoktu o sırada hayatımda. Yas ve ölümün daha çok toplumsal ve siyasal boyutları üzerine düşünüyor ve yazıyordum. Militarizm, savaş, soykırım… Ani eş kaybı sonrası yazılmış bu anlatı neden bu kadar çekmişti ve etkilemişti beni? Sanırım yanıtı başlıkta gizli: Joan Didion bende yasın ve yaşamın “büyü”sünü görmeye ve anlamaya dair yeni bir kapı aralamıştı – muhtemelen kitabın kastını aşan bir kapı. Neredeyse 20 yıl sonra, canım annemin yaşamın kıyısında gezindiği 22 aylık “büyülü” yolculuğu boyunca o kapı usul usul açılmaya devam etti – kâh içimin derinliklerine, kâh yaşamla ölümün dansa kalktığı kâinatın derinliklerine.

Annem Nusret/Nusreta Karayazgan 28 Mart 2026’da son nefesini verdiğinde eleleydik. Kulağına eğilmiş, o günlerde içimde durmaksızın çalan bir şarkının sözlerini fısıldıyordum. Öyle huzurluydu ki… Yüzünde neredeyse mutlu bir ifade vardı. Kelimenin tam anlamıyla “ışık saçıyordu” – bunun ne demek olduğunu yaşayınca anladım. Son nefesinin hangi nefes olduğunu hissettirmeyen bir yumuşaklıkta yaptı annem geçişini. Ona olağanüstü bir ihtimamla bakmış doktor ve hemşirelerle, 57 yıllık aşkı, hayat yoldaşı Erdal’ıyla, can kardeşi Suada’yla, bu yolculuğuna büyük bir sevgi, şefkat ve beceriyle eşlik etmiş Dilara’yla, sevgiyle sarmalandığı hastane odasında, kendisi de hepimizi ışığıyla, huzuruyla, sevgisiyle sarmalarken…

“Son ana kadar annemin elini tutuyorduk” diyordum ilk günlerde. Sonra düzeltmeye başladım: “Annem son ana kadar elimizden tutuyordu.”

Tam anlamıyla buydu yaşadığımız. Annem 22 ay boyunca her birimizin elinden ayrı ayrı tutup büyülü bir yolculuğa çıkardı bizi. Dışarıdan bakıldığında pek öyle görünmese de geminin kaptanı annemdi, rotayı o belirliyordu. Bizlere düşen tanıklık ve eşlik etmekti. Büyük bir lütuf olarak yaşadığım bu eşlikçilik deneyimini söze dökmek hiç kolay değil ama beni bu kadar derinden dönüştüren bir deneyimi kendime saklamam da mümkün değil. O yüzden deneyeceğim.

“Ben iyiyim”

20 Mayıs 2024. Babam telefonda annemin felç geçirdiğini söylüyor. Sesi kaygılı ama sakin. Hastanede buluşuyoruz. Annem kendinde; konuşuyor, şakalaşıyor, bizleri sakinleştirmeye çalışıyor. “Erdal çok telaş yaptı, ben iyiyim” diyor. Bunu defalarca tekrarlıyor: “Ben iyiyim.”

Vücudunun sol tarafı felç. Şah damarına bağlanan iki büyük damar tıkanmış. Damarları açmak için verilen ilacın ve uzun süren zorlu bir müdahalenin ardından annem Yoğun Bakım’a alınıyor. Sabaha karşı korktuğumuz telefon geliyor: Annem beyin kanaması geçirmiş, acilen ameliyata alınması gerekiyor. Bir ömür gibi geçen saatlerin sonunda ameliyatın başarılı olduğunu öğreniyoruz ama haberler pek iyi değil. Beyinde çok büyük bir hasar var. Her an herşeye hazır olmamız bekleniyor. Sonraki üç ay boyunca bunun ne demek olduğunu her gün yeniden idrak ediyoruz.

Her gün önce annemi görüyor (sadece 15 dakika!) sonra da nöbetçi doktorlardan haberleri alıyoruz. Her biri ihtimamla, sabırla, şefkatle ve şeffaflıkla bizi bilgilendiriyorlar. Donanımlarına ayrı, insanlıklarına ayrı hayran kalıyoruz. Ancak annemin derin koma halinden çıkması, gözlerini açması, gözlerini açsa bile bilincinin açılması beklenmiyor. Bizimle iletişim kurabilecek bir iyileşme daha da uzak bir hayal.

İkinci haftadan itibaren annemin nefesine trakeostomi aracılığıyla bir makine destek oluyor. Boğazından açılan, sık sık temizlenmesi gereken o küçük köprü annemin yaşam köprüsü oluyor![i]

Şiirlerle, şarkılarla…

Daha ilk günden başlayarak Yoğun Bakım yolculuğumuza müzikler eşlik ediyor. Anneme büyük bir özenle bakan hemşireler sayesinde oluşturduğumuz müzik listesi neredeyse tüm gün çalıyor. Biz de kısacık ziyaretlerimizde bu müziklerin bir kısmını kâh çalıyor kâh söylüyoruz!

İçinde yok yok bu listenin! Neşet Ertaş ve Ruhi Su türküleri, Beatles parçaları, opera aryaları… Ama hepsi bir yana, Villa Lobos’un Bachianas Brasilieras’ından 5 numaralı arya bir yana! Tabii ki Victoria de Los Angeles’in sesinden!

Annemin 1970’lerin sonlarında, Diyarbakır-Çüngüş dağlarında, hep açık tuttuğu TRT3 Radyo’da dinleyip de aşık olduğu bu arya, en zor günlerinde ona eşlik etmekle kalmıyor. Can arkadaşları Amerikan Kız Koleji ’67 kadınlarının önayak olmasıyla, hepimizin her akşam 9’da dinleyip anneme şifa dileklerimizi, dualarımızı iletmemize de aracı oluyor. Dünyanın dört bir köşesinden sevenlerinin katıldığı bu büyülü akşam ritüelimiz aylarca sürüyor. Yoğun Bakım hemşireleri sayesinde annem de katılıyor ritüelimize – Victoria de Los Angeles’in kadife sesi onu da bizi de sarıp sarmalıyor.

Sonradan okuduğumuz araştırmalardan öğreniyoruz ki komadaki bazı hastalar kendileri için özel olan müziklere nörolojik olarak olumlu yanıt verebiliyorlar. Anneme her ziyaretimizde şarkılar söylediğimiz günlerde henüz bu araştırmalardan haberdar değiliz ama içsel olarak biliyoruz müziğin ona iyi geleceğini. Annem yaklaşık iki ay sonra uyanmaya başladığında arkaplanda hangi müzik çalıyor bilmiyorum ama bu beklenmedik uyanma sürecinde, gördüğü tedavi ve olağanüstü bakımın yanı sıra, Bachianas Brasilieras’ın özel bir yeri olduğuna, canlarının sevgisini yüreğinde hissettiğine inanıyorum.

Bir başka parça daha var ki o da annemin bizlere yürekten dokunmasına vesile oluyor. Kardeşim Cenk, Bob Marley’in Three Little Birds (Üç Küçük Kuş) parçasının Stacey Kent yorumunu annemin çok sevdiğini hatırlıyor. Onun üç küçük kuşu olarak Barış, Cenk, ben ve büyük kuşları babam ve Suada teyzem, her Yoğun Bakım ziyaretimizi bu şarkıyla tamamlıyoruz. “Every little thing’s gonna be alright” diyor bu parça. Her küçük şey hallolur, sen hayatın özünü hatırla. Bu hatırlatmayı yapan annem adeta. Hiç şarkı söylemeyen babam dahi ezberliyor şarkının sözlerini ve katılıyor koroya. Canımızı sıkan şeyler olduğunda bu şarkıyı hatırlıyor, hayatın özüne, sevgiye, dostluğa sığınmaya çalışıyoruz – olduğu kadar.

Ve biz bunu dedikçe, hayat bize tatlı tatlı göz kırpıyor. Annemin Yoğun Bakım’daki birinci ayı bayrama denk gelince bayram tatiline çıkamayan hemşire, hastabakıcı ve doktorlara bir dayanışma hediyesi almak istiyorum. Kendimi kadın kolektiflerinin ürettikleri güzellikleri satan Yeldeğirmeni’ndeki NiarMena’da buluyorum. Minik çantalara bakarken gözlerime inanamıyorum: Üzerine üç kuş işlenmiş rengarenk bir çanta var aralarında! Kalbim pıt pıt atmaya, içimde Three Little Birds çalmaya başlayıveriyor. Her gün anneme bu şarkıyı söylediğimizi duyan hemşire ve doktorlar için daha güzel bir hediye olabilir mi! Yaşlı gözlerle raftaki tüm çantaları alıveriyorum.

Kol çantalarının yanında daha büyük bir sürpriz bekliyor beni. Üzerine aynı üç kuş işlenmiş kol çantasının üzerinde bir de el yazısı var: “Every little thing’s gonna be alright”! Kuşlar, yazı ve ben uzun süre bakışıyoruz. Meğer NiarMena kadınları Adapazarı’ndaki atölyelerinde onları gerçekten Bob Marley kuşları olarak işliyorlarmış. Üç küçük kuş çantalarının Yoğun Bakım ekibine ulaşmasıyla sanki bir döngü tamamlanıyor.

Annem üçüncü ayında elimizi sıkmaya, sorularımıza başıyla, gözleriyle, elleriyle “evet – hayır” şeklinde yanıtlar vermeye başlıyor. Bizden mutlusu yok! Sonunda hastanenin – ikinci evimiz olacak – 11. katına çıkıyoruz. Artık 24 saat beraberiz annemle. Tabii müziklerimiz de bizimle. Sevgili doktorumuz Süda Tekin, Yoğun Bakım’dan başlayarak bu yolculuğun sonuna kadar anneme büyük bir ihtimam, bilgelik ve yaşam enerjisiyle eşlik ediyor. Her sabah Figen hemşireyle birlikte odaya girdiğinde önce sevgi dolu sesiyle “Günaydın!” diyor, sonra da müziğe kulak veriyor. Duyduğu her parçaya dair söyleyecek güzel bir sözü var. Gün boyunca anneme bakıma gelen hemşire ve hastabakıcılarla da bol bol müzik sohbeti yapıyoruz. Annemin müzikleri hepimize iyi geliyor!

Zamanla müziklerimiz çeşitleniyor. Cenk arada kendi bestelediği müzikleri dinletiyor anneme, Barış ise annemin başucunda geçirdiği haftalar boyunca sürekli yeni müzikler çalıyor. Bir süre sonra Dilara’nın aramıza katılmasıyla, listeye onun müzikleri de ekleniyor. Hastane odamız onun yaşam enerjisi ve Sezen Aksu’nun sesiyle iyice şenleniyor.

Canım arkadaşım Hülya (Adak), annemin eliyle ses çıkarabileceği ufak ritim aletleri ve neşeli bir müzik listesiyle geliyor bir gün hastane odamıza. Annem müzik aletlerinin hepsiyle oynuyor, ritim tutuyor; biz de dansediyoruz. Ardından hepimizi şaşkınlık içinde bırakan (ilk ve son olacağını henüz bilmediğimiz) bir pencere açılıyor: Annem eline kalem alıp Hülya’nın getirdiği defterlerden birine yazı yazmaya başlıyor. Önce bizlerin isimlerini, sonra da heyecanla odaya doluşan hemşirelerin ve hastabakıcıların isimlerini: Enes, Yusuf, Batu, İlayda, Hicran… Sadece bildiği kelimeleri değil, yeni duyduklarını da o harika el yazısıyla yazabiliyor – aylardır yazmak için kullanmadığı, uzun süre komada uyuyan eliyle.

O gün yazdıkları arasından bir cümlecik içimize yer ediyor: “Neşe ve afiyetle…” Annemin bize mesajı net: Her ne yapacaksak neşe ve afiyetle yapalım, hayatı dolu dolu yaşayalım! Onun hasta haliyle dahi yaptığı gibi…

Müziklerle şifa yolculuğumuz evde de devam ediyor. 23 Kasım 2025’te, hastaneden eve çıkışımızın birinci yılında, hayatımın en güzel doğumgünü hediyesini Ruhi Su Dostlar Korosu’ndan can dostlar Emir Doğan Yılmaz, Doğukan Bayır, Ebru Erkan, Esra Gülpınar, Ezgi Baş ve Çiğdem Usta’dan alıyorum. Hayal dahi edemeyeceğim bir hediye: Annemin yatağı başında bir Ruhi Su konseri!

Ben Ruhi Su dinlenen bir eve doğmuşum. Ay sonunu zor getiren iki öğrenci olarak annem ve babamın mütevazi evleri Ruhi Su plaklarıyla doluymuş. Ruhi Su ile anne karnında tanışmışım yani. Bu bilgiyi sevgili Emir’le paylaştığımda çok duygulanıyor ve ertesi gün arayıp korodan birkaç arkadaşla anneme Ruhi Su türküleri söylemeye gelmek istediklerini söylüyor. Anneme “gelsinler mi?” diye sorduğumda öyle hevesli bir “evet” geliyor ki nezaketen bile “zahmet etmeyin” diyemiyorum. Bu yolculuk, bana destek almayı, yürekten verilenleri kabul etmeyi de öğretiyor.

Ve geliyorlar – 6 güzel yürek, bir de sazları. Annemin başından sonuna uyanık kaldığı ve çok duygulanarak dinlediği konser boyunca bir elinden ben tutuyorum, bir elinden babam. Yanımızda Suada teyzem, Bülent abi ve Dilara… Arada hep birlikte ağlıyoruz – kâh mutluluktan kâh türkülerin çağrıştırdıklarından. 54. doğumgünüm hepimizin kalbini açan bir dostluk, dayanışma ve yaşamı kutlama şölenine dönüşüyor.

Annemle geçirdiğimiz bu büyülü yolculuğa müziklerin yanısıra şiirlerin şifası da eşlik ediyor. Yoğun Bakım günlerinden başlayarak her gün John O’Donohue’nun annesi için yazdığı Beannacht şiirinin sözcükleriyle sarılıyorum anneme. Paylaştığımız her bir ana, elimi sımsıkı tutan, sevgi ve şifa akıtmaya devam eden eline, bize vermeye devam ettiği tüm hediyelere şükrederek…

En karanlık anlarımızda Mary Oliver’dan William Wordsworth’e, Mevlana’dan Gülten Akın’a pek çok şair içimize şifa ve umut üflüyor.

Ah, bir de annemin lise yıllarından beri çok sevdiği o dizeler yok mu:

Bir zamanlar parıl parıl parlayan o ışık

Yitip gitmiş olsa da,

Artık hiçbir şey geri getiremeyecek olsa da

Çimin ihtişamlı, çiçeğin görkemli zamanını,

Elimizde kalana hüzünlenmek yerine, derman bulacağız ondan.

William Wordsworth (Splendour in the Grass / Çimin İhtişamı)

Bir yandan annemin yaşam hikayesini ve gücünü hatırlatıyor bana bu dizeler, bir yandan önümü aydınlatıyor. Yasın geçmişe dönük bir ahlanma değil, bize kalanlardan güç bulma, derman bulma, şifa bulma süreci olabileceğini söylüyor. Bu yazıyı doğuran pencere tam da bu…

[i] Hastanede başlayıp evde devam eden – ve bazen çok zorlu geçen – bu uzun yolculukta anneme ve bize el vermiş tüm sağlık çalışanları bu hikâyenin asli parçaları. Onların zorlu hayatlarına, ehil ve şefkatli dokunuşlarıyla yarattıkları büyük farka tanıklık etmek bizi büyüten bir deneyim oldu. Her birine müteşekkiriz!

Not: Yukarıda bir bölümüne yer verdiğimiz yazının tam metni için tıklayın.

(AGA/VC)